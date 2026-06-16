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OTP-részvényeket vett Csányi Sándor
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OTP-részvényeket vett Csányi Sándor

Portfolio
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OTP-részvényeket vásárolt Csányi Sándor kedvezményes részvényvásárlási program keretében – derül ki a BÉT-en publikált közleményből.

Csányi Sándor, az OTP igazgatóságának elnöke tőzsdén kívül 7902 darab OTP-részvényt vett tegnap, 33 174 forintos átlagáron, aminek

összértéke 262 millió forint.

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Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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