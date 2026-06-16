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Véleményt mondott az Opusról egy elemző
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Véleményt mondott az Opusról egy elemző

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Felülvizsgálja az Opus Global részvényeire vonatkozó célárát az MBH Bank elemzője a tegnap közzétett első negyedéves gyorsjelentést követően – derül ki a ma reggeli gyorsjelentés-értékelésből.

Az elemzés kiemeli, hogy az első negyedévben csökkent a cégcsoport bevétele és eredménysoron, az üzemi eredmény és az EBITDA szintjén is erőteljes visszaesés figyelhető meg, ugyanakkor a pénzügyi eredmény és az alacsonyabb adófizetési kötelezettség felfelé segítette a nettó eredményt.

Az Opus Global „motorja” az energetikai szegmens, de a turisztikai szektor is egyre nagyobb eredménytermelő képességéről ad tanúbizonyságot. Az élelmiszer ágazatot egyszerre lassítják egyszeri tételek, valamint a globális kereslet visszaesése, míg az építőiparban egyszeri, technikai események, és az átalakuló megrendelés állomány hatásai érvényesülnek - tette hozzá az elemző.

A negyedéves eredményeket követen felülvizsgálat alá helyezte a célárat az MBH elemzője, amelyről friss elemzést publikálnak majd.

Az előző, április eleji célár egyébként 584 forint volt. A választások környékén meredek esésbe kezdett az árfolyam, most 343 forinton áll a papír, amivel idén közel 38 százalékot zuhant az árfolyam.

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