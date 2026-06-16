Kozák Tamás: "Ennél kedvezőbb pillanatot aligha lehet találni az árrésstop kivezetésére"

Követeléskezelési trendek 2026 A Portfolio és az EOS közös szervezésű félnapos konferenciája a kintlévőség-kezelés egyik fontos hazai szakmai eseménye, amelyet immár 11. éve rendezünk meg. Idén szeptemberben kiemelt figyelmet fordítunk azokra a témákra, amelyek jelenleg leginkább formálják a szakmát: a változó gazdaságpolitikai környezet hatásaira, az új szabályozási kihívásokra, az AI, digitalizáció és automatizáció lehetőségeire.

"A hazai kiskereskedelmet kedvezőtlenül érintették az elmúlt időszak gazdaságpolitikai döntései (plázastop, különadók és árstop),

ami miatt a szektorban lényegében eltűnt a beruházási kedv

- hangsúlyozta Kozák Tamás, az OKSZ főtitkára a Siófokon megrendezett XIII. Laurel Retail Konferencián.

Bár a döntéshozók nyitottak a versenyromboló szabályozások kivezetésére, és folyik is a párbeszéd, a főtitkár szerint a pontos dátum egyelőre még kérdéses. A szakmai szervezet szerint a halogatás komoly terhet jelent mind a vásárlóknak, mind a kereskedőknek és a gyártóknak.

Mivel az élelmiszer-infláció jelenleg mínusz 2,5 százalékon áll, vagyis az árak csökkennek, most lenne a legmegfelelőbb alkalom az árstop megszüntetésére

- jelentette ki Kozák Tamás. A korlátozások helyett a szervezet a piaci versenyt erősítő jogszabályi környezetet, a digitális átállás hatékony támogatását és az élelmiszer-ellátási láncon belüli szorosabb együttműködést szorgalmazza.

A résztvevők szerint ezzel együtt a szektor jövőjét jelentő technológiai váltás elkerülhetetlen.

Bessenyei Attila, az informatikai rendszereket biztosító Laurel Kft. ügyvezetője a konferencián rámutatott, hogy a mai üzletek már nem csupán egyszerű eladóterek, hanem rendeléskiszolgáló pontok, helyi logisztikai egységek és valós idejű adatforrások is egyben. A hagyományos, sokszor táblázatkezelőkre és kézi vezérlésre épülő adminisztráció túlságosan lassú, és nem képes hatékonyan megelőzni az olyan tipikus problémákat, mint a készlethiány vagy a túlkészletezés miatti veszteség. A megoldást a szakember szerint a mesterséges intelligenciával támogatott, egyetlen platformon futó hálózatirányítás jelenti, amely jelentősen felgyorsítja a döntéshozatalt.

Erre a modernizációs folyamatra kiváló példa a konferencián is bemutatott első hazai hibrid bolt.

A szegedi egység a normál nyitvatartási időn túl teljesen automatizáltan, személyzet nélkül működik. Kiss Krisztina, az üzletet üzemeltető Coop Szeged Zrt. vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy az elmúlt egy év során több mint 27 ezren vásároltak az önkiszolgáló időszakban. A technológia révén biztosított 24 órás nyitvatartás csaknem 24 százalékos többletbevételt hozott a cégnek, ráadásul a személyzet nélküli idősávban az átlagos kosárérték mintegy 22 százalékkal haladta meg a hagyományos nyitvatartás alatt mértet.

A forgalmi adatok eközben folyamatosan javulnak, a tavaszi ünnepnapok alatt például, amikor az üzlet egész nap személyzet nélkül üzemelt, 44 százalékos bevételnövekedést könyvelhettek el. A mobilalkalmazással történő be- és kilépést, az önkiszolgáló fizetést, valamint a kamerás távfelügyeletet összehangoló rendszer ráadásul jól skálázható.

Az eddigi eredmények alapján a vállalat már mérlegeli a kisebb és nagyobb üzletekben is bevezethető technológia további terjeszkedését.

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