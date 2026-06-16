Kiszivárgott a titkos egyezkedés: mégis hozzáférhetnek a szövetségesek az Egyesült Államok letiltott csúcstechnológiájához

A G7-csúcstalálkozó egyik kiemelt témája az amerikai élvonalbeli mesterségesintelligencia-modellekhez való hozzáférés volt, a résztvevők ugyanis egy olyan rendszer lehetőségét vitatták meg, amelyben a kiválasztott, "megbízható partnerek" mentesülhetnének a nemrég bevezetett amerikai korlátozások alól.

Három diplomáciai forrás szerint a G7-országok vezetői arról tárgyaltak, hogy bizonyos államok vagy vállalatok

korlátozott körben hozzáférhetnének az olyan amerikai technológiai óriások legfejlettebb mesterségesintelligencia-modelljeihez,

mint amilyeneket az Anthropic fejleszt. Washington a múlt héten nemzetbiztonsági okokra hivatkozva függesztette fel a külföldiek hozzáférését a cég csúcsmodelljeihez.

Az egyik forrás szerint több küldöttség is egyeztetett az ötletről amerikai tisztségviselőkkel, elsősorban Howard Lutnick kereskedelmi miniszterrel az Évian-les-Bains-ben rendezett G7-csúcs nyitóvacsoráját kísérő háttérbeszélgetéseken. A megbízható partnerek körébe mind államok, mind magáncégek bekerülhetnének – közölte egy másik, a folyamatban lévő tárgyalásokra tekintettel névtelenséget kérő forrás.

Egy harmadik forrás megerősítette, hogy az ügyben szerdára, vagyis a technológiai kérdések hivatalos napirendre tűzésének napjára nem várható közös nyilatkozat. A hírről elsőként a Financial Times számolt be.

A korlátozások egyik legsarkalatosabb pontja az Anthropic Mythos nevű modellje, amelyet a szoftverkódok biztonsági réseinek feltárására fejlesztettek ki. Kiberbiztonsági szakértők szerint a Mythos jelentősen növelheti a pénzintézetek informatikai rendszerei elleni támadások hatékonyságát. A modellt eddig egyetlen európai bank sem kapta meg, az Európai Unió pedig éppen azért kért hozzáférést, hogy tanulmányozhassa annak lehetséges hatásait.

Forrás: Reuters

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