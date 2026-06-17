Hiába tartanak sokan a tőzsdei zuhanástól, a JP Morgan szerint egészen más vár ránk

A JP Morgan álláspontja szembemegy a piacon egyre erősödő aggodalmakkal, amelyek szerint az idei erőteljes részvénypiaci emelkedést hamarosan korrekció követheti. A JPMorgan Asset Management szerint ugyanakkor éppen az ellenkező folyamat zajlik, azaz a gazdasági lendület tovább erősödik, miközben a vállalatok egyre többet költenek a mesterségesintelligencia-infrastruktúrára, a magasabb jövedelmű fogyasztók pedig továbbra is aktívan költekeznek, amit a növekvő részvény- és ingatlanárak által generált vagyonhatás is támogat.
David Kelly, a JPMAM globális vezető stratégája rámutatott, hogy
a részvénypiac szempontjából valójában csak a vállalati nyereségek és a kamatok számítanak, a profitbővülés pedig eddig kimagaslóan alakult.
Az erős gazdasági növekedés úgy valósul meg, hogy közben az infláció is magas marad. A fogyasztói árak májusban éves szinten 4,2 százalékkal emelkedtek, ami három éve a leggyorsabb ütemnek felel meg. Kelly ugyanakkor arra számít, hogy az inflációs nyomás fokozatosan mérséklődik 2026 második felében és 2027-ben, feltéve, hogy a Hormuzi-szoros körüli geopolitikai feszültségek tartósan enyhülnek. Ehhez az alacsonyabb energiaárak, a lakhatási költségek növekedésének lassulása, valamint a visszafogott bérnövekedés egyaránt hozzájárulhat.
A kamatok alakulását illetően a JPMorgan elemzői úgy vélik, hogy a Fed a következő két évben nem hajt végre kamatemelést, sőt jövőre akár már kamatcsökkentésre is sor kerülhet. A negyedik negyedéves növekedés fenntartása Kelly szerint a további washingtoni költségvetési ösztönzéstől függ, bár a szakértők alapforgatókönyve azzal számol, hogy a demokraták visszaszerzik a képviselőházi többséget, ami érdemben korlátozná a 2027-es költségvetési élénkítés esélyeit.
A féléves kilátásokban a JPMAM a kötvényeket is vonzónak tartja a tartósan magas hozamoknak köszönhetően. A feltörekvő piacok közül kiemelten az ázsiai félvezető-ellátási lánchoz kapcsolódó országokat, így Dél-Koreát és Tajvant említik, amelyeknél a hardvertechnológiai kitettség nagyjából a duplája az amerikainak. Diverzifikációs célból az ingatlan-, az infrastruktúra- és a közlekedési szektort javasolják, emellett Európát és Japánt is a befektetők figyelmébe ajánlják.
Kelly ugyanakkor óva intett a koncentrációs kockázatoktól. Emlékeztetett arra, hogy már a bikapiac negyedik évében járunk, és a következő medvepiac valószínűleg éppen azon a területen alakul majd ki, amelyet korábban a legnagyobb eufória és várakozás övezett, ez a szegmens pedig jelenleg egyértelműen a mesterséges intelligencia.
Címlapkép forrása: Portfolio
Trump már bemondta a tutit: gyökeres fordulatot csikarna ki egy egész országból – Katonai beavatkozás és megabörtönök jönnek?
Úgy tűnik, elbukott a „totális béke”.
Rengeteg fiatal érzi magát stresszesnek és szomorúnak a közösségi média miatt
Friss felmérés készült.
Kemény üzenet az Egyesült Államokból: Trump szerint nélkülük már nem létezne a közel-keleti szövetségesük
Kritizálják a megállapodást.
Rendkívüli evakuációt indít Ukrajna: több tucat települést ürítenek ki
Újabb tízezrek hagyják el az otthonukat az orosz invázió miatt.
Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez Ruff Bálint
Az uniós források lehívása miatt.
Megjelent az új rangsor: a magyar háztartások az utolsók az EU-ban
A fogyasztás alapján nálunk a legalacsonyabb az életszínvonal.
Európa egyik legforróbb energiapiacára lépett be a Futureal
Újabb energiatároló beruházás.
Megszólalt az ügyészség az aranykonvoj ügyében
Részletes tájékoztatást ígérnek.
Hol telepítettek ATM-et a bankok az elmúlt évben?
2026. március végére 477 darabbal több bankautomata volt Magyarországon, mint egy évvel korábban. Ez 9,15 százalékos emelkedést jelent. Ugyanakkor a fővárosban az ATM-ek száma csökkent. Akkor
Nemzetközi ÁFAváltozások 2026 Q2
Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló
Követett részvények - 2026. június
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Magyarországon hullámzó az energiafüggőség, de az utóbbi évek trendje pozitív
Az energiafüggőség sokáig háttérbe szorult kérdésnek tűnt Európában, a 2022-es energiaválság azonban újra megmutatta, mekkora jelentősége van annak, hogy egy ország mennyire képes saját
A krioszféra instabilitása és jövőbeli kilátásai
A globális felmelegedés egyre gyorsuló ütemben bontja meg a krioszféra - a Föld jéggel és hóval borított rendszereinek - egyensúlyát. A globális átlaghőmérséklet az elmúlt években megkö
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik legfontosabb vállalata. A történelmi IPO mögött azonban olyan várakozások húzódnak...
Top 10 osztalék részvény - 2026. június
Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Hogyan érvényesüljünk a szabályok nélküli világban? - áttekintés a világ vezető think tankjeinek áprilisi tanulmányairól
Nemzetbiztonsági törekvések és technológiai érdekek. Ez a két erő formálja, rendezi blokkokba a világot - üzenik a vezető think tankek 2026. áprilisában. Négy fő témára fókuszálnak a v
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Sok cég elkövet egy alapvető hibát és ez később végzetes is lehet
Póka Valentinnel, a Coface országigazgatójával beszélgettünk.
Új kedvenc részvényei vannak a befektetőknek az iráni béke után
Most jöhetnek az olcsó ázsiai utak? A Checklistből ez is kiderül.
A SpaceX titkai: lufit fúj vagy a jövőt építi Elon Musk?
Tőzsdére ment a tech-óriás.