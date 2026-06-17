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Az erős forint hatása: árcsökkenés jön az új autók piacán
Üzlet

Az erős forint hatása: árcsökkenés jön az új autók piacán

Portfolio
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A keddi Checklistben (11:48-tól) Szánthó Péterrel, a Pénzcentrum újságírójával beszélgettünk arról, hogy az erősödő forint már az autószalonokban is érezteti hatását: több nagy márka is árcsökkentéssel vagy kedvezőbb ajánlatokkal reagált az euró árfolyamának 400 forint közeléből a 350-es szintre esésére. De mik azok a modellek, amik százezrekkel lettek olcsóbbak, és hol találkozhatunk akár 4 millió forintos kedvezménnyel?

A műsor első felében egyébként azzal foglalkoztunk, hogy nagyot ugrottak az európai légitársaságok részvényei, miután az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodást kötött a harci cselekmények leállításáról és a Hormuzi-szoros újranyitásáról. Az olajár esése javíthatja a légitársaságok költséghelyzetét, miközben az utazási kedv is gyorsan élénkülhet. Fekete Beatrixtól, a Portfolio részvényelemzőjétől természetesen azt is megkérdeztük, hogy mi várható a kerozin- és repülőjegyárakban, és mikor érdemes Ázsiába utazást foglalni.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is: 

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Iráni béke: kik a nagy nyertesek? – (01:50)
  • Csökken az új autók ára – (11:48)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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