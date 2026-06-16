Védett benzinár: az utolsókat rúgja a rendszer?

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A közel-keleti békehírre nagyot esett az olaj ára, miközben a forint is látványosan erősödött, vagyis éppen az a két piaci feltétel javult egyszerre, amelyhez a kormányzat korábban a védett üzemanyagáras rendszer kivezetését kötötte. A magyar autósok ebből egyelőre nem éreznek közvetlen árcsökkenést a kutakon, a piaci szereplők számára viszont kulcskérdés, hogy mekkorára zsugorodik a rögzített árak és a tényleges beszerzési árak közötti különbség. Ha a mostani olajpiaci fordulat tartósnak bizonyul, akkor a védett benzináras rendszer akár az utolsó szakaszába is léphet – igaz, Trump békéjét egyelőre érdemes óvatosan kezelni.

Megnyílik a Hormuzi-szoros – zuhan az olaj, ugrik a forint

Ez a hét sem indult unalmasan a tőkepiacokon:

az Egyesült Államok és Irán megállapodott a köztük dúló háború befejezéséről,

a hivatalos aláírási ceremóniát pénteken tartják Svájcban. Donald Trump a Truth Social-on egész pontosan úgy fogalmazott, hogy

teljes mértékben engedélyezem a Hormuzi-szoros díjmentes megnyitását, és ezzel egyidejűleg engedélyezem az Egyesült Államok haditengerészeti blokádjának azonnali feloldását.

Világ hajói, indítsák be a motorjaikat! Hadd folyjon az olaj!"

A tőkepiacokon hétfőn rögtön megjött a reakció:

az olaj azonnal árfolyameséssel reagált a hírre,

a forint pedig látványos erőre kapott.

A Brent jegyzése a hétfői zuhanással már karnyújtásnyi távolságra került a február 28-i szinthez, amikor kitört maga a háború.

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A forint pedig lassan 5 éves csúcsára erősödött az euró ellenében,

de a dollárhoz képest is jócskán feljebb került a hazai fizetőeszköz.

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Mi lesz így a védett benzinárral?

A Hormuzi-szoros megnyitása és az ebből fakadó piaci reakciók több szempontból is nagyon kedvezőek, a hazai lakosság számára az egyik legizgalmasabb aspektus talán az üzemanyagárak helyzete.

Az iráni helyzet miatt hozták be ugyanis még március 11-én a védett áras rendszert Magyarországon, aminek a kivezetését pont az olajárak és a forint alakuásához kötötte április közepén a kormányzat. Később aztán az is kiderült, hogy a Mollal együtt a Tisza vezetősége átbeszélte, hogy mikor lesz reális kivezetni a rendszert, az viszont egyelőre nem tisztázott, hogy a kormányzat és a Mol szerint

pontosan milyen nyersolajár és forinterő esetén lesz majd reális kivezetni az intézkedést.

Rég volt ilyen kicsi a különbség

Bár a fenti piaci reakciók még nem fognak megjelenni a mai piaci beszerzési üzemanyagárakban, de ez szerdától már jó eséllyel nem így lesz.

Ez azért fontos, mert a piaci árak esése enyhíti a védett üzemanyagáras rendszerre nehezedő nyomást: a magyar autósok ebből közvetlenül nem érzékelnek árcsökkenést, hiszen továbbra is a rögzített árakat fizetik, a piaci szereplők számára viszont sokat számít, hogy mekkora a különbség a védett ár és a tényleges beszerzési ár között. Márpedig

a benzin és a dízel kumulált árkülönbsége a védett árakhoz képest hamarosan olyan alacsonyra eshet, amit a rendszer bevezetése óta nem láttunk.

Mi is a baj a védett áras rendszerrel?

Azért is kifejezetten jó hír, hogy nagyot léphetünk előre a rendszer kivezetése felé (már ha bízhatunk Trumpban, erről részletesen kicsit lejjebb írunk), mert a március közepe óta velünk levő intézkedést számos kritika érte az elmúlt időszakban, nem is ok nélkül.

A védett áras rendszer alapvetően úgy működik, hogy a felszabadított stratégiai gázolaj- és benzintartalékokból fixált áron adják az olajtermékeket a nagykereskedőknek, akik tehát az aktuális piaci árnál olcsóbban jutnak hozzá az üzemanyagokhoz, így marad árrésük nekik és a kiskereskedőknek is.

A rögzített, a piaci viszonyokat nem reprezentáló kiskereskedelmi árak miatt

az üzemanyagimport jelentősen visszaesett Magyarország felé az elmúlt időszakban,

miközben a hazai kitermelés és a fogyasztás nem változott a kedvező irányba (sőt, az üzemanyag-fogyasztás még nőtt is). Mindezek következtében az MSZKSZ adataiból jól látszik, hogy történelmi mélypontra zuhant Magyarország stratégiai üzemanyag- és kőolajkészlete márciusban.

Az MSZKSZ által átadott mennyiségeket záros határidőn belül vissza kell pótolni, az elszámolásnál pedig kritikus fontosságú, hogy mennyi volt a március 9 óta kitárolt mennyiségek valós, piaci bekerülési ára. Márpedig ha a stratégiai készletek kötelező visszapótlása drága lesz, akkor felmerül a kérdés, hogy végső soron ki viseli majd a különbséget: megjelenik-e ez a készletezési tagdíjak emelésében, és ezen keresztül később az üzemanyagárakban, vagy más módon rendezi a rendszer a keletkező extra költségeket?

Mindenesetre

a piaci folyamatokat (forint, olaj) nézve ez a pillanat alkalmas lehet a védett áras rendszer kivezetésének megfontolására.

Fontos disclaimer: akkor hisszük el a békét, ha látjuk

A piac most azt árazza, hogy a Hormuzi-szoros újranyitása és az amerikai-iráni békemegállapodás gyorsan leépítheti az olajárba épült geopolitikai prémiumot. Ezzel azonban érdemes óvatosan bánni: Donald Trump ebben a konfliktusban már többször beszélt közelgő megállapodásról, miközben a felek később újabb támadásokat hajtottak végre, és a korábban bejelentett tűzszünetet is folyamatos incidensek terhelték.

A mostani bejelentés sem jelent még automatikusan végrehajtott rendezést, a pénteki aláírásig még nagyon sok minden történhet. Ráadásul a konfliktus mélyebb kérdései – az iráni rakétaprogram, a regionális proxyk és a nukleáris program vitás pontjai – továbbra sem oldódtak meg.

Ezért az olajpiac számára a valódi bizonyíték

nem Trump bejelentése, hanem a fizikai normalizáció lesz: megindul-e a hajóforgalom a Hormuzi-szoroson, megtörténik-e az aknamentesítés, visszatérnek-e a biztosítók és kereskedőházak, és látszik-e tényleges exportnövekedés a szállítási adatokban.

Amíg ez nem történik meg, a „béke” inkább piaci narratíva, mint valóban lezárt geopolitikai kockázat.

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