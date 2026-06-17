Kapcsolatok, növekedés, jövőkép – Ilyen volt a Portfolio Debrecen Economic Forum 2026
Javult Magyarország kockázati megítélése, erősödött a forint, kedvezőbbek az inflációs folyamatok, és az euróbevezetés lehetősége is újra a gazdaságpolitikai gondolkodás középpontjába került – hangzott el a Debrecen Economic Forum makrogazdaságot reflektorfénybe állító záró szekciójában. A szakértők szerint azonban a piac által megelőlegezett bizalmat most már konkrét döntésekkel kell alátámasztani: hiteles költségvetési pályára, tartósan alacsony inflációra, a beruházások élénkülésére és kiszámíthatóbb, piacbarátabb gazdaságpolitikára lesz szükség ahhoz, hogy Magyarország valóban stabilabb növekedési pályára álljon:
A konferencia kora délutáni szekciójában szó volt az energiabeszerzésről, a szakértők szerint a vállalatoknak tudatosabban kell kezelniük energiafogyasztásukat, fel kell készülniük az áramárak gyors változására, miközben a munkavállalók megtartása, a kompetenciaalapú kiválasztás, valamint a digitalizáció és az AI beépítése is versenyképességi alapfeltétellé vált:
A kiemelt témák között az autóipar is megjelent, ahol érzékelhető, hogy egyszerre nehezedik a magyar és az európai autóiparra a kínai gyártók gyors térnyerése, az exportpiacok gyengélkedése, a szűkülő profitmarzsok és a beszállítói láncok sérülékenysége:
A konferencia délelőtti szekciói az uniós forrásokról, valamint a kkv-finanszírozhatóságáról szóltak, valamint a debreceni ingatlanfejlesztésekről. Az elmúlt évek hatalmas tőkebeáramlásának köszönhetően Debrecen gazdasága és munkaerőpiaca példátlan átalakuláson ment keresztül, amelynek nyomán több mint húszezer új munkahely létesítését jelentették be a városban, ezek közül pedig már több mint tízezret betöltöttek. A hirtelen jött ipari fellendülés és a folyamatosan beáramló munkaerő azonban soha nem látott nyomást helyezett a helyi ingatlanpiacra – derült ki a beszélgetésből.
Emellett, egy másik beszélgetésben a finanszírozási szakértők arról számoltak be, hogy
az uniós források és a banki finanszírozás új lendületet adhatnak a beruházásoknak,
de a vállalkozásoknak nem érdemes kivárniuk: már most fel kell készülniük a pályázatokra, a piaci alapúbb finanszírozási környezetre:
Címlapkép forrása: Portfolio
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