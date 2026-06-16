Olyan fog holnap történni a benzinkutakon, amire már nagyon régen nem volt példa

A holtankoljak legfrissebb adatai szerint
szerdán bruttó 4 forinttal csökken a benzin, míg 10 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára.
2026.06.16-án az átlagárak a következők szerint alakulnak, ehhez képest jön majd az árcsökkenés:
- 95-ös benzin: 640 Ft/liter
- Gázolaj: 663 Ft/liter
A friss áresés azért kifejezetten kedvező hír, mert a piaci üzemanyagárak mérséklődése levegőhöz juttatja a védett áras rendszert. A magyar autósok ebből ugyan közvetlen árcsökkenést nem tapasztalnak, hiszen továbbra is a rögzített árakon tankolnak,
a piaci szereplők szempontjából viszont kulcskérdés, hogy mekkora rés tátong a hatóságilag védett ár és a tényleges beszerzési költség között. Ez a különbség most látványosan összeszűkült:
a benzin és a dízel együttes árprémiuma a védett árakhoz képest március 12. óta nem volt ilyen alacsony.
Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy
HA A VÉDETT ÁRAS RENDSZERT MOST VEZETNÉK KI, ANNAK HATÁSA JÓVAL MÉRSÉKELTEBB LENNE A MAGYAR AUTÓSOK SZÁMÁRA, MINT AZ ELMÚLT HETEKBEN VAGY HÓNAPOKBAN BÁRMIKOR.
Beszédes kontextus, hogy tavaly januárban mindkét üzemanyagtípus literára magasabb volt a hazai kutakon, mint amennyi most lenne a védett áras rendszer nélkül.
Mi áll a zuhanás hátterében?
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a közel-keleti békehírre tegnap
- nagyot esett az olaj ára,
- miközben a forint is látványosan erősödött (ez ma is folytatódik),
vagyis éppen az a két piaci feltétel javult egyszerre, amelyhez a kormányzat korábban a védett üzemanyagáras rendszer kivezetését kötötte.
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