Történelmi lehetőség előtt áll Magyarország: egyetlen merész fordulattal újra felpörgethető a magyar gazdaság

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A magyar gazdaság eddigi, a foglalkoztatás bővülésére épülő növekedési modellje elérte a határait, így a jövőbeli fejlődés kulcsa a termelékenység radikális javítása. Ebben történelmi lehetőséget kínál a mesterséges intelligencia, amely 2030-ig 15 milliárd eurós, a GDP 6-7 százalékát kitevő automatizációs potenciált jelenthet. A gazdasági felzárkózás sikere azon múlik, hogy a hazai vállalatok – különösen a lemaradásban lévő kkv-szektor –, valamint az állami rendszerek milyen gyorsan és átfogóan képesek beépíteni az új technológiát a mindennapi működésükbe - vélik a McKinsey szakértői a ma kiadott "Prompt Magyarország" c. tanulmányban.

Követeléskezelési trendek 2026 A Portfolio és az EOS közös szervezésű félnapos konferenciája a kintlévőség-kezelés egyik fontos hazai szakmai eseménye, amelyet immár 11. éve rendezünk meg. Idén szeptemberben kiemelt figyelmet fordítunk azokra a témákra, amelyek jelenleg leginkább formálják a szakmát: a változó gazdaságpolitikai környezet hatásaira, az új szabályozási kihívásokra, az AI, digitalizáció és automatizáció lehetőségeire.

Fordulóponthoz értünk

A Magyarország gazdasága fordulóponthoz érkezett, mivel az elmúlt másfél évtized extenzív növekedése kimerítette a tartalékait. Bár 2025-re a foglalkoztatási ráta elérte a 81 százalékot, a reáljövedelmek pedig 2008 óta több mint 50 százalékkal nőttek,

a további fejlődés már nem alapozható pusztán a munkaerő-állomány vagy a munkaórák számának növelésére.

Forrás: McKinsey, Prompt Magyarország

A McKinsey elemzése rávilágít arra, hogy a mesterséges intelligencia nemcsak a meglévő folyamatok hatékonyabbá tételével, hanem új üzleti modellek és szolgáltatások megteremtésével is növelheti a nemzetgazdaság teljesítményét. Ma már kizárólag az a kérdés, hogy Magyarország mekkora részt tud kihasítani ebből a lehetőségből.

A technológia kiaknázását azonban komoly strukturális kihívások nehezítik. A hazai hozzáadott érték zömét egy szűk nagyvállalati kör állítja elő, miközben a munkahelyek többségét biztosító kis- és középvállalkozások termelékenysége csupán a fele ennek. A kkv-k felzárkózása nélkül elképzelhetetlen a gazdasági fordulat, ám sok hazai cég még mindig alig fektet innovációba és készségfejlesztésbe.

Emellett a megfelelő szaktudás hiánya, az oktatási rendszer lassú alkalmazkodása, valamint a gyakran változó szabályozási környezet is hátráltatja a technológiai átállást, jóllehet az ország a digitális infrastruktúra terén stabil alapokkal rendelkezik.

Az AI azért jelenthet valódi kitörési pontot, mert a gazdaság és a munkaerőpiac egészét képes átalakítani

- vélik a tanulmány szerzői.

Öt stratégiai lépés

Ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia tényleges és széles körű értéket teremtsen a magyar gazdaságban, öt jól meghatározott stratégiai lépésre van szükség.

Az első a kis- és középvállalkozói szektor felzárkóztatása. A hazai kkv-k és a nagyvállalatok közötti termelékenységi szakadék csökkentésében a technológia gyorsító tényező lehet, amennyiben a kisebb cégek számára is elérhetővé válnak a gyakorlatias, könnyen bevezethető megoldáscsomagok.

Forrás: McKinsey, Prompt Magyarország

A második pillér a humán tőkébe való stratégiai befektetés. Mivel a rutinfeladatokat a gépek veszik át, az oktatásban és a munkaerőpiacon is a problémamegoldó, az együttműködési és a döntéshozatali készségek válnak a legértékesebbé. Az intelligens rendszerek használata fokozatosan alapkompetenciává válik, ami folyamatos átképzést tesz szükségessé.

Mivel a rutinfeladatokat a gépek veszik át, az oktatásban és a munkaerőpiacon is a problémamegoldó, az együttműködési és a döntéshozatali készségek válnak a legértékesebbé. Az intelligens rendszerek használata fokozatosan alapkompetenciává válik, ami folyamatos átképzést tesz szükségessé. A harmadik stratégiai irány a specializáció. Magyarországnak nem az alapmodellek globális fejlesztési versenyébe kell beszállnia, hanem olyan területeken kell ágazati bajnokokat építenie, ahol már eleve jelentős ipari jelenléttel és adatvagyonnal rendelkezik, mint például a gyártás, a gyógyszeripar vagy az energetika.

Magyarországnak nem az alapmodellek globális fejlesztési versenyébe kell beszállnia, hanem olyan területeken kell ágazati bajnokokat építenie, ahol már eleve jelentős ipari jelenléttel és adatvagyonnal rendelkezik, mint például a gyártás, a gyógyszeripar vagy az energetika. A negyedik és ötödik pillér a közszférát érinti. Egy integrált, technológiavezérelt államigazgatásban a hangsúly a reaktív ügyintézésről a proaktív, élethelyzet-alapú szolgáltatásokra tolódik, ahol a hatóságok közötti koordinációt az intelligens rendszerek végzik el az állampolgárok helyett. Az egészségügyben pedig a megelőzésre és a korai diagnosztikára épülő modell hozhatja a legnagyobb hatékonyságjavulást, az adminisztrációs terhek drasztikus csökkentése mellett.

Ezek a célok csak akkor érhetők el, ha a szervezetek működési modellje is átalakul. A hagyományos, silószerű és a későbbi agilis struktúrákat fokozatosan felváltja az ágensalapú szervezet. Ebben a felállásban az emberek irányítanak, koordinálnak és felelnek az üzleti eredményekért, miközben a munkafolyamatok jelentős részét a mesterséges intelligenciát használó ágensek önállóan hajtják végre. Ez az új munkamegosztás laposabb, szakértőközpontú szervezeteket eredményez, ahol a versenyelőnyt nem a létszám nagysága, hanem az automatizációval támogatott tudás skálázhatósága adja.

Hol van tér a hatékonyságjavulásra?

Az ismétlődő, adminisztratív feladatok automatizálásával a fókusz a problémamegoldásra és a magasabb értékteremtésre helyeződhet át. A technológia gyors és kézzelfogható fejlődést hozhat a kkv-k digitalizációjában – például az árazási folyamatok vagy a készletgazdálkodás terén –, valamint az oktatásban, ahol a technológia alkalmazásában jártas munkaerőbázis kialakítása a cél.

A McKinsey által becsült 15 milliárd eurós hazai gazdasági érték több mint fele az operatív, az ügyfélkiszolgálási és a háttértámogató területeken realizálódhat.

Fontos azonban, hogy ez az összeg elsősorban a kiváltott, így a magasabb hozzáadott értékű munkára átcsoportosítható időmegtakarítást jelenti, és nem tartalmazza az új üzleti modellekből származó extra bevételeket.

Forrás: McKinsey, Prompt Magyarország

Az ügyfélkapcsolatok kezelése az elsők között volt, ahol a mesterséges intelligencia széles körben elterjedt, ám a korai időszakra jellemző egyszerű chatbotokat mára felváltották a problémamegelőzéstől a kiszolgálásig terjedő, proaktív megoldások. A McKinsey 2026-os kutatása szerint a piacvezető vállalatok jelentős része már beépítette mindennapi működésébe ezeket a rendszereket, miközben a lemaradók alig élnek a technológia nyújtotta lehetőségekkel.

Az adatvezérelt, hibrid működési modellekben a nagy volumenű, rutinszerű megkeresések akár 60 százalékát is a mesterséges intelligencia kezeli. A technológia képes előre jelezni a problémákat, valamint intelligens hangasszisztensek segítségével elvégezni a számlázási vagy hibaelhárítási feladatokat, ezáltal száz esetből már csak 20-40 jut el az élő ügyintézőkhöz. Ennek hatására az emberi munkaerő és a személyes ügyfélszolgálatok szerepe is átalakul, hiszen a puszta adminisztráció helyett a komplexebb, bizalomépítést és egyedi tanácsadást igénylő élethelyzetekre koncentrálhatnak.

Magyarországon a lakosság 57 százaléka rendelkezik alapvető digitális készségekkel, ami némileg elmarad a legfejlettebb uniós tagállamok szintjétől. Emiatt a hazai piacon a személyes és telefonos ügyintézés iránti igény várhatóan tartósabbnak bizonyul majd, a digitális átállás pedig fokozatosabb lesz.

A McKinsey Global Institute becslése alapján a mesterséges intelligencia

2030-ig mintegy 2 milliárd eurós hatékonyságjavulást eredményezhet a hazai ügyfélkapcsolat-kezelésben.

A magyar vállalatok számára a legfőbb lehetőség rövid távon így nem az agresszív létszámleépítés, hanem az egy interakcióra jutó üzleti érték és az ügyfélélmény érdemi növelése.

Az IT-területen is alacsonyan függnek a gyümölcsök

Hasonlóan radikális átalakulás zajlik az informatikában is, ahol a fejlesztési sebesség és a versenyképesség egyre kevésbé a rendelkezésre álló humán kapacitástól, sokkal inkább a mesterséges intelligencia hatékony skálázásától függ.

A McKinsey 2025-ös felmérése rávilágít egy generatív AI-paradoxonra, amely szerint a cégek többsége ugyan használja a technológiát, de csak kisebb részük tapasztal érdemi üzleti hatást, mivel a többség leragad a kísérletezési fázisban.

A valódi áttörést az ágensalapú működés hozza el

- húzzák alá a tanulmány szerzői.

Ezen a legmagasabb érettségi szinten a fejlesztők már nem egyedi kódolási feladatokat végeznek, hanem mesterséges intelligenciával működő ágensek hálózatát irányítják. Ezek az ágensek a tervezéstől a tesztelésen át a szoftvertelepítésig képesek önállóan és párhuzamosan komplex munkafolyamatokat végrehajtani. Ez a modell akár tíz-hússzorosára is növelheti a termelékenységet, miközben a szakemberek feladata a kritikus döntések meghozatalára és az architektúra tervezésére összpontosul.

Magyar AI-bajnokok

A McKinsey szerint ugyancsak komoly lehetőségek rejlenek a legerősebb hazai ágazati szereplők nemzetközi szintű "AI-bajnokká" emelésében, az államigazgatás gyorsabb, élethelyzet-alapú átszervezésében, illetve az egészségügyben, ahol a megelőzést és a korai diagnosztikát forradalmasíthatja az új technológia.

Bár az ország kutatás-fejlesztési kiadásai elérik a régiós átlagot, ezek a források nagyrészt egy szűk nagyvállalati körre koncentrálódnak. A hazai startup-ökoszisztéma fejlettsége elmarad az innovációvezérelt gazdaságokétól.

Forrás: McKinsey, Prompt Magyarország/Eurostat

Míg Magyarország eddig egyetlen egymilliárd dollár feletti piaci értékű unikornist, a LogMeIn-t tudta felmutatni, a régiós versenytársaknál ez a szám jóval magasabb. Kevés a sikeresen növekedő cég, és az egyetemi kutatások is ritkán csatornázódnak be piacképes vállalkozásokba, ami korlátozza az innováció szélesebb körű gazdasági hatásait.

A mesterséges intelligencia ugyanakkor önmagában nem oldja meg a termelékenységi problémákat. Eredményes alkalmazásához az államnak kell megteremtenie a megfelelő adat- és technológiai hátteret, a vállalatoknak pedig a működési modelljük szerves részeként kell kezelniük az új eszközöket, ahelyett, hogy elszigetelt informatikai projektként tekintenének rájuk. A siker három fő pillére a digitális készségek célzott fejlesztése, a munkafolyamatok teljes körű újraszervezése, valamint a minőségi, skálázható adatbázisok kiépítése.

Az alapinfrastruktúra egy része adott

Jó hír, hogy Magyarország az elmúlt évtizedekben robusztus közlekedési és digitális alaphálózatot épített ki. Az autópálya-hálózat sűrűsége, a nagy kapacitású internethálózatok és az 5G-lefedettség, valamint a digitális fizetési rendszerek rendkívül stabil alapot biztosítanak.

A következő időszak fő kihívása ugyanakkor már nem az alapinfrastruktúra bővítése, hanem az adatközpont-kapacitások és a specifikus digitális infrastruktúra fejlesztése, amelyek terén az ország jelenleg elmarad a szomszédaitól. A tartós gazdasági felzárkózás csak ezen strukturális, technológiai és humán kihívások egyidejű és hatékony kezelésével valósítható meg.

A lépéskényszer egyértelmű, hiszen a mesterséges intelligencia a következő évtized legfontosabb növekedési motorjává válhat, a bevezetést halogató országok és vállalatok pedig tartós versenyhátrányba kerülhetnek.

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