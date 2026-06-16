Milyen kilátások várnak a magyar cégekre 2026-ban? - Budapestre érkezik a Széchenyi Kátya Roadshow

Az MNB 2024-es jelentése szerint a kkv-k termelékenysége a nagyvállalatokénak mindössze 54,4%-át éri el, míg az átlagos érték az EU-ban meghaladja a 60%-ot.

Az uniós átlagérték elérésével önmagában több mint 5%-kal nőne a GDP, sőt a nemzetközi tapasztalatok alapján a termelékenység javulása további többlet tőkebefektetést és újabb beruházásokat indukálna.

De hogyan lehetne növelni a magyar cégek termelékenységét, milyen források érhetőek el ehhez, és milyen konstrukciókkal érdemes belevágni a fejlesztésekbe az egyébként is kihívásokkal teli makrogazdasági környezetben?

A Széchenyi Kártya Roadshow-n ezekre a kérdésekre keresik a választ és kínálnak finanszírozási megoldásokat, fejlesztési stratégiákat a szakértők. A konferencia középpontjában a kis- és középvállalkozások finanszírozása, beruházásainak ösztönzése, stabilitásuk megőrzése és versenyképességük erősítése áll. A résztvevők megismerhetik a Széchenyi Kártya Program legfrissebb lehetőségeit, valamint azt, hogyan járulhat hozzá a digitalizáció, a mesterséges intelligencia és a tudatos szervezetfejlesztés a hatékonyabb működéshez és a következő növekedési lépés megtételéhez.

A rendezvény a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetség Budapesti szervezetének szakmai támogatásával valósul meg.

Kiemelt témák:

Gazdasági kilátások Magyarországon

Forrásszerzési lehetőségek a kkv-szektor számára

Stabilitás, fejlesztés, versenyképesség

Munkaerőpiaci változások

Digitális ugródeszka: AI és növekedés a kkv-k világában

Vállalati kerekasztal: vezetésről első kézből

Előadók:

Regisztrálj most a Széchenyi Kártya Roadshow budapesti állomására, és szerezz első kézből információkat a vállalkozásod jövőjét meghatározó lehetőségekről. A június 17-i esemény kiváló alkalom arra, hogy szakértőkkel találkozz, értékes kapcsolatokat építs ki, és konkrét megoldásokat találj vállalkozásod 2026-os kihívásaira.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026 Finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt! Hazai finanszírozási lehetőségeket bemutató országos INGYENES rendezvénysorozatunkon szó lesz támogatott hitelekről, kedvezményes forrásokról, kombinált konstrukciókról. Jöjjön el a következő állomásra, hallgassa meg a szakértőket és kérjen személyre szabott tanácsadást! Információ és jelentkezés

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