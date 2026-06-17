Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

Folytatódik az üzemanyagok piaci beszerzési árának esése. Ez a fogyasztói árakat jelenleg nem érinti, hiszen továbbra is a védett árak vannak érvényben.

Csütörtöktől bruttó 5 forinttal csökken a benzin, míg bruttó 14 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára.

A dízel esetében ez az elmúlt hetek egyik legjelentősebb ármérséklődésének számít, amely a kutak áraiban is gyorsan megjelenhet, írja a holtankoljak

2026.06.17-én az átlagárak a következők:

95-ös benzin: 635 Ft/liter

Gázolaj: 655 Ft/liter

A friss áresés azért különösen kedvező fejlemény, mert a piaci üzemanyagárak mérséklődése érdemben tehermentesíti a védett áras rendszert. A magyar autósok ebből közvetlenül ugyan nem érzékelnek árcsökkenést, hiszen továbbra is a rögzített árakon tankolnak,

a piaci szereplők számára azonban kulcskérdés, hogy mekkora különbség van a hatóságilag védett ár és a tényleges beszerzési költség között. Ez a rés a napokban látványosan szűkült:

a benzin és a dízel együttes árprémiuma a védett árakhoz képest március 12. óta nem volt ilyen alacsony.

Leegyszerűsítve:

ha a védett áras rendszert most vezetnék ki, annak jóval kisebb hatása lenne a magyar autósokra, mint az elmúlt hetekben vagy hónapokban bármikor.

A piaci és a rögzített árak közötti különbség ugyanis mostanra annyira összeszűkült, hogy az átállás sokkal kevésbé okozna látványos drágulást a kutakon.

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