Fájdalmas megszorításokra készül a BMW, az európai gyárakat is elérhetik a lépések

A BMW módosította a 2026-os pénzügyi évre vonatkozó éves előrejelzését.
A lépést elsősorban a működési eredményeket terhelő piaci környezet változása, valamint a strukturális és hatékonyságjavító intézkedések intenzívebbé és gyorsabbá tétele miatt jelentkező egyszeri hatás indokolja.
Több negatív hatás miatt szenved a BMW
A kínai autópiac negatív trendje a második negyedévben tovább erősödött, különösen a nem elektromos járművek piacán - áll a cég közleményében. A kínai autóipari szövetség többször is lefelé módosította az egész évre vonatkozó piaci előrejelzését, legutóbb ezen a héten hétfőn. A verseny erősebb Kínában és az ázsiai–csendes-óceáni térségben, és a BMW Group sem tudja kivonni magát ezek alól a piaci hatások alól: az európai és az amerikai értékesítési volumen kedvező alakulása nem elég ahhoz, hogy ellensúlyozza a kínai és az ázsiai–csendes-óceáni visszaesést.
Walter Mertl pénzügyi igazgató egy keddi, késő esti befektetői konferenciahíváson azt mondta, hogy a vállalat márciusi előrejelzése stabil, havi nagyjából 50 ezer darabos kínai értékesítéssel számolt 2025-ben és 2026 elején. Az első negyedévre azonban az értékesítési volumen már 10 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, áprilisban és májusban pedig tovább romlott a helyzet, így májusig az eladások már 17,6 százalékkal maradtak el az előző év azonos időszakától.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy a közel-keleti konfliktus globális üzletmenetre gyakorolt hatása nagyobb a korábban feltételezettnél. Egyrészt az energiaárak továbbra is magasak, ami nyomást gyakorol a vállalat költségstruktúrájára, másrészt a konfliktus okozta bizonytalanság világszerte rontja a fogyasztói hangulatot.
A fentiek együttesen ahhoz vezetnek, hogy
a második negyedévben az előző év azonos időszakához képest jelentősen visszaesik a profit és a szabad cash flow
- közölte a cég.
A működési üzletágra nehezedő nyomás mellett a BMW Group tovább erősíti és felgyorsítja folyamatban lévő költségcsökkentési programjait, további strukturális és hatékonyságjavító lépésekkel. Ezek hatása a következő években válik láthatóvá, ugyanakkor 2026 második felében egyszeri negatív eredményhatással járnak - tette hozzá a vállalat.
„Erős terméklendületben vagyunk: a NEUE KLASSE révén a következő két évben a BMW történetének legerősebb portfólióját visszük az utakra” – mondta Milan Nedeljković, a BMW AG igazgatótanácsának elnöke.
Ezzel párhuzamosan jelenlegi struktúráinkat és folyamatainkat a piaci feltételek drasztikus romlásához igazítjuk.
Vállalkozói felelősségünk ezért, hogy jelentősen fokozzuk és felgyorsítsuk a már folyamatban lévő intézkedéseinket. Most a gyorsaság és a hatékonyság a kulcs.”
A friss várakozások
A fenti fejlemények miatt a BMW Group a következőképpen módosította a 2026-os pénzügyi évre vonatkozó várakozásait:
- az autóipari szegmens kiszállításai az előző évhez képest enyhén csökkenhetnek, miközben korábban még az előző évi szinttel számoltak.
- Az autóipari szegmens EBIT-marzsát már csak 1–3 százalék közé várják a korábbi 4–6 százalék helyett.
- A szegmens ROCE-mutatója 1–5 százalék között alakulhat, szemben a korábban jelzett 6–10 százalékkal.
- A csoportszintű adózás előtti eredmény az előző évhez képest jelentősen visszaeshet, míg korábban mérsékelt csökkenéssel számoltak.
- A Scope 3 szerinti CO2e-kibocsátás várhatóan az előző évi szinten marad, miközben korábban enyhe növekedést jeleztek előre.
A BMW arra számít, hogy az autóipari szabad cash flow meghaladja a 2,5 milliárd eurót. A BMW részvényeseire jutó nettó eredmény 30–40 százalékát kitevő osztalékkifizetési arány, valamint a folyamatban lévő részvény-visszavásárlási program változatlan marad.
A vállalat továbbra is gyors ütemben hajtja végre termékstratégiáját, és a NEUE KLASSE technológiáit a teljes portfólióban bevezeti: 2027-ig több mint 40 új és frissített modell érkezik. A teljesen elektromos BMW iX3 iránt a 2025 szeptemberében, az IAA-n tartott világpremier óta kivételesen erős a kereslet. Európában a megrendelt teljesen elektromos BMW-k közül nagyjából minden harmadik iX3 volt. A magas kereslet miatt a debreceni üzem már a tervezettnél korábban átállt a két műszakos termelésre. A teljesen elektromos BMW i3, a második NEUE KLASSE-modell, márciusban Münchenben tartotta formatervezési premierjét, és szintén nagyon kedvező visszajelzéseket kapott - közölte a cég.
Áprilisban Pekingben mutatkozott be az új, hosszított tengelytávú BMW iX3, az új, hosszított tengelytávú BMW i3, valamint a NEUE KLASSE technológiákat felvonultató új BMW 7-es sorozat. Ezzel a BMW Group újabb fontos mérföldkőhöz ért története legnagyobb jövőorientált projektjében: az új BMW 7-es sorozat azt mutatja meg, hogyan terjeszti ki a vállalat a NEUE KLASSE új technológiai elemeit és formanyelvét a meglévő modellpalettára.
A féléves jelentést a tervek szerint 2026. július 30-án teszi közzé a BMW.
Mit mondanak az elemzők?
A mai bejelentés rácáfolt arra a sok elemző által képviselt vélekedésre, hogy a BMW a rugalmas elektromosautó-stratégiájának köszönhetően kedvezőbb helyzetben van versenytársainál, például a Mercedes-Benz Groupnál – írja a Bloomberg.
A BMW eddig viszonylag stabilabb helyzetben volt versenytársainál az elektromos átállás nehézségei közepette. A Mercedesszel vagy a Volkswagennel szemben a müncheni vállalat kitartott egy rugalmasabb stratégia mellett, amely hosszabb távon is többféle hajtáslánc gyártásával számol. Ez elvileg jobb pozíciót biztosított számára ahhoz, hogy kezelni tudja a vártnál gyengébb elektromosautó-keresletet és az Egyesült Államokban tapasztalható szabályozási fordulatokat.
A mostani figyelmeztetés ugyanakkor azt mutatja, hogy a BMW óvatosabb elektrifikációs stratégiája sem elég már ahhoz, hogy megvédje a vállalatot az európai prémiumautó-gyártókat érő mélyebb piaci átrendeződéstől. A német márkák éveken át arra építettek, hogy Kína felszívja a magas marzsú, belső égésű motorral szerelt járműveket, amelyeket nagyrészt az otthoni gyártóbázis köré terveztek és építettek.
Ez a modell azonban egyre nagyobb nyomás alá kerül, ahogy a kínai vásárlók óvatosabbá válnak, a helyi márkák gyorsabban lépnek, és egyre nehezebb gazdaságilag indokolni a drága európai autók exportját. A BMW közlése szerint a kínai piacon a második negyedévben felgyorsuló negatív trend különösen a nem elektromos autókat érintette.
A bejelentésre reagálva a Deutsche Bank és a Jefferies elemzői egyaránt úgy értékelték, hogy az előrejelzés rontásának mértéke jelentősen meghaladta a várakozásokat.
A Jefferies elemzői szerint a közlemény arra utal, hogy az átalakítás elsősorban a németországi tevékenységet érintheti, és a vállalat globális gyártási struktúráját veheti célba, amely jelenleg még nagyrészt a belső égésű motorok hajtáslánc-alkatrészeinek Németországból történő exportjára épül.
A BMW radikális profit warningja ébresztő az autóipar számára – írta elemzésében a JPMorgan elemzője, hozzátéve, hogy az európai prémiumautó-gyártók jelenleg mind kiszorultak a kompakt járművek kínai szegmenséből. A BMW novemberben tervezi megkezdeni az iX3 Neue Klasse SUV kínai értékesítését.
A BMW árfolyama közel 8 százalékos mínuszban áll,
de esik a többi nagy európai autógyártó is, a Mercedes 1,7 százalékos, a Volkswagen 2,2 százalékos, a Renault 3,3 százalékos mínuszban áll. a Stellantis 1,8 százalékkal került lejjebb.
Forrás: Reuters
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