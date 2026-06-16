Olyan fog holnap történni a benzinkutakon, amire már nagyon régen nem volt példa

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Holnaptól érdemben csökken a benzin és a gázolaj piaci ára Magyarországon, így a piaci és a védett árak közötti különbség március közepe óta nem látott szintre szűkül. A fordulat mögött elsősorban az olajár jelentős esése és a forint erősödése áll. Bár a magyar autósok ebből közvetlenül nem érzékelnek változást, hiszen továbbra is a hatóságilag rögzített árakon tankolnak, a piaci szereplőkre nehezedő nyomás látványosan enyhül. A védett áras rendszer kivezetése egyelőre nincs napirenden, de ha erre most kerülne sor, az jóval kisebb sokkot jelentene az autósoknak, mint az elmúlt hetekben vagy hónapokban bármikor.

A holtankoljak legfrissebb adatai szerint

szerdán bruttó 4 forinttal csökken a benzin, míg 10 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára.

2026.06.16-án az átlagárak a következők szerint alakulnak, ehhez képest jön majd az árcsökkenés:

95-ös benzin: 640 Ft/liter

Gázolaj: 663 Ft/liter

A friss áresés azért kifejezetten kedvező hír, mert a piaci üzemanyagárak mérséklődése levegőhöz juttatja a védett áras rendszert. A magyar autósok ebből ugyan közvetlen árcsökkenést nem tapasztalnak, hiszen továbbra is a rögzített árakon tankolnak,

a piaci szereplők szempontjából viszont kulcskérdés, hogy mekkora rés tátong a hatóságilag védett ár és a tényleges beszerzési költség között. Ez a különbség most látványosan összeszűkült:

a benzin és a dízel együttes árprémiuma a védett árakhoz képest március 12. óta nem volt ilyen alacsony.

Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy

HA A VÉDETT ÁRAS RENDSZERT MOST VEZETNÉK KI, ANNAK HATÁSA JÓVAL MÉRSÉKELTEBB LENNE A MAGYAR AUTÓSOK SZÁMÁRA, MINT AZ ELMÚLT HETEKBEN VAGY HÓNAPOKBAN BÁRMIKOR.

Beszédes kontextus, hogy tavaly januárban mindkét üzemanyagtípus literára magasabb volt a hazai kutakon, mint amennyi most lenne a védett áras rendszer nélkül.

Mi áll a zuhanás hátterében?

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a közel-keleti békehírre tegnap

nagyot esett az olaj ára,

ára, miközben a forint is látványosan erősödött (ez ma is folytatódik),

vagyis éppen az a két piaci feltétel javult egyszerre, amelyhez a kormányzat korábban a védett üzemanyagáras rendszer kivezetését kötötte.

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