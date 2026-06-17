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Figyelmeztetett az EKB első embere: alááshatja a pénzügyi stabilitást az AI terjedése
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Figyelmeztetett az EKB első embere: alááshatja a pénzügyi stabilitást az AI terjedése

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Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke egy szerdai velencei beszédében a pénzügyi stabilitást fenyegető komoly kockázatként jellemezte a mesterséges intelligenciát. Véleménye szerint az EKB mindent megtesz azért, hogy a technológia ne válhasson újabb pénzügyi válságok kiindulópontjává - közölte a Bloomberg.

Lagarde hangsúlyozta, hogy a valódi veszélyt nem önmagában a mesterséges intelligencia jelenti, hanem az a rendszerszintű bizonytalanság, amelyet egy ilyen forradalmi technológia képes előidézni a pénzügyi szektorban.

A közelmúlt történelmében egyetlen erő sem pusztított el több munkahelyet és söpört el több megtakarítást, mint a pénzügyi válságok

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a folyamatosan fejlődő AI-rendszerek a gazdaság egyre szélesebb területeire hatolnak be.

Az EKB eddig 109 bankot vetett alá kiberbiztonsági stressztesztnek, és a feltárt hiányosságok jelentős részét már orvosolták. Lagarde bejelentette, hogy a jegybank hamarosan levélben fordul a hitelintézetek vezérigazgatóihoz, hogy meggyőződjön az AI-alapú támadásokkal szembeni felkészültségükről, mivel a digitális reziliencia kiépítése komoly befektetéseket igényel.

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A mesterséges intelligencia belülről fogja átalakítani a pénzügyi szektort, új kockázati koncentrációkat teremtve és új támadási felületeket nyitva

– figyelmeztetett Lagarde.

Úgy véli, a mesterséges intelligencia globális szabályozására van szükség, a hidegháború idején kötött atomsorompó-egyezmények mintájára.

Európában emellett a tőkepiaci unió megvalósítását és a szigorú felügyeletet is kulcsfontosságúnak nevezte a pénzügyi intézmények és a vállalkozások ellenálló képességének gyors megerősítése érdekében.

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