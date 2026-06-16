Megindulhat a roham a dél-koreai szuperfegyverekért: nagy üzlet kapujában állnak a fegyvergyártó óriások

A szöuli tőzsdén az ország legnagyobb védelmi ipari vállalata, a Hanwha Aerospace árfolyama 11,8 százalékos pluszban is járt, miközben a K2 Black Panther harckocsikat gyártó Hyundai Rotem jegyzése csaknem 13 százalékkal erősödött. A védelmi rendszereket gyártó LIG Defense & Aerospace árfolyama a napi harmincszázalékos emelkedési limit közelébe ugrott a Kospi-indexen, és hasonlóan kilőttek a harcjármű-alkatrészeket előállító Firstec részvényei is.

A Mirae Asset Securities elemzői rámutattak, hogy

a piacon felerősödtek a védelmi exportmegállapodások újraindulásával és a közel-keleti megrendelések felfutásával kapcsolatos várakozások.

Kang Teho, a DS Investment and Securities elemzője szerint az iráni konfliktus lezárulása pozitív katalizátorként hat a dél-koreai védelmi iparra.

A LIG által kifejlesztett Cshongung közepes hatótávolságú légvédelmi rakétarendszert – ismertebb nevén az M-SAM-et – az Egyesült Arab Emírségek hadereje vetette be először éles harci helyzetben az iráni konfliktus idején. Elemzők szerint a dél-koreai elfogórakéták teljesítménye felveszi a versenyt a Patriot rendszerekben használt, amerikai gyártmányú PAC-3-as rakétákéval, miközben az áruk azoknak csupán a harmada a PAC-3-asok darabonkénti, mintegy 4 millió dolláros árához képest.

Kang konkrét példaként említette a Hanwha Aerospace Szaúd-Arábiával folytatott tárgyalásait, amelyeket a háborús helyzet miatt függesztettek fel, valamint a Hyundai Rotem egyeztetéseit kétszázötven darab K2-es harckocsi Irakba történő szállításáról. Az elemző úgy véli, hogy a harcok végével és a tárgyalások felújításával a megrendelések véglegesítése hamarosan valósággá válhat.

Az elemző kiemelte, hogy a kifejezetten a közel-keleti piac igényeire szabott K2ME harckocsiváltozat már elkészült, a Hyundai Rotem ugyanis márciusban mutatta be a típust az Öböl-térség harcjárműpiacát célozva. Kang szerint nagy valószínűséggel már az idei év második felében, vagy legkésőbb 2027 első felében aláírhatják a szállítási szerződéseket.

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