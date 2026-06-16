Nagyot emelkedett a Mol

Jó hangulatban telt a kereskedés az európai tőzsdéken kedden, a BUX is emelkedéssel zárt, a blue chipek közül a Mol vezetésével.

Ma a BUX-index 0,8 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél,

a Mol árfolyama 3,4 százalékkal került feljebb,

a céggel kapcsolatban több hír is napvilágot látott, de ami igazán pozitív volt, hogy megszületett a részvényesi megállapodás a NIS irányításáról.

Az OTP árfolyama 1,2 százalékot emelkedett az előző napi záróárfolyamához képest. Eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Richter árfolyama 1,7 százalékot esett a legutolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek közül az Opus árfolyama 2,6 százalékot esett, a legjobban ma a MBH JZB részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 0,2 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 25,6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Sean Gladwell

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ