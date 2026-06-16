Óriási üzlettel száll be a mesterséges intelligencia háborújába a SpaceX

A kedden benyújtott vállalati dokumentumok szerint

a Cursor befektetői a 60 milliárd dolláros sajáttőke-értékelés alapján kapnak majd SpaceX-részvényeket.

Az egyesülést a tervek szerint 2026 harmadik negyedévében zárhatják le. Bár a SpaceX már áprilisban bejelentette, hogy opciót szerzett a Cursor megvásárlására, a tranzakciót végül a tőzsdei bevezetés miatt elhalasztották.

Az akvizíció a vállalat a mesterségesintelligencia-alapú szoftverfejlesztési képességeit erősítené. A cég jelenleg az Anthropiccal és az OpenAI-jal versenyez a generatív AI-eszközök piacán. Elon Musk korábban elismerte, hogy az xAI különösen a kódolást támogató megoldások terén maradt el a riválisaitól, és a vállalat már korábban is csábított át mérnököket a Cursortól.

A Cursor olyan megoldásokat fejleszt, amelyek a kódírás és a hibakeresés megkönnyítésével segítik a programozók munkáját. A startup minden idők egyik leggyorsabban növekvő vállalkozásaként a technológiai iparág úgynevezett "vibe coding" korszakának meghatározó szereplőjévé vált, amelyben a szoftverfejlesztők körében ugrásszerűen megnőtt a chatbotalapú kódolóeszközök iránti kereslet.

A SpaceX pénteken debütált a tőzsdén, nagy sikerrel, az árfolyam több mint 50 százalékot emelkedett a kibocsátási árhoz képest.

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