Megállapodást kötött a 4iG: nem halálos fegyverek regionális bázisa épülhet Magyarországon

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) előzetes, nem kötelező érvényű megállapodást írt alá a brazil Condor Non-Lethal Technologies vállalattal a párizsi Eurosatory 2026 nemzetközi védelmi ipari kiállításon. Az együttműködés célja

egy magyarországi közös vállalat, valamint egy európai piacot kiszolgáló regionális szakmai és tesztközpont létrehozása a nem halálos védelmi eszközök területén.

A jelenlegi megállapodás a 2025 augusztusában aláírt szándéknyilatkozat megerősítése és az együttműködés további feltételeinek részletes rögzítése, amely a rendvédelmi eszközök területére is kibővíti a 4iG SDT hagyományosan katonai felhasználású fegyver- és lőszergyártási üzletágának képességeit.

Az együttműködés középpontjában a közép-kelet-európai régió első olyan szakmai és tesztközpontjának létrehozása áll, amely kifejezetten az arányos erőalkalmazást támogató, nem halálos védelmi megoldásokra fókuszál. A központ európai szinten támogatná a honvédségi és rendvédelmi szervezeteket az eszközök megismerésében, tesztelésében, gyakorlati alkalmazásban, valamint a kiképzésben és felkészülésben.

A tervezett közös vállalat nem halálos védelmi eszközök fejlesztésével, gyártásával és értékesítésével foglalkozna. Ide tartozhatnak többek között a speciális lőszerek, pirotechnikai eszközök és intelligens védelmi megoldások. Az európai gyártási kapacitás kiépítése hozzájárulhat a nem halálos, korlátozott sérülés okozására tervezett védelmi eszközök iránt folyamatosan növekvő kereslet kiszolgálásához és új piaci lehetőségeket teremthet a hazai és régiós beszállítók számára - áll a 4iG közleményében.

A több, mint 160 terméket gyártó Condor Non-Lethal Technologies termékportfóliójába egyebek mellett gumilövedékek, könnygázgránátok, elektrosokk-eszközök és pirotechnikai termékek tartoznak. A vállalat több mint 80 országban van jelen, és az Egyesült Arab Emírségek védelmi technológiai csoportja, az EDGE Group tagvállalata.

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