Velkey György: pénzért közvetítették a magyar állampolgárságot a Szijjártó által vezetett külügyben

Velkey azt mondta: a Külügyminisztériumban több területen is vizsgálatok zajlanak, mert a tárca átvilágítása során visszaélésekre és bűncselekmény gyanúját felvető ügyekre bukkantak. Ezek közé sorolta a magyar állampolgárságok és honosítások ügyét is, amelyből most a kanadaiakat érintő államérdek alapú honosításokat emelte ki.

Az államtitkár szerint ezekben az esetekben olyan személyek kaphattak magyar állampolgárságot, akik a szokásos feltételeknek nem feleltek meg, és akiket

semmilyen valódi szál nem fűzött Magyarországhoz.

Velkey állítása szerint ugyanakkor rendelkeztek annyi pénzzel, hogy egy magyar útlevél megszerzésével megkönnyítsék európai utazásaikat és üzleti ügyeiket.

A beszámoló központi állítása szerint a honosításokra egy kanadai magáncég épített üzleti modellt. Velkey azt mondta: a Hungarian Citizenship Consulting nevű cég pénzért menedzselte a kérelmezőket. A társaság tulajdonosa szerinte az állami honosítási programok egyik hivatalos felelőse volt, akit Gulyás Gergely minisztériuma bízott meg, a cég társigazgatója pedig az a diaszpóravezető, aki az ajánlásokat aláírta.

Megismétlem, mert döbbenetes: a magyar állampolgárságért felelős köztisztviselő és a diaszpóra egyik vezetője magáncéget alapítottak annak érdekében, hogy a magyar állampolgárság megszerzésében tanácsadást nyújtsanak külföldieknek

– fogalmazott Velkey.

Az államtitkár szerint a közvetítői tarifa a kanadai kérelmezők számára akár 30–40, vagy 50 ezer kanadai dollár is lehetett. A konstrukció lényege így Velkey állítása szerint az volt, hogy államérdekre hivatkozva olyanok előtt nyílt meg az út a magyar állampolgárság felé, akik nem feleltek meg a rendes honosítási feltételeknek, miközben a folyamat köré magánüzlet szerveződött.

Velkey arról is beszélt, hogy a külügyben dolgozó diplomaták korábban többször jelezték: problémákat látnak ezeknél a honosításoknál. Elmondása szerint volt olyan kérelmező, aki nem is tudta pontosan, milyen ügyben ül a konzul előtt, más pedig úgy beszélt a magyar állampolgárságról, mintha egy exkluzív terméket vásárolt volna.

Az államtitkár szerint a szakmai jelzéseket a politikai akarat rendre felülírta. Velkey azt állította, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes több alkalommal jelezte a diaszpóraszervezetek vezetőinek: támogatja az államérdekből történő honosítási eljárásokat. Szerinte a külképviseletek Semjén támogató leveleire hivatkozva vették át a kérelmeket.

Velkey szerint a felelősség a korábbi külügyi vezetést, a Miniszterelnökséget és Semjén Zsoltot terheli. Úgy fogalmazott: Szijjártó Péter, Gulyás Gergely és Semjén Zsolt számára „a magánérdek és a barátok profitja volt az első”.

Az államtitkár szerint a kanadai ügy vélhetően nem egyedi eset. A Külügyminisztérium azt valószínűsíti, hogy más országokban is hasonló üzleti modellek épülhettek ki állami alkalmazottak közreműködésével és a legfelsőbb politikai vezetés tudtával.

Velkey azt mondta: a tárca kivizsgálja az ügyeket, áttekinti az érintett állampolgárságok visszavonásának lehetőségét, és intézkedik a hasonló gyakorlatok felszámolásáról, illetve átvilágításáról.

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