Egymást érik a bejelentések, sorra menekülnek a védelmi iparba az európai autógyártó óriások

A brit Ineos Automotive kedden jelentette be, hogy pályázik a brit védelmi minisztérium könnyű katonai járművekre vonatkozó programjára. A vegyipari óriás Ineos Group leányvállalata az SMT Defence és az NMS UK páncélozott járműgyártókkal közösen hozta létre a "Team Grenadier" konzorciumot, amelynek alapjául a cég zászlóshajója, a Grenadier terepjáró szolgál. A gyártó szerint a modell összkerékhajtása, merev tengelyei és nagy teherbírása kiváló alapot nyújtanak a katonai átalakításhoz.

Az Ineos lépése csupán a legfrissebb a hasonló bejelentések sorában. Hétfőn a Daimler Truck jelentette be, hogy több százmillió eurós beruházással önálló márkát alapít Daimler Truck Defence néven, amellyel a kormányzati megrendelőknek kínál majd katonai mobilitási és logisztikai megoldásokat. Karin Rådström, a vállalat vezérigazgatója a védelmi üzletágat a növekedési stratégia kulcspillérének nevezte. Szintén hétfőn a Renault a francia Thales védelmi vállalattal kötött partnerséget egy új páncélozott jármű gyártására, amelyet felderítésre, csapatkoordinációra és drónok bevetésére is használnak majd.

Múlt héten a Mercedes-Benz is lépett, amikor bejelentette, hogy a német Tytan Technologies startuppal közösen drónelhárító járműveket fejleszt a G-osztály és a Sprinter platformjára építve. A fejlesztés célja az emberi élet és a kritikus infrastruktúra védelme a járművekre telepített drónelhárító rendszerek és bevetési platformok segítségével.

Az európai autóipar súlyos szerkezeti válsággal küzd, amelyet az elektromos autók iránti kereslet lassulása, a kínai versenytársak térnyerése és a növekvő finanszírozási költségek is mélyítenek.

A hadiipari szektor jövedelmező kitörési lehetőséget kínál,

miután az európai országok Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta jelentősen növelték katonai kiadásaikat, miközben a Fehér Ház is arra sürgeti az európai NATO-szövetségeseket, hogy váljanak önellátóbbá a védelmi termelésben.

Az átállást megkönnyíti, hogy szakértők szerint az autóipari dolgozók szaktudása kiválóan kamatoztatható a hadiipari gyártásban is. A Daimler Truck közlése szerint jelenleg mintegy ezer munkatársuk dolgozik a védelmi szegmensben, a tervezett bővülés pedig további magasan képzett szakemberek felvételét teszi szükségessé.

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