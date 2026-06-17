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Jön a hét eseménye - Mit csinálnak a tőzsdék?
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Jön a hét eseménye - Mit csinálnak a tőzsdék?

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Bizonytalan a hangulat a globális tőzsdéken, az amerikai indexek vegyesen zártak tegnap, Ázsiában szintén felemás elmozdulások látszanak és az európai határidős indexek is csak mérsékelt mozgásokat jeleznek előre a nyitásra. Az amerikai-iráni béke továbbra is foglalkoztatja a piacokat, napvilágot látott a 14 pontos keretmegállapodás, emellett ma este jön a hét talán legfontosabb eseménye makrogazdasági szempontból, Kevin Warsh, új Fed-elnök első kamatdöntő ülése lesz.
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Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékot emelkedett, miközben napközben új csúcsra ment, először átlépve az 52 ezer pontos értéket,, az S&P 500 0,6 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 1,2 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,8 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,7 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,1 százalékos mínuszban áll.
  • vegyesen nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX kismérétkben eshet, míg a CAC minimális erősödéssel kezdheti a kereskedést.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,3 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,7 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma Magyarországon a KSH áprilisi kereseti adatai jelennek meg, ami a bérdinamika és a fogyasztási kilátások miatt lehet fontos. Japánból külkereskedelmi adat és gépipari rendelésállomány érkezik, az Egyesült Államokban pedig a májusi kiskereskedelmi forgalom lehet a nap egyik meghatározó adatközlése. A hét legfontosabb eseménye ugyanakkor a Federal Reserve kamatdöntése lesz: a piacok nemcsak magára a döntésre, hanem a közlemény hangvételére és a kamatpályára vonatkozó jelzésekre is figyelnek majd. Ez lesz az első kamatdöntés, amikor már Donald Trump elnök jelöltje, Kevin Warsh az amerikai jegybank elnöke.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,9 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 4,4 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 50,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 20,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 39,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 999,67 0,6% 2,2% 5,0% 8,2% 22,3% 52,8%
S&P 500 7 511,35 -0,6% 1,7% 1,4% 9,7% 24,5% 77,8%
Nasdaq 29 968,13 -1,9% 3,0% 2,9% 18,7% 36,6% 114,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 69 404,5 0,1% 6,1% 13,0% 37,9% 81,2% 136,9%
Hang Seng 24 493,95 -1,4% -0,3% -5,7% -4,4% 1,8% -13,9%
CSI 300 4 884,23 -0,2% 1,7% 0,5% 5,5% 26,1% -3,9%
Európai részvényindexek              
DAX 24 910,41 0,1% 2,0% 4,0% 1,7% 5,1% 58,6%
CAC 8 447,27 0,8% 3,0% 6,2% 3,7% 9,1% 27,0%
FTSE 10 494,21 0,6% 2,6% 2,9% 5,7% 18,2% 46,1%
FTSE MIB 52 432,56 1,2% 4,3% 6,8% 16,7% 31,3% 103,5%
IBEX 19 163,6 0,7% 5,4% 8,7% 10,7% 35,8% 108,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 138 730,8 0,8% 4,0% 5,3% 24,9% 44,8% 185,9%
ATX 6 445,04 0,4% 7,3% 10,0% 21,0% 46,5% 82,8%
PX 2 583,06 0,5% 1,3% 1,9% -3,8% 20,3% 120,5%
Magyar blue chipek              
OTP 44 390 1,2% 10,1% 8,0% 26,5% 69,9% 169,0%
Mol 3 888 3,4% -0,1% -2,6% 32,2% 33,6% 61,1%
Richter 11 910 -1,7% 0,6% -5,4% 20,7% 18,6% 46,0%
Magyar Telekom 2 704 -0,1% -1,2% 7,7% 50,9% 51,6% 543,8%
Nyersanyagok              
WTI 79,8 -5,7% -13,2% -26,8% 39,4% 10,0% 10,6%
Brent 79,01 -5,2% -13,6% -27,8% 29,8% 7,7% 6,2%
Arany 4 325,59 -0,6% 0,0% -5,0% 0,0% 27,2% 133,0%
Devizák              
EURHUF 349,3250 -0,2% -1,8% -3,2% -9,0% -12,9% -0,6%
USDHUF 300,9477 -0,2% -2,1% -3,0% -7,9% -13,0% 3,8%
GBPHUF 404,0200 -0,4% -2,0% -2,6% -8,3% -14,5% -1,6%
EURUSD 1,1608 0,0% 0,4% -0,2% -1,2% 0,1% -4,2%
USDJPY 160,1450 0,0% -0,1% 1,0% 2,2% 11,2% 45,7%
GBPUSD 1,3428 -0,1% 0,2% 0,6% -0,2% -1,2% -4,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 65 612,88 -1,0% 6,4% -17,0% -26,1% -38,6% 71,1%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,43 -0,8% -2,2% -3,6% 6,3% -0,4% 182,5%
10 éves német állampapírhozam 2,94 -0,4% -3,8% -6,0% 2,7% 16,3% -1 295,1%
10 éves magyar állampapírhozam 5,15 -6,0% -6,3% -9,0% -25,0% -28,5% 77,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: pwei

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Megjelent a teljes szöveg: íme a megállapodás, amely lezárja az iráni háborút - Trump lényegében vesztett

Megszerezte és közzétette az Al-Arabija hírportál a teljes, 14 pontos keretmegállapodást, melyet az Egyesült Államok és Irán várhatóan pénteken aláírnak. Ha hiteles a dokumentum és tényleg aláírásra kerül ebben a formában, lényegében kijelenthető, hogy Amerika elvesztette a háborút.

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Megjelent a teljes szöveg: íme a megállapodás, amely lezárja az iráni háborút - Trump lényegében vesztett
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Európa zöldben, Amerika vegyesen zárt

Lendületet adott a tőzsdéknek a hétvégi iráni-amerikai megállapodás híre, a Dow új csúcsra ment a hétfői kereskedésben és kedden tovább emelkedik, ma reggel a Nikkei is történelmi csúcsot döntött, és az európai indexek is szemmel látható pluszban állnak, amit az olajár mai esése is segít. A SpaceX ma is szárnyal, így lekörözte az Amazont és a Microsoftot is piaci kapitalizációban, már a negyedik legnagyobb amerikai vállalat. A magyar tőzsdén ma felülteljesít a Mol a blue chipek közül, a céggel kapcsolatban több fontos hír is napvilágot látott, délután bejelentették, hogy megvan a részvényesi megállapodás a NIS irányításáról. Az amerikai tőzsdék felemás hangulatban zártak, egyedül a Dow Jones fejezte be zöldben a kereskedést.

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Európa zöldben, Amerika vegyesen zárt
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Ugyanazt a hibát követheti el a Fed, mint 2021-ben

Holnap tartják Kevin Warsh új Fed-elnök első kamatdöntő ülését, miközben az amerikai gazdaság újragyorsul, az infláció 4,2%-on áll, és a munkaerőpiac is erősödik – a piac mégsem vár kamatemelést. A zárkózott Warsh eddig szinte semmit nem árult el kamatpolitikai elképzeléseiről, így a befektetők most kaphatnak először valódi fogódzót. Az ülés igazi tétje az, hogy sikerül-e meggyőzni a piacokat: ha nem, a lejárati prémium tovább emelkedhet, és a hozamgörbe meredekebbé válása végezheti el azt a monetáris szigorítást amit a Fed nem akar.

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Ugyanazt a hibát követheti el a Fed, mint 2021-ben

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