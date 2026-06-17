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Folytatódhat az olajszállítás az Adria-vezetéken
Üzlet

Folytatódhat az olajszállítás az Adria-vezetéken

MTI
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Július 1-jéig folytatódhat az olajszállítás Szerbiába a Janaf horvát vállalat által üzemeltetett Adria-vezetéken, miután az amerikai pénzügyminisztérium illetékes hivatala meghosszabbította a horvát társaság engedélyét - közölte a Janaf szerdán.g.

Ahogy azt mi is megírtuk, a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) kedden kapta meg az amerikai engedély meghosszabbítását működésének folytatására, Szerbia zavartalan kőolaj- és olajtermék-ellátásához azonban arra is szükség volt, hogy a horvát vezetéket üzemeltető Janaf is megkapja a megfelelő jóváhagyást.

A Janaf tájékoztatása szerint

a társaság a horvát kormánnyal együttműködve, amerikai jogi képviselőinek közreműködésével kapta meg az engedély meghosszabbítását, július 1-ig.

Szerbia nyersolajimportjának jelentős része tengeri úton érkezik a horvátországi Krk szigetére, majd a Janaf vezetékrendszerén keresztül jut el a szerbiai pancsovai finomítóba.

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A pancsovai finomítót a NIS üzemelteti, amely az orosz energiaszektort érintő amerikai szankciók hatálya alatt áll, és Szerbia legnagyobb üzemanyag-ellátója. Washington korábban határidőt szabott a vállalat orosz tulajdonrészeinek értékesítésére.

A szerb kormány és a Mol kedden részvényesi megállapodást írt alá a NIS jövőbeli irányításáról.

A megállapodás akkor léphet érdemben életbe, ha a Mol-csoport megvásárolja a NIS többségi tulajdonrészét a Gazpromnyefttől,

és a tranzakcióhoz szükséges hatósági engedélyeket - köztük az amerikai jóváhagyást - is megkapja. A Mol szerdán közölte, hogy július 1-jéig amerikai engedélyt kapott a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására.

Az orosz Gazprom 11,3 százalékos, leányvállalata, a Gazpromnyefty 44,9 százalékos részesedéssel rendelkezik a NIS-ben. A szerb állam tulajdonrésze 29,87 százalék, a fennmaradó rész kisebb részvényesek kezében van.

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