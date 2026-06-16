Tovább száguld a SpaceX-rakéta: már nagyobb vállalat, mint a Microsoft

A részvények meredek emelkedésének köszönhetően a SpaceX piaci kapitalizációja elérte a 2,94 billió dollárt, ezzel megelőzte a 2,93 billió dollár értékű Microsoftot, és

az Egyesült Államok negyedik legnagyobb vállalatává vált.

A top3 szereplő, az Alphabet, az Apple és az Nvidia 4 billió dollárt meghaladó piaci kapitalizációval rendelkezik jelenleg.

Musk vasárnap az X-en közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a SpaceX 2030-ra "megközelítőleg" ezer milliárd dolláros árbevételt érhet el. Ez rendkívüli növekedést jelentene a 2025-re várt 18,7 milliárd dolláros bevételhez képest. Összehasonlításképpen, a vállalat tavaly még 4,9 milliárd dolláros nettó veszteséggel zárt, az idei első negyedévben pedig további 4,28 milliárd dolláros mínuszt könyvelt el.

A 2002-ben alapított SpaceX a Starlink műholdas internetszolgáltatásával és az újrafelhasználható hordozórakétáival vált az űripar meghatározó szereplőjévé. Februárban Musk egyesítette a vállalatot az xAI nevű mesterségesintelligencia-startupjával, miután az utóbbit már 2025-ben összevonta az X közösségi platformmal.

A sikeres tőzsdei bevezetés ellenére több elemző is megkérdőjelezi a társaság csillagászati értékeltségét. A CFRA pénteken "eladás" ajánlással indította meg a SpaceX papírjainak követését, 115 dolláros tizenkét havi célár mellett, ami a kibocsátási ár alatt van. Az elemzőház szerint a vállalat rendkívül ambiciózus növekedési stratégiája, a magas árazás és a jelentős tőkeigény egyaránt óvatosságra int.

Steve Westly, a Westly Group alapítója és a Tesla korábbi igazgatósági tagja a CNBC-nek nyilatkozva arra figyelmeztetett, hogy ha a SpaceX három-négy negyedéven belül nem teljesíti a tőzsdei tájékoztatójában vázolt növekedési előrejelzéseket, a befektetők türelme gyorsan elfogyhat. A Wedbush Securities technológiai szektorért felelős elemzési igazgatója, Dan Ives viszont a "negyedik ipari forradalomra" hivatkozva türelemre inti a piacot, és hosszabb távú befektetői szemléletet javasol.

A SpaceX árfolyama már több mint 60 százalékot emelkedett a kibocsátási árhoz képest.

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