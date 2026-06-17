Egymilliárd embert érint a kínzó betegség: áttörést hozhat a vadonatúj gyógyszer

A seattle-i székhelyű Vedana Therapeutics 46 millió dollárnyi forrást vont be, hogy új generációs, migrénmegelőző terápiákat fejlesszen ki. A befektetési kört a Westlake BioPartners és a Canaan Partners vezette, a klinikai tesztek 2027-be indulhatnak.

A migrén világszerte több mint egymilliárd embert érint. Bár a kalcitoningén-rokon peptid (CGRP) elleni antitestek megjelenése áttörést hozott a megelőző kezelésben, a betegek akár kétharmadánál még így sem sikerül megfelelően kontrollálni a tüneteket. A Vedana erre kínálna megoldást.

A vállalat megközelítése a hipofízis-adenilátcikláz-aktiváló polipeptidre (PACAP) összpontosít, amely a CGRP-től

eltérő jelátviteli útvonalon keresztül játszik szerepet a migrén kialakulásában.

A cég elsődleges gyógyszerjelöltje kizárólag a PACAP-ot célozza, míg a második készítményük egyetlen antitesttel gátolná mind a PACAP, mind a CGRP működését. Mindkét terápiát otthoni, önálló beadásra tervezik.

A Vedana vezetőségében és tanácsadói testületében olyan szakemberek kaptak helyet, akik korábban több migrénellenes terápia felfedezésében és fejlesztésében is kulcsszerepet játszottak. Ernesto Aycardi, a cég orvosigazgatója korábban a Teva Pharmaceuticals Ajovy nevű készítményén dolgozott, amely az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) által jóváhagyott, első CGRP-t célzó megelőző terápiák egyike volt.

A Vedana a tervek szerint 2027-ben kezdi meg a klinikai vizsgálatokat. A tranzakció során a vállalat cégértékelését nem hozták nyilvánosságra.

Forrás: Reuters

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