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Jó a hangulat az európai tőzsdéken
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Jó a hangulat az európai tőzsdéken

Portfolio
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Jó hangulatban telik a kereskedés az európai tőzsdéken, ez alól a magyra piac em kivétel, pluszban áll a BUX a kereskedés felénél.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,3 százalékot emelkedett. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Mol árfolyama 2 százalékos pluszban áll, míg az OTP árfolyama 0,6 százalékos pluszban van a legutolsó záróárfolyamához képest. Eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,4 százalékos mínuszban van, míg a Richter árfolyama 1,3 százalékot esett a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a 4iG árfolyama 3,4 százalékot esett, az Opus árfolyama pedig 1,2 százalékkal esett. A legjobban ma a Masterplast részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 1,5 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 10,37 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Magyar Telekom, a Mol, a Richter és a 4iG részvénye is.

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Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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