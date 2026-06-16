Kész, vége, eladják a Pizza Hutot

A tranzakció értéke 1,5 milliárd dollár. Az ügylet nem terjed ki a kínai éttermekre, a szárazföldi Kínában működő egységeket ugyanis a Yum China vásárolja meg egy külön tranzakció keretében, nagyjából 1,2 milliárd dollárért. A két ügyletből

a Yum összesen mintegy 2,3 milliárd dolláros nettó bevételre számít

az adók, a zárási korrekciók és az egyéb díjak levonása után. Emellett a LongRange-től 2030-ig további 75 millió dolláros, teljesítményhez kötött kifizetésre is jogosulttá válhat. A vállalat az év hátralévő részében mintegy 85 millió dolláros egyszeri költséggel számol a tranzakciókkal összefüggésben.

Az eladás a Pizza Hut hosszú évek óta tartó nehézségeit zárja le a Yum számára. Az Egyesült Államokban a hálózat a hagyományos beülős éttermi modellről igyekezett átállni a házhozszállításra és az elvitelre, ám ezen a téren jelentősen lemaradt a versenytársak mögött. A Domino's Pizza éveken át szisztematikusan hódított el piaci részesedést a Pizza Huttól, miközben az olyan külső kiszállítási platformok, mint a DoorDash, tovább apasztották a forgalmat.

A Yum tavaly novemberben jelentette be, hogy stratégiai lehetőségeket mérlegel a Pizza Hut jövőjével kapcsolatban. A vállalat vezetése és igazgatótanácsa végül úgy határozott, hogy az értékesítés jelenti a részvényesi érték maximalizálásának leghatékonyabb módját, egyúttal olyan tulajdonosi struktúrát biztosít a pizzaláncnak, amely jobban igazodik a piaci adottságaihoz.

A Pizza Hutot 1958-ban alapította Dan és Frank Carney a kansasi Wichitában. A hálózat 1969-ben lépett tőzsdére, és 1971-re a világ legnagyobb pizzaláncává vált, ezt a pozíciót azonban 2017-ben elveszítette a Domino'sszal szemben. A Yum portfóliójába tartozik még a Taco Bell és a KFC-is. A PepsiCo 1977-ben vásárolta meg a Pizza Hutot, majd 1997-ben önálló társaságba szervezve választotta le éttermi üzletágát, amelyből végül létrejött a Yum Brands.

A Yum Brands árfolyama 1,5 százalékos pluszban áll a nyitás előtti kereskedésben.

Címlapkép forrása: Shutterstock