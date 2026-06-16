Újabb leépítés indult a Fideszhez köthető médiánál

A PestiSrácok összes munkavállalóját elbocsátják és a Világgazdaságnál is leépítések jönnek.

Csoportos létszámleépítés keretében a PestiSrácok lap összes munkavállalóját elbocsátja a Mediaworks, számolt be a 24.hu-nak a fideszes lap felelős szerkesztője, Huth Gergely. A döntés egy hónap múlva lép hatályba. Huth abban reménykedik, hogy ez nem a lap végét jelenti, szeretné azt visszavásárolni a Mediaworkstől.

Eközben a Forbes arról értesült, hogy

a Mediaworks gazdasági szerkesztőségének tagjait kedden reggel 9-re rendelték be az Üllői úti irodába, és zárt ajtók mögött, egyesével bocsátják el a szerkesztőség tagjait.

Mint írják, a szerkesztőség több mint tíz tagja reggel óta nem fér hozzá a vállalati Teamshez és emailekhez.

A Mediaworks már tegnap bejelentette, hogy átalakítja több nyomtatott és online kiadványának működését. A vállalat június 16-tól felfüggeszti a Bors napilap, július 1-től pedig a Nógrád Megyei Hírlap, a Heves Megyei Hírlap és a Komárom-Esztergom vármegyei 24 Óra nyomtatott kiadását. Az érintett tartalmak a jövőben digitális formában, online felületeken lesznek elérhetők az olvasók számára. A kiadó emellett a Ripost.hu és a Metropol.hu weboldalak működését is felfüggeszti az érintett kiadványok nyomtatói változatai mellett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images