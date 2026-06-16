Kis emelkedéssel nyit a magyar tőzsde

Kis emelkedésekkel nyitottak az európai tőzsdék, a magyar piac is hasonlóképp kezdi a napot.

A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde,

a BUX 0,4 százalékot emelkedett,

így jelenleg 138 146 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítenek, a Mol árfolyama 1,5 százalékos pluszban van, az olajvállalat ma reggel bejelentette, hogy termelésmegosztási megállapodást írt alá a Repsollal és a TPAO-val a Földközi-tenger egyik líbiai offshore kutatási területére. Az OTP árfolyama 0,6 százalékkal került feljebb a legutolsó záróárfolyamához képest, eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,4 százalékos mínuszban áll, míg a Richter árfolyama 0,8 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Gránit Bank és az Alteo teljesít, míg a leggyengébben a Rába és a 4iG indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

Címlapkép forrása: IGOR BARILO

Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo

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