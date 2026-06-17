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Kis eséssel nyit a magyar tőzsde
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Kis eséssel nyit a magyar tőzsde

Portfolio
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Felemásan nyitottak az európai tőzsdék, a Stoxx 600 és a CAC-40 kissé esik, az FTSE-100 minimálisan emelkedik. A BUX kis csökkenéssel indítja a kereskedést.

Eséssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,1 százalékos mínuszban van,

így jelenleg 138 623 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Richter és a Mol árfolyama esik, miközben csak a Magyar Telekom árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Opus és a PannErgy teljesít, míg a leggyengébben a BIF és a MBH JZB indítja a napot.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Delta is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: Kmatta

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