Kapcsolatok, növekedés, jövőkép – Ilyen volt a Portfolio Debrecen Economic Forum 2026

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Javult Magyarország kockázati megítélése, erősödött a forint, kedvezőbbek az inflációs folyamatok, és az euróbevezetés lehetősége is újra a gazdaságpolitikai gondolkodás középpontjába került – hangzott el a Debrecen Economic Forum makrogazdaságot reflektorfénybe állító záró szekciójában. A szakértők szerint azonban a piac által megelőlegezett bizalmat most már konkrét döntésekkel kell alátámasztani: hiteles költségvetési pályára, tartósan alacsony inflációra, a beruházások élénkülésére és kiszámíthatóbb, piacbarátabb gazdaságpolitikára lesz szükség ahhoz, hogy Magyarország valóban stabilabb növekedési pályára álljon:

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A konferencia kora délutáni szekciójában szó volt az energiabeszerzésről, a szakértők szerint a vállalatoknak tudatosabban kell kezelniük energiafogyasztásukat, fel kell készülniük az áramárak gyors változására, miközben a munkavállalók megtartása, a kompetenciaalapú kiválasztás, valamint a digitalizáció és az AI beépítése is versenyképességi alapfeltétellé vált:

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A kiemelt témák között az autóipar is megjelent, ahol érzékelhető, hogy egyszerre nehezedik a magyar és az európai autóiparra a kínai gyártók gyors térnyerése, az exportpiacok gyengélkedése, a szűkülő profitmarzsok és a beszállítói láncok sérülékenysége:

A konferencia délelőtti szekciói az uniós forrásokról, valamint a kkv-finanszírozhatóságáról szóltak, valamint a debreceni ingatlanfejlesztésekről. Az elmúlt évek hatalmas tőkebeáramlásának köszönhetően Debrecen gazdasága és munkaerőpiaca példátlan átalakuláson ment keresztül, amelynek nyomán több mint húszezer új munkahely létesítését jelentették be a városban, ezek közül pedig már több mint tízezret betöltöttek. A hirtelen jött ipari fellendülés és a folyamatosan beáramló munkaerő azonban soha nem látott nyomást helyezett a helyi ingatlanpiacra – derült ki a beszélgetésből.

Emellett, egy másik beszélgetésben a finanszírozási szakértők arról számoltak be, hogy

az uniós források és a banki finanszírozás új lendületet adhatnak a beruházásoknak,

de a vállalkozásoknak nem érdemes kivárniuk: már most fel kell készülniük a pályázatokra, a piaci alapúbb finanszírozási környezetre:

Címlapkép forrása: Portfolio