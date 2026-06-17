Hiába tartanak sokan a tőzsdei zuhanástól, a JP Morgan szerint egészen más vár ránk

A JP Morgan álláspontja szembemegy a piacon egyre erősödő aggodalmakkal, amelyek szerint az idei erőteljes részvénypiaci emelkedést hamarosan korrekció követheti. A JPMorgan Asset Management szerint ugyanakkor éppen az ellenkező folyamat zajlik, azaz a gazdasági lendület tovább erősödik, miközben a vállalatok egyre többet költenek a mesterségesintelligencia-infrastruktúrára, a magasabb jövedelmű fogyasztók pedig továbbra is aktívan költekeznek, amit a növekvő részvény- és ingatlanárak által generált vagyonhatás is támogat.

David Kelly, a JPMAM globális vezető stratégája rámutatott, hogy

a részvénypiac szempontjából valójában csak a vállalati nyereségek és a kamatok számítanak, a profitbővülés pedig eddig kimagaslóan alakult.

Az erős gazdasági növekedés úgy valósul meg, hogy közben az infláció is magas marad. A fogyasztói árak májusban éves szinten 4,2 százalékkal emelkedtek, ami három éve a leggyorsabb ütemnek felel meg. Kelly ugyanakkor arra számít, hogy az inflációs nyomás fokozatosan mérséklődik 2026 második felében és 2027-ben, feltéve, hogy a Hormuzi-szoros körüli geopolitikai feszültségek tartósan enyhülnek. Ehhez az alacsonyabb energiaárak, a lakhatási költségek növekedésének lassulása, valamint a visszafogott bérnövekedés egyaránt hozzájárulhat.

A kamatok alakulását illetően a JPMorgan elemzői úgy vélik, hogy a Fed a következő két évben nem hajt végre kamatemelést, sőt jövőre akár már kamatcsökkentésre is sor kerülhet. A negyedik negyedéves növekedés fenntartása Kelly szerint a további washingtoni költségvetési ösztönzéstől függ, bár a szakértők alapforgatókönyve azzal számol, hogy a demokraták visszaszerzik a képviselőházi többséget, ami érdemben korlátozná a 2027-es költségvetési élénkítés esélyeit.

A féléves kilátásokban a JPMAM a kötvényeket is vonzónak tartja a tartósan magas hozamoknak köszönhetően. A feltörekvő piacok közül kiemelten az ázsiai félvezető-ellátási lánchoz kapcsolódó országokat, így Dél-Koreát és Tajvant említik, amelyeknél a hardvertechnológiai kitettség nagyjából a duplája az amerikainak. Diverzifikációs célból az ingatlan-, az infrastruktúra- és a közlekedési szektort javasolják, emellett Európát és Japánt is a befektetők figyelmébe ajánlják.

Kelly ugyanakkor óva intett a koncentrációs kockázatoktól. Emlékeztetett arra, hogy már a bikapiac negyedik évében járunk, és a következő medvepiac valószínűleg éppen azon a területen alakul majd ki, amelyet korábban a legnagyobb eufória és várakozás övezett, ez a szegmens pedig jelenleg egyértelműen a mesterséges intelligencia.

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