Az erős forint hatása: árcsökkenés jön az új autók piacán

A műsor első felében egyébként azzal foglalkoztunk, hogy nagyot ugrottak az európai légitársaságok részvényei, miután az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodást kötött a harci cselekmények leállításáról és a Hormuzi-szoros újranyitásáról. Az olajár esése javíthatja a légitársaságok költséghelyzetét, miközben az utazási kedv is gyorsan élénkülhet. Fekete Beatrixtól, a Portfolio részvényelemzőjétől természetesen azt is megkérdeztük, hogy mi várható a kerozin- és repülőjegyárakban, és mikor érdemes Ázsiába utazást foglalni.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Iráni béke: kik a nagy nyertesek? – (01:50)
- Csökken az új autók ára – (11:48)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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