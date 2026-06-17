Európa egyik legforróbb energiapiacára lépett be a Futureal

A Futureal Energy Partners megvásárolta az Aretis Group egyik lettországi akkumulátoros energiatároló portfólióját - olvasható a közleményükben. A Riga térségében található, önálló energiatároló projekt 45 MW teljesítménnyel és 120 MWh tárolókapacitással rendelkezik.

A portfólióhoz tartozó bolderajai és bisuciemsi projekteket a lett megújulóenergia-fejlesztő Aretis Group zöldmezős beruházásként indított el.

A projektek már rendelkeznek

a szükséges hálózati csatlakozási megállapodásokkal és építési engedélyekkel.



A kivitelezés várhatóan 2026 júliusában kezdődik meg, a kereskedelmi üzembehelyezés pedig 2026 novemberére várható.

A balti államok 2025-ben csatlakoztak a kontinentális európai villamosenergia-hálózathoz, mellyel jelentősen megnőtt az igény a hálózati rugalmasságot biztosító, kiegyenlítő és rendszerirányítási szolgáltatások iránt.

A balti térség rövid idő alatt Európa egyik legvonzóbb energiatárolási piacává vált

– mondta Szentirmai Dániel, a Futureal Energy Partners társalapítója és vezérigazgatója.

A megvásárolt portfólió

egy 15 MW teljesítményű és 40 MWh kapacitású bolderajai, valamint

egy 30 MW teljesítményű és 80 MWh kapacitású bisuciemsi energiatároló projektből áll.

Az energiatárolók várható bevételeinek fő forrását a villamosenergia-rendszer megbízható működését és rugalmasságát támogató kiegyenlítő és rendszerirányítási szolgáltatások adják majd.

Az akvizícióval a Futureal Energy Partners tovább növelte európai megújulóenergia-portfólióját, amely már magában foglal finnországi napelemes és energiatároló beruházásokat, egy nagyszabású magyarországi naperőmű-projektet, valamint egy jelenleg építés alatt álló, 45 MW teljesítményű lengyelországi szélerőműparkot is.

Címlapkép forrása: Futureal Energy Partners