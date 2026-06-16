Megtörtént: lenyomta a SpaceX az Amazont

A SpaceX részvényei tovább emelkedtek ma a nyitást követően, így már az Amazont megelőzve az ötödik legértékesebb céggé vált, 2700 milliárd dollárt meghaladó piaci kapitalizációval.

A SpaceX árfolyama több mint 7 százalékot ugrott a nyitást követő percekben, amivel piaci kapitalizációja 2700 milliárd dollár fölé emelkedett.

Összehasonlításképpen az Amazon alig 1 százalékos pluszban van, piaci értéke jelenleg 2670 milliárd dollár.

Ezzel a SpaceX lett az ötödik legnagyobb amerikai tőzsdei vállalat,

és már a Microsoftot közelíti, amely 2970 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkezik.

A kereskedés első óráiban ráadásul rendkívül magas forgalmat bonyolítottak le a SpaceX részvényeivel, ami jócskán felülmúlta az Nvidia, a Microsoft, a Tesla és az Apple együttes forgalmát is - írja a Reuters.

A kibocsátást szervező bankok éltek a túljegyzési opcióval (greenshoe), azaz további részvényeket értékesítettek, így az elsődleges nyilvános kibocsátás összbevétele 75 milliárdról 85,7 milliárd dollárra emelkedett.

Az árfolyamot tovább támogathatja, hogy a SpaceX gyorsított eljárással kerül be a Nasdaq 100 indexbe, ami jelentős vételi erőt generálhat a passzív alapok és az indexkövető ETF-ek részéről. Az FTSE Russell június 26-tól, az MSCI pedig június 29-től veszi fel a részvényt az indexeibe. A Zephirin Group elemzése szerint a passzív tőkeáramlás, a piaci momentum és az alacsony közkézhányad együttesen az indexfelvételkor megszokottnál is nagyobb volatilitást válthat ki.

A társaság értékeltségét ugyanakkor sokan megkérdőjelezik. A vállalat tavalyi árbevétele ugyanis 18,67 milliárd dollár volt, a veszteséges xAI-jal való fúziót követően pedig 4,94 milliárd dolláros nettó veszteséget könyvelt el.

Forrás: Reuters

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