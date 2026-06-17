Jön a hét eseménye - Mit csinálnak a tőzsdék?

Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékot emelkedett, miközben napközben új csúcsra ment, először átlépve az 52 ezer pontos értéket,, az S&P 500 0,6 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 1,2 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,8 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,7 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,1 százalékos mínuszban áll.
- vegyesen nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX kismérétkben eshet, míg a CAC minimális erősödéssel kezdheti a kereskedést.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,3 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,7 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma Magyarországon a KSH áprilisi kereseti adatai jelennek meg, ami a bérdinamika és a fogyasztási kilátások miatt lehet fontos. Japánból külkereskedelmi adat és gépipari rendelésállomány érkezik, az Egyesült Államokban pedig a májusi kiskereskedelmi forgalom lehet a nap egyik meghatározó adatközlése. A hét legfontosabb eseménye ugyanakkor a Federal Reserve kamatdöntése lesz: a piacok nemcsak magára a döntésre, hanem a közlemény hangvételére és a kamatpályára vonatkozó jelzésekre is figyelnek majd. Ez lesz az első kamatdöntés, amikor már Donald Trump elnök jelöltje, Kevin Warsh az amerikai jegybank elnöke.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,9 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 4,4 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 50,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 20,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 39,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 999,67
|0,6%
|2,2%
|5,0%
|8,2%
|22,3%
|52,8%
|S&P 500
|7 511,35
|-0,6%
|1,7%
|1,4%
|9,7%
|24,5%
|77,8%
|Nasdaq
|29 968,13
|-1,9%
|3,0%
|2,9%
|18,7%
|36,6%
|114,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|69 404,5
|0,1%
|6,1%
|13,0%
|37,9%
|81,2%
|136,9%
|Hang Seng
|24 493,95
|-1,4%
|-0,3%
|-5,7%
|-4,4%
|1,8%
|-13,9%
|CSI 300
|4 884,23
|-0,2%
|1,7%
|0,5%
|5,5%
|26,1%
|-3,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 910,41
|0,1%
|2,0%
|4,0%
|1,7%
|5,1%
|58,6%
|CAC
|8 447,27
|0,8%
|3,0%
|6,2%
|3,7%
|9,1%
|27,0%
|FTSE
|10 494,21
|0,6%
|2,6%
|2,9%
|5,7%
|18,2%
|46,1%
|FTSE MIB
|52 432,56
|1,2%
|4,3%
|6,8%
|16,7%
|31,3%
|103,5%
|IBEX
|19 163,6
|0,7%
|5,4%
|8,7%
|10,7%
|35,8%
|108,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|138 730,8
|0,8%
|4,0%
|5,3%
|24,9%
|44,8%
|185,9%
|ATX
|6 445,04
|0,4%
|7,3%
|10,0%
|21,0%
|46,5%
|82,8%
|PX
|2 583,06
|0,5%
|1,3%
|1,9%
|-3,8%
|20,3%
|120,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|44 390
|1,2%
|10,1%
|8,0%
|26,5%
|69,9%
|169,0%
|Mol
|3 888
|3,4%
|-0,1%
|-2,6%
|32,2%
|33,6%
|61,1%
|Richter
|11 910
|-1,7%
|0,6%
|-5,4%
|20,7%
|18,6%
|46,0%
|Magyar Telekom
|2 704
|-0,1%
|-1,2%
|7,7%
|50,9%
|51,6%
|543,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|79,8
|-5,7%
|-13,2%
|-26,8%
|39,4%
|10,0%
|10,6%
|Brent
|79,01
|-5,2%
|-13,6%
|-27,8%
|29,8%
|7,7%
|6,2%
|Arany
|4 325,59
|-0,6%
|0,0%
|-5,0%
|0,0%
|27,2%
|133,0%
|Devizák
|EURHUF
|349,3250
|-0,2%
|-1,8%
|-3,2%
|-9,0%
|-12,9%
|-0,6%
|USDHUF
|300,9477
|-0,2%
|-2,1%
|-3,0%
|-7,9%
|-13,0%
|3,8%
|GBPHUF
|404,0200
|-0,4%
|-2,0%
|-2,6%
|-8,3%
|-14,5%
|-1,6%
|EURUSD
|1,1608
|0,0%
|0,4%
|-0,2%
|-1,2%
|0,1%
|-4,2%
|USDJPY
|160,1450
|0,0%
|-0,1%
|1,0%
|2,2%
|11,2%
|45,7%
|GBPUSD
|1,3428
|-0,1%
|0,2%
|0,6%
|-0,2%
|-1,2%
|-4,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|65 612,88
|-1,0%
|6,4%
|-17,0%
|-26,1%
|-38,6%
|71,1%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,43
|-0,8%
|-2,2%
|-3,6%
|6,3%
|-0,4%
|182,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,94
|-0,4%
|-3,8%
|-6,0%
|2,7%
|16,3%
|-1 295,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,15
|-6,0%
|-6,3%
|-9,0%
|-25,0%
|-28,5%
|77,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: pwei
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