Szakított a Sheinnel a híres áruház: elismerték, hogy óriási hiba volt a közös munka

Mindössze hét hónappal a botrányos megnyitó után véget ért a párizsi BHV áruház és a Shein divatcég együttműködése, a partnerség lezárása ugyanis egybeesett a BHV tulajdonosváltásával.

A párizsi BHV áruházat 2023 óta üzemeltető Société des Grands Magasins (SGM) bejelentette, hogy eladja a létesítményt a Karl-Stéphane Cottendin által vezetett jelenlegi menedzsmentnek. Az új tulajdonos első intézkedéseként közölte, hogy

felbontja a megállapodást a Sheinnel, a döntést pedig a szóvivőjén keresztül utólag hibának minősítette.



A Shein állandó üzletének tavaly novemberi megnyitása a BHV-ban heves tiltakozásokat váltott ki. A nyitónapon a francia kormány megkísérelte blokkolni a Shein online platformját, ám ezt később egy párizsi bíróság felülbírálta. A bírálatok középpontjában a szingapúri székhelyű vállalat üzleti modellje állt, amely a rendkívül alacsony árak és a felületen megjelenő illegális termékek miatt egyaránt támadások céltáblájává vált.

Az együttműködés nemcsak a közvéleményt osztotta meg, de súlyos üzleti következményeket is vont maga után, mivel számos márka tiltakozásul kivonult a BHV-ból. Az SGM ráadásul már a Sheinnel kötött megállapodás előtt is nehéz pénzügyi helyzetben volt, és beszállítói felé jelentős fizetési késedelmeket halmozott fel, a partnerség pedig csak tovább rontotta az áruház piaci pozícióját.

A Shein közleményében úgy reagált a döntésre, hogy az együttműködést eleve időszakosnak tervezték. A vállalat emellett "sajnálatosnak" nevezte, hogy a vásárlóknak az áruházban zajló folyamatos átépítési munkálatok közepette kellett vásárolniuk. A megnyitón sorban álló hűséges Shein-vásárlók egyébként is csalódottan távoztak, mivel a fizikai üzletben jóval magasabb árakkal szembesültek, mint az online felületen megszokott öt dolláros ruhák és tíz dolláros farmerek esetében.

Forrás: Reuters

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