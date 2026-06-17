ARG
Argentína 3 0 Algéria
ALG
 Vége
J csoport
AUT
Ausztria 3 1 Jordánia
JOR
 Vége
J csoport
POR
Portugália Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Ma 19:00
K csoport
ENG
Anglia Horvátország
CRO
 Ma 22:00
L csoport
  • Megjelenítés
Egymilliárd embert érint a kínzó betegség: áttörést hozhat a vadonatúj gyógyszer
Üzlet

Egymilliárd embert érint a kínzó betegség: áttörést hozhat a vadonatúj gyógyszer

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A seattle-i székhelyű Vedana Therapeutics 46 millió dollárnyi forrást vont be, hogy új generációs, migrénmegelőző terápiákat fejlesszen ki. A befektetési kört a Westlake BioPartners és a Canaan Partners vezette, a klinikai tesztek 2027-be indulhatnak.

A migrén világszerte több mint egymilliárd embert érint. Bár a kalcitoningén-rokon peptid (CGRP) elleni antitestek megjelenése áttörést hozott a megelőző kezelésben, a betegek akár kétharmadánál még így sem sikerül megfelelően kontrollálni a tüneteket. A Vedana erre kínálna megoldást.

A vállalat megközelítése a hipofízis-adenilátcikláz-aktiváló polipeptidre (PACAP) összpontosít, amely a CGRP-től

eltérő jelátviteli útvonalon keresztül játszik szerepet a migrén kialakulásában.

A cég elsődleges gyógyszerjelöltje kizárólag a PACAP-ot célozza, míg a második készítményük egyetlen antitesttel gátolná mind a PACAP, mind a CGRP működését. Mindkét terápiát otthoni, önálló beadásra tervezik.

Még több Üzlet

Jön a hét eseménye - Mit csinálnak a tőzsdék?

Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

Rábólintott Amerika: karnyújtásnyira az évtized olajüzletétől a Mol

A Vedana vezetőségében és tanácsadói testületében olyan szakemberek kaptak helyet, akik korábban több migrénellenes terápia felfedezésében és fejlesztésében is kulcsszerepet játszottak. Ernesto Aycardi, a cég orvosigazgatója korábban a Teva Pharmaceuticals Ajovy nevű készítményén dolgozott, amely az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) által jóváhagyott, első CGRP-t célzó megelőző terápiák egyike volt.

A Vedana a tervek szerint 2027-ben kezdi meg a klinikai vizsgálatokat. A tranzakció során a vállalat cégértékelését nem hozták nyilvánosságra.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Nemzetközi ÁFAváltozások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megjelent a teljes szöveg: íme a megállapodás, amely lezárja az iráni háborút - Trump lényegében vesztett
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?- díjmentes, interaktív előadás
Európa zöldben, Amerika vegyesen zárt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility