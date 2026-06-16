Velkey György: pénzért közvetítették a magyar állampolgárságot a Szijjártó által vezetett külügyben

Velkey azt mondta: a Külügyminisztériumban több területen is vizsgálatok zajlanak, mert a tárca átvilágítása során visszaélésekre és bűncselekmény gyanúját felvető ügyekre bukkantak. Ezek közé sorolta a magyar állampolgárságok és honosítások ügyét is, amelyből most a kanadaiakat érintő államérdek alapú honosításokat emelte ki.
Az államtitkár szerint ezekben az esetekben olyan személyek kaphattak magyar állampolgárságot, akik a szokásos feltételeknek nem feleltek meg, és akiket
semmilyen valódi szál nem fűzött Magyarországhoz.
Velkey állítása szerint ugyanakkor rendelkeztek annyi pénzzel, hogy egy magyar útlevél megszerzésével megkönnyítsék európai utazásaikat és üzleti ügyeiket.
A beszámoló központi állítása szerint a honosításokra egy kanadai magáncég épített üzleti modellt. Velkey azt mondta: a Hungarian Citizenship Consulting nevű cég pénzért menedzselte a kérelmezőket. A társaság tulajdonosa szerinte az állami honosítási programok egyik hivatalos felelőse volt, akit Gulyás Gergely minisztériuma bízott meg, a cég társigazgatója pedig az a diaszpóravezető, aki az ajánlásokat aláírta.
Megismétlem, mert döbbenetes: a magyar állampolgárságért felelős köztisztviselő és a diaszpóra egyik vezetője magáncéget alapítottak annak érdekében, hogy a magyar állampolgárság megszerzésében tanácsadást nyújtsanak külföldieknek
– fogalmazott Velkey.
Az államtitkár szerint a közvetítői tarifa a kanadai kérelmezők számára akár 30–40, vagy 50 ezer kanadai dollár is lehetett. A konstrukció lényege így Velkey állítása szerint az volt, hogy államérdekre hivatkozva olyanok előtt nyílt meg az út a magyar állampolgárság felé, akik nem feleltek meg a rendes honosítási feltételeknek, miközben a folyamat köré magánüzlet szerveződött.
Velkey arról is beszélt, hogy a külügyben dolgozó diplomaták korábban többször jelezték: problémákat látnak ezeknél a honosításoknál. Elmondása szerint volt olyan kérelmező, aki nem is tudta pontosan, milyen ügyben ül a konzul előtt, más pedig úgy beszélt a magyar állampolgárságról, mintha egy exkluzív terméket vásárolt volna.
Az államtitkár szerint a szakmai jelzéseket a politikai akarat rendre felülírta. Velkey azt állította, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes több alkalommal jelezte a diaszpóraszervezetek vezetőinek: támogatja az államérdekből történő honosítási eljárásokat. Szerinte a külképviseletek Semjén támogató leveleire hivatkozva vették át a kérelmeket.
Velkey szerint a felelősség a korábbi külügyi vezetést, a Miniszterelnökséget és Semjén Zsoltot terheli. Úgy fogalmazott: Szijjártó Péter, Gulyás Gergely és Semjén Zsolt számára „a magánérdek és a barátok profitja volt az első”.
Az államtitkár szerint a kanadai ügy vélhetően nem egyedi eset. A Külügyminisztérium azt valószínűsíti, hogy más országokban is hasonló üzleti modellek épülhettek ki állami alkalmazottak közreműködésével és a legfelsőbb politikai vezetés tudtával.
Velkey azt mondta: a tárca kivizsgálja az ügyeket, áttekinti az érintett állampolgárságok visszavonásának lehetőségét, és intézkedik a hasonló gyakorlatok felszámolásáról, illetve átvilágításáról.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
Ugyanazt a hibát követheti el a Fed, mint 2021-ben
A hozamgörbe viselkedése a kulcs.
Egymás ellen játszották ki magukat az EU vezetői – az utolsó pillanatban engedték át Trump követeléseit
Megszületett az egy éve húzódó döntés.
Trump kimondta a sorsdöntő találkozó után: Oroszországnak meg kell kötnie a békét
A G7 csúcson beszélt az ukrán, a francia és az amerikai elnök.
Figyelmeztet Trump: ha Irán ezt megteszi, a pokol fog rájuk szabadulni
Alakul a békülés.
Elutasította Németország az UniCredit ajánlatát
Megvették volna az olaszok a Commerzbank további 12 százalékát.
Fény derült Trump mestertervére: Irán módszerét használva teszi lóvá a fél világot Amerika
Igaz lehet, hogy valami beindult Hormuznál.
Bejelentette a hazai dinnyeszezon kezdetének pontos dátumát a Lidl
Jön a magyar gyümölcs.
Válás, két gyerek, autó nélkül: mikor lehet megoldás a személyi kölcsön?
Mit tehetsz, ha válás után egyik napról a másikra autó nélkül maradsz, de nincs több millió forintod egy megbízható használt autóra? Eszter nem az első ajánlatra bólintott rá: kiszámolta
A krioszféra instabilitása és jövőbeli kilátásai
A globális felmelegedés egyre gyorsuló ütemben bontja meg a krioszféra - a Föld jéggel és hóval borított rendszereinek - egyensúlyát. A globális átlaghőmérséklet az elmúlt években megkö
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik legfontosabb vállalata. A történelmi IPO mögött azonban olyan várakozások húzódnak...
Top 10 osztalék részvény - 2026. június
Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Nemzetközi ÁFAváltozások 2026 Q2
Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló
Hogyan érvényesüljünk a szabályok nélküli világban? - áttekintés a világ vezető think tankjeinek áprilisi tanulmányairól
Nemzetbiztonsági törekvések és technológiai érdekek. Ez a két erő formálja, rendezi blokkokba a világot - üzenik a vezető think tankek 2026. áprilisában. Négy fő témára fókuszálnak a v
Késleltetni a FIRE-t?
Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A
Mit lehet kezdeni 3-5 millió forinttal egy profi befektető szerint?
Ötmillió forinttal még nem lehet lakást venni, de már túl nagy összeg ahhoz, hogy a bankszámlán hagyjuk elinflálódni. Állampapír, tőzsde, befektetési alap vagy TBSZ? Hol... The post Mit lehe
A SpaceX titkai: lufit fúj vagy a jövőt építi Elon Musk?
Tőzsdére ment a tech-óriás.
Április 12. az amerikai egyetemeken is Magyarországról szólt
Hogyan csapódott le Orbán Viktor veresége a tengerentúlon?
Komoly vagyonvisszaszerzést indít a Tisza: 1900 milliárd forint sorsa a tét
Mi lesz a KEKVA-kkal?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?