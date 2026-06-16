Megérkezett a jövő szemüvege az Egyesült Államokba, de magas árat kérnek érte

A Long Beachben megrendezett Augmented World Expón leleplezett eszköz komoly kockázatot jelent a közösségimédia-vállalat számára. A Snap hirdetési üzletágát ugyanis egyre jobban szorongatják a nagyobb versenytársak, miközben egy aktivista befektető korábban a veszteséges Specs-részleg leválasztását vagy bezárását követelte, miután a fejlesztésekre már több mint 3,5 milliárd dollárt fordítottak.
A Specs külső megjelenésében egy vaskos, retró napszemüvegre emlékeztet. A kizárólag fekete színben érkező eszköz nem igényel külső akkumulátort vagy egyéb kiegészítőket. A kiterjesztett valóságot biztosító lencsék
közvetlenül a valós környezetre vetítik a digitális tartalmakat, így például utcai navigációt, mesterséges intelligenciával generált válaszokat vagy virtuális rajztáblát is meg tudnak jeleníteni.
A szemüveg emellett videófelvételre is alkalmas, a fejlesztők pedig már olyan egyedi szoftvereket is készítettek hozzá, mint az Apollo–11 űrmisszió magával ragadó rekonstrukciója vagy a golfpályákon használható digitális segédlet.
A készülék működéséről két Qualcomm Snapdragon processzor gondoskodik, amelyek akár négyórányi üzemidőt biztosítanak, miközben a mellékelt töltőtokkal további négyszer tölthető fel az eszköz. Bár a szemüveg az Apple Vision Prónál lényegesen könnyebb, funkcióit tekintve pedig felülmúlja a Meta Ray-Ban okosszemüvegét – amely nem kínál teljes értékű kiterjesztettvalóság-élményt –, a Meta terméke nagyjából feleolyan nehéz, mint a Specs.
Bár a 2195 dolláros összeg az Apple 3499 dolláros headsetjéhez képest lényegesen alacsonyabb, a Meta 379 és 799 dollár közötti kínálatánál jóval magasabb, ami korlátozhatja a termék piaci elterjedését. Anshel Sag, a Moor Insights & Strategy elemzője rámutatott, hogy az ár a fogyasztói várakozásokhoz képest még mindig magas, ám egy teljes értékű AR-szemüveg kifejlesztése rendkívül bonyolult és költséges folyamat. Az elemző szerint a Snap saját operációs rendszere a termék egyik alulértékelt, de kiemelkedő erőssége.
Evan Spiegel vezérigazgató elmondta, hogy a memóriachipek drágulása rendkívül jelentős hatást gyakorolt a gyártási költségekre, de a vállalat a jövőben olcsóbb változatokat is piacra szeretne dobni. A Specs várhatóan ősszel debütál az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Franciaországban, a további terjeszkedés pedig az előrendelések alakulásától függ majd. A Snap kezdetben elsősorban a fejlesztőkre fókuszál. A társaság tájékoztatása szerint már több százezer fejlesztő használja a Lens Studio platformot, az alkalmazásfejlesztési lehetőségeket pedig olyan eszközök integrálásával bővítik, mint a Claude Code, a Codex és a Cursor.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Merz döntött: Németország katonákat küld az iráni konfliktus rendezésére
A G7 csúcs után szólalt meg a német kancellár.
Nagy ralit vetít előre az amerikai elemző: új csúcsokra törhet az amerikai tőzsde az iráni békemegállapodás után
Nagyot emelkedett a 2026-os célár.
Új világ jön, nagy lendületet vehet a nyílt bankolás Magyarországon
Mit tartogat az új szabályozás?
Magyar Péter vatikáni látogatásra készül, Leó pápával találkozik
Erdő Péter bíborossal találkozott a miniszterelnök.
Nyilatkozott a döntéshozó: az EKB az iráni-amerikai megállapodás után is határozottan fellép az infláció ellen
A szervezet vezető közgazdásza az európai gazdaság kilátásait is értékelte.
Nagy a baj az amerikai fegyvergyártásban: Trump rendkívüli döntést hozott a növekvő veszély miatt
Készülnek a legrosszabbra Amerikában.
Súlyos csapás érte az ezeréves székesegyházat Ukrajnában: egymásra mutogatnak a háborús felek a tragédia után
Két évig tarthat a helyreállítás.
Kozák Tamás: "Ennél kedvezőbb pillanatot aligha lehet találni az árrésstop kivezetésére"
Ezzel együtt elkerülhetetlen a technológiai váltás a kiskereskedelemben.
Követett részvények - 2026. június
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Magyarországon hullámzó az energiafüggőség, de az utóbbi évek trendje pozitív
Az energiafüggőség sokáig háttérbe szorult kérdésnek tűnt Európában, a 2022-es energiaválság azonban újra megmutatta, mekkora jelentősége van annak, hogy egy ország mennyire képes saját
Válás, két gyerek, autó nélkül: mikor lehet megoldás a személyi kölcsön?
Mit tehetsz, ha válás után egyik napról a másikra autó nélkül maradsz, de nincs több millió forintod egy megbízható használt autóra? Eszter nem az első ajánlatra bólintott rá: kiszámolta
A krioszféra instabilitása és jövőbeli kilátásai
A globális felmelegedés egyre gyorsuló ütemben bontja meg a krioszféra - a Föld jéggel és hóval borított rendszereinek - egyensúlyát. A globális átlaghőmérséklet az elmúlt években megkö
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik legfontosabb vállalata. A történelmi IPO mögött azonban olyan várakozások húzódnak...
Nemzetközi ÁFAváltozások 2026 Q2
Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló
Top 10 osztalék részvény - 2026. június
Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Hogyan érvényesüljünk a szabályok nélküli világban? - áttekintés a világ vezető think tankjeinek áprilisi tanulmányairól
Nemzetbiztonsági törekvések és technológiai érdekek. Ez a két erő formálja, rendezi blokkokba a világot - üzenik a vezető think tankek 2026. áprilisában. Négy fő témára fókuszálnak a v
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Új kedvenc részvényei vannak a befektetőknek az iráni béke után
Most jöhetnek az olcsó ázsiai utak? A Checklistből ez is kiderül.
A SpaceX titkai: lufit fúj vagy a jövőt építi Elon Musk?
Tőzsdére ment a tech-óriás.
Április 12. az amerikai egyetemeken is Magyarországról szólt
Hogyan csapódott le Orbán Viktor veresége a tengerentúlon?