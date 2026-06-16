Milyen kilátások várnak a magyar cégekre 2026-ban? - Budapestre érkezik a Széchenyi Kátya Roadshow

Az MNB 2024-es jelentése szerint a kkv-k termelékenysége a nagyvállalatokénak mindössze 54,4%-át éri el, míg az átlagos érték az EU-ban meghaladja a 60%-ot.
Az uniós átlagérték elérésével önmagában több mint 5%-kal nőne a GDP, sőt a nemzetközi tapasztalatok alapján a termelékenység javulása további többlet tőkebefektetést és újabb beruházásokat indukálna.
De hogyan lehetne növelni a magyar cégek termelékenységét, milyen források érhetőek el ehhez, és milyen konstrukciókkal érdemes belevágni a fejlesztésekbe az egyébként is kihívásokkal teli makrogazdasági környezetben?
A Széchenyi Kártya Roadshow-n ezekre a kérdésekre keresik a választ és kínálnak finanszírozási megoldásokat, fejlesztési stratégiákat a szakértők. A konferencia középpontjában a kis- és középvállalkozások finanszírozása, beruházásainak ösztönzése, stabilitásuk megőrzése és versenyképességük erősítése áll. A résztvevők megismerhetik a Széchenyi Kártya Program legfrissebb lehetőségeit, valamint azt, hogyan járulhat hozzá a digitalizáció, a mesterséges intelligencia és a tudatos szervezetfejlesztés a hatékonyabb működéshez és a következő növekedési lépés megtételéhez.
A rendezvény a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetség Budapesti szervezetének szakmai támogatásával valósul meg.
Kiemelt témák:
- Gazdasági kilátások Magyarországon
- Forrásszerzési lehetőségek a kkv-szektor számára
- Stabilitás, fejlesztés, versenyképesség
- Munkaerőpiaci változások
- Digitális ugródeszka: AI és növekedés a kkv-k világában
- Vállalati kerekasztal: vezetésről első kézből
Előadók:
- Dr. Balog Ádám, alelnök, igazgatóság elnöke, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, KAVOSZ Zrt.
- Gazsi Attila, a VOSZ országos elnöke
- Végh Richárd, vezérigazgató, KAVOSZ Zrt.
- Balogh Péter, STRT Holding alapító, CEO, angyalbefektető
- Madár István, vezető elemző, Portfolio
- Bodó Péter, MetLife
- Szabolcs Péter, Amurex Gm Hungária ügyvezető-tulajdonos
- Gyarmati Zoltán, EPS-Global ügyvezető, igazgatósági tag
- Gallai Máté, Kuube Hungary ügyvezető
- Czelleng Ádám, Rekon Partners társalapító
Regisztrálj most a Széchenyi Kártya Roadshow budapesti állomására, és szerezz első kézből információkat a vállalkozásod jövőjét meghatározó lehetőségekről. A június 17-i esemény kiváló alkalom arra, hogy szakértőkkel találkozz, értékes kapcsolatokat építs ki, és konkrét megoldásokat találj vállalkozásod 2026-os kihívásaira.
Címlapkép forrása: Portfolio
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