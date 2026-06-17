Emelkedik a Telekom és az OTP

Kis pluszban állnak az európai indexek a nap felénél, a BUX minimális csökkenést mutat.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,2 százalékos mínuszban van. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Két hazai blue chip, a Magyar Telekom és az OTP árfolyama emelkedik ma, előbbié 0,8 százalékkal, utóbbié 0,2 százalékkal, eközben a Richter és a Mol árfolyama esik, előbbi 0,4, utóbbi 1,2 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esik, az esésben az élen a Rába papírjai állnak, amelyek árfolyama 3,5 százalékkal került lejjebb, az Opus árfolyama pedig 2,5 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 4,6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Magyar Telekom, a Richter és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

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