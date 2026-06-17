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Fájdalmas megszorításokra készül a neves autógyártó, az európai gyárakat is elérheti a vihar
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Fájdalmas megszorításokra készül a neves autógyártó, az európai gyárakat is elérheti a vihar

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A BMW részvényei nyolc százalékot zuhantak a frankfurti tőzsde nyitásakor, miután profit warningot tett közzé a cég.

A vállalat a kínai piac tartós gyengeségével, az iráni háború árhatásaival, valamint a fogyasztói bizalom romlásával indokolta a lépést. A Deutsche Bank és a Jefferies elemzői egyaránt úgy értékelték, hogy az előrejelzés rontásának mértéke jelentősen meghaladta a várakozásokat.

A BMW az autóipari szegmens

működési eredmény-marzsára vonatkozó várakozását az eddigi 4–6 százalékos sávról 1–3 százalékra csökkentette.

Ezzel egy időben a társaság bejelentette, hogy több költségcsökkentési intézkedés jön, amelyek 2026 második felében egyszeri negatív hatást eredményeznek majd, ám a részletekről egyelőre nem közöltek információkat.

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A Jefferies elemzői szerint a közlemény arra utal, hogy az átalakítás elsősorban a németországi tevékenységet érintheti, és a vállalat globális gyártási struktúráját veheti célba, amely jelenleg még nagyrészt a belső égésű motorok hajtáslánc-alkatrészeinek Németországból történő exportjára épül.

A BMW közel 8 százaléks mínuszban áll, de esik a többi nagy európai autógyártó is, a Mercedes 1,7 százalékos, a Volkswagen 2,2 százalékos, a Renault 3,3 százalékos mínuszban áll. a Stellantis 1,8 százalékkal került lejjebb.

bmwarfolyam

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

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