Történelmi lehetőség előtt áll Magyarország: egyetlen merész fordulattal újra felpörgethető a magyar gazdaság

Fordulóponthoz értünk
A Magyarország gazdasága fordulóponthoz érkezett, mivel az elmúlt másfél évtized extenzív növekedése kimerítette a tartalékait. Bár 2025-re a foglalkoztatási ráta elérte a 81 százalékot, a reáljövedelmek pedig 2008 óta több mint 50 százalékkal nőttek,
a további fejlődés már nem alapozható pusztán a munkaerő-állomány vagy a munkaórák számának növelésére.
A McKinsey elemzése rávilágít arra, hogy a mesterséges intelligencia nemcsak a meglévő folyamatok hatékonyabbá tételével, hanem új üzleti modellek és szolgáltatások megteremtésével is növelheti a nemzetgazdaság teljesítményét. Ma már kizárólag az a kérdés, hogy Magyarország mekkora részt tud kihasítani ebből a lehetőségből.
A technológia kiaknázását azonban komoly strukturális kihívások nehezítik. A hazai hozzáadott érték zömét egy szűk nagyvállalati kör állítja elő, miközben a munkahelyek többségét biztosító kis- és középvállalkozások termelékenysége csupán a fele ennek. A kkv-k felzárkózása nélkül elképzelhetetlen a gazdasági fordulat, ám sok hazai cég még mindig alig fektet innovációba és készségfejlesztésbe.
Emellett a megfelelő szaktudás hiánya, az oktatási rendszer lassú alkalmazkodása, valamint a gyakran változó szabályozási környezet is hátráltatja a technológiai átállást, jóllehet az ország a digitális infrastruktúra terén stabil alapokkal rendelkezik.
Az AI azért jelenthet valódi kitörési pontot, mert a gazdaság és a munkaerőpiac egészét képes átalakítani
- vélik a tanulmány szerzői.
Öt stratégiai lépés
Ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia tényleges és széles körű értéket teremtsen a magyar gazdaságban, öt jól meghatározott stratégiai lépésre van szükség.
- Az első a kis- és középvállalkozói szektor felzárkóztatása. A hazai kkv-k és a nagyvállalatok közötti termelékenységi szakadék csökkentésében a technológia gyorsító tényező lehet, amennyiben a kisebb cégek számára is elérhetővé válnak a gyakorlatias, könnyen bevezethető megoldáscsomagok.
- A második pillér a humán tőkébe való stratégiai befektetés. Mivel a rutinfeladatokat a gépek veszik át, az oktatásban és a munkaerőpiacon is a problémamegoldó, az együttműködési és a döntéshozatali készségek válnak a legértékesebbé. Az intelligens rendszerek használata fokozatosan alapkompetenciává válik, ami folyamatos átképzést tesz szükségessé.
- A harmadik stratégiai irány a specializáció. Magyarországnak nem az alapmodellek globális fejlesztési versenyébe kell beszállnia, hanem olyan területeken kell ágazati bajnokokat építenie, ahol már eleve jelentős ipari jelenléttel és adatvagyonnal rendelkezik, mint például a gyártás, a gyógyszeripar vagy az energetika.
- A negyedik és ötödik pillér a közszférát érinti. Egy integrált, technológiavezérelt államigazgatásban a hangsúly a reaktív ügyintézésről a proaktív, élethelyzet-alapú szolgáltatásokra tolódik, ahol a hatóságok közötti koordinációt az intelligens rendszerek végzik el az állampolgárok helyett. Az egészségügyben pedig a megelőzésre és a korai diagnosztikára épülő modell hozhatja a legnagyobb hatékonyságjavulást, az adminisztrációs terhek drasztikus csökkentése mellett.
Ezek a célok csak akkor érhetők el, ha a szervezetek működési modellje is átalakul. A hagyományos, silószerű és a későbbi agilis struktúrákat fokozatosan felváltja az ágensalapú szervezet. Ebben a felállásban az emberek irányítanak, koordinálnak és felelnek az üzleti eredményekért, miközben a munkafolyamatok jelentős részét a mesterséges intelligenciát használó ágensek önállóan hajtják végre. Ez az új munkamegosztás laposabb, szakértőközpontú szervezeteket eredményez, ahol a versenyelőnyt nem a létszám nagysága, hanem az automatizációval támogatott tudás skálázhatósága adja.
Hol van tér a hatékonyságjavulásra?
Az ismétlődő, adminisztratív feladatok automatizálásával a fókusz a problémamegoldásra és a magasabb értékteremtésre helyeződhet át. A technológia gyors és kézzelfogható fejlődést hozhat a kkv-k digitalizációjában – például az árazási folyamatok vagy a készletgazdálkodás terén –, valamint az oktatásban, ahol a technológia alkalmazásában jártas munkaerőbázis kialakítása a cél.
A McKinsey által becsült 15 milliárd eurós hazai gazdasági érték több mint fele az operatív, az ügyfélkiszolgálási és a háttértámogató területeken realizálódhat.
Fontos azonban, hogy ez az összeg elsősorban a kiváltott, így a magasabb hozzáadott értékű munkára átcsoportosítható időmegtakarítást jelenti, és nem tartalmazza az új üzleti modellekből származó extra bevételeket.
Az ügyfélkapcsolatok kezelése az elsők között volt, ahol a mesterséges intelligencia széles körben elterjedt, ám a korai időszakra jellemző egyszerű chatbotokat mára felváltották a problémamegelőzéstől a kiszolgálásig terjedő, proaktív megoldások. A McKinsey 2026-os kutatása szerint a piacvezető vállalatok jelentős része már beépítette mindennapi működésébe ezeket a rendszereket, miközben a lemaradók alig élnek a technológia nyújtotta lehetőségekkel.
Az adatvezérelt, hibrid működési modellekben a nagy volumenű, rutinszerű megkeresések akár 60 százalékát is a mesterséges intelligencia kezeli. A technológia képes előre jelezni a problémákat, valamint intelligens hangasszisztensek segítségével elvégezni a számlázási vagy hibaelhárítási feladatokat, ezáltal száz esetből már csak 20-40 jut el az élő ügyintézőkhöz. Ennek hatására az emberi munkaerő és a személyes ügyfélszolgálatok szerepe is átalakul, hiszen a puszta adminisztráció helyett a komplexebb, bizalomépítést és egyedi tanácsadást igénylő élethelyzetekre koncentrálhatnak.
Magyarországon a lakosság 57 százaléka rendelkezik alapvető digitális készségekkel, ami némileg elmarad a legfejlettebb uniós tagállamok szintjétől. Emiatt a hazai piacon a személyes és telefonos ügyintézés iránti igény várhatóan tartósabbnak bizonyul majd, a digitális átállás pedig fokozatosabb lesz.
A McKinsey Global Institute becslése alapján a mesterséges intelligencia
2030-ig mintegy 2 milliárd eurós hatékonyságjavulást eredményezhet a hazai ügyfélkapcsolat-kezelésben.
A magyar vállalatok számára a legfőbb lehetőség rövid távon így nem az agresszív létszámleépítés, hanem az egy interakcióra jutó üzleti érték és az ügyfélélmény érdemi növelése.
Az IT-területen is alacsonyan függnek a gyümölcsök
Hasonlóan radikális átalakulás zajlik az informatikában is, ahol a fejlesztési sebesség és a versenyképesség egyre kevésbé a rendelkezésre álló humán kapacitástól, sokkal inkább a mesterséges intelligencia hatékony skálázásától függ.
A McKinsey 2025-ös felmérése rávilágít egy generatív AI-paradoxonra, amely szerint a cégek többsége ugyan használja a technológiát, de csak kisebb részük tapasztal érdemi üzleti hatást, mivel a többség leragad a kísérletezési fázisban.
A valódi áttörést az ágensalapú működés hozza el
- húzzák alá a tanulmány szerzői.
Ezen a legmagasabb érettségi szinten a fejlesztők már nem egyedi kódolási feladatokat végeznek, hanem mesterséges intelligenciával működő ágensek hálózatát irányítják. Ezek az ágensek a tervezéstől a tesztelésen át a szoftvertelepítésig képesek önállóan és párhuzamosan komplex munkafolyamatokat végrehajtani. Ez a modell akár tíz-hússzorosára is növelheti a termelékenységet, miközben a szakemberek feladata a kritikus döntések meghozatalára és az architektúra tervezésére összpontosul.
Magyar AI-bajnokok
A McKinsey szerint ugyancsak komoly lehetőségek rejlenek a legerősebb hazai ágazati szereplők nemzetközi szintű "AI-bajnokká" emelésében, az államigazgatás gyorsabb, élethelyzet-alapú átszervezésében, illetve az egészségügyben, ahol a megelőzést és a korai diagnosztikát forradalmasíthatja az új technológia.
Bár az ország kutatás-fejlesztési kiadásai elérik a régiós átlagot, ezek a források nagyrészt egy szűk nagyvállalati körre koncentrálódnak. A hazai startup-ökoszisztéma fejlettsége elmarad az innovációvezérelt gazdaságokétól.
Míg Magyarország eddig egyetlen egymilliárd dollár feletti piaci értékű unikornist, a LogMeIn-t tudta felmutatni, a régiós versenytársaknál ez a szám jóval magasabb. Kevés a sikeresen növekedő cég, és az egyetemi kutatások is ritkán csatornázódnak be piacképes vállalkozásokba, ami korlátozza az innováció szélesebb körű gazdasági hatásait.
A mesterséges intelligencia ugyanakkor önmagában nem oldja meg a termelékenységi problémákat. Eredményes alkalmazásához az államnak kell megteremtenie a megfelelő adat- és technológiai hátteret, a vállalatoknak pedig a működési modelljük szerves részeként kell kezelniük az új eszközöket, ahelyett, hogy elszigetelt informatikai projektként tekintenének rájuk. A siker három fő pillére a digitális készségek célzott fejlesztése, a munkafolyamatok teljes körű újraszervezése, valamint a minőségi, skálázható adatbázisok kiépítése.
Az alapinfrastruktúra egy része adott
Jó hír, hogy Magyarország az elmúlt évtizedekben robusztus közlekedési és digitális alaphálózatot épített ki. Az autópálya-hálózat sűrűsége, a nagy kapacitású internethálózatok és az 5G-lefedettség, valamint a digitális fizetési rendszerek rendkívül stabil alapot biztosítanak.
A következő időszak fő kihívása ugyanakkor már nem az alapinfrastruktúra bővítése, hanem az adatközpont-kapacitások és a specifikus digitális infrastruktúra fejlesztése, amelyek terén az ország jelenleg elmarad a szomszédaitól. A tartós gazdasági felzárkózás csak ezen strukturális, technológiai és humán kihívások egyidejű és hatékony kezelésével valósítható meg.
A lépéskényszer egyértelmű, hiszen a mesterséges intelligencia a következő évtized legfontosabb növekedési motorjává válhat, a bevezetést halogató országok és vállalatok pedig tartós versenyhátrányba kerülhetnek.
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