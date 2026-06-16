Megérkezett a jövő szemüvege az Egyesült Államokba, de magas árat kérnek érte

A Snap bemutatta első, közvetlenül a fogyasztóknak szánt kiterjesztettvalóság-szemüvegét, a Specs-et. A 2195 dolláros áron kínált eszközzel a vállalat a mesterséges intelligencia korszakának új interakciós felületét kívánja megteremteni.

A Long Beachben megrendezett Augmented World Expón leleplezett eszköz komoly kockázatot jelent a közösségimédia-vállalat számára. A Snap hirdetési üzletágát ugyanis egyre jobban szorongatják a nagyobb versenytársak, miközben egy aktivista befektető korábban a veszteséges Specs-részleg leválasztását vagy bezárását követelte, miután a fejlesztésekre már több mint 3,5 milliárd dollárt fordítottak.

A Specs külső megjelenésében egy vaskos, retró napszemüvegre emlékeztet. A kizárólag fekete színben érkező eszköz nem igényel külső akkumulátort vagy egyéb kiegészítőket. A kiterjesztett valóságot biztosító lencsék

közvetlenül a valós környezetre vetítik a digitális tartalmakat, így például utcai navigációt, mesterséges intelligenciával generált válaszokat vagy virtuális rajztáblát is meg tudnak jeleníteni.

A szemüveg emellett videófelvételre is alkalmas, a fejlesztők pedig már olyan egyedi szoftvereket is készítettek hozzá, mint az Apollo–11 űrmisszió magával ragadó rekonstrukciója vagy a golfpályákon használható digitális segédlet.

A készülék működéséről két Qualcomm Snapdragon processzor gondoskodik, amelyek akár négyórányi üzemidőt biztosítanak, miközben a mellékelt töltőtokkal további négyszer tölthető fel az eszköz. Bár a szemüveg az Apple Vision Prónál lényegesen könnyebb, funkcióit tekintve pedig felülmúlja a Meta Ray-Ban okosszemüvegét – amely nem kínál teljes értékű kiterjesztettvalóság-élményt –, a Meta terméke nagyjából feleolyan nehéz, mint a Specs.

Bár a 2195 dolláros összeg az Apple 3499 dolláros headsetjéhez képest lényegesen alacsonyabb, a Meta 379 és 799 dollár közötti kínálatánál jóval magasabb, ami korlátozhatja a termék piaci elterjedését. Anshel Sag, a Moor Insights & Strategy elemzője rámutatott, hogy az ár a fogyasztói várakozásokhoz képest még mindig magas, ám egy teljes értékű AR-szemüveg kifejlesztése rendkívül bonyolult és költséges folyamat. Az elemző szerint a Snap saját operációs rendszere a termék egyik alulértékelt, de kiemelkedő erőssége.

Evan Spiegel vezérigazgató elmondta, hogy a memóriachipek drágulása rendkívül jelentős hatást gyakorolt a gyártási költségekre, de a vállalat a jövőben olcsóbb változatokat is piacra szeretne dobni. A Specs várhatóan ősszel debütál az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Franciaországban, a további terjeszkedés pedig az előrendelések alakulásától függ majd. A Snap kezdetben elsősorban a fejlesztőkre fókuszál. A társaság tájékoztatása szerint már több százezer fejlesztő használja a Lens Studio platformot, az alkalmazásfejlesztési lehetőségeket pedig olyan eszközök integrálásával bővítik, mint a Claude Code, a Codex és a Cursor.

Forrás: Reuters

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