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Kis pluszban zárt a BUX
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Kis pluszban zárt a BUX

Portfolio
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Kis emelkedéssel zárt a BUX, miközben az európai és amerikai tőzsdéken kiváró hangulatban zajlik a szerdai kereskedés a Fed kamatdöntését megelőzően.

Ma a BUX-index 0,1 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Két hazai blue chip, az OTP és a Magyar Telekom árfolyama emelkedett ma, előbbié 1,4 százalékkal, utóbbié 1 százalékkal, eközben a Richter és a Mol árfolyama esik, előbbi 0,9, utóbbi 2 százalékot esett. Az OTP-vel kapcsolatban hír is volt ma, minden korábbi rekordját megdöntötte a bank az 1 milliárd euró össznévértékű Tier 2 kötvénykibocsátásával. 

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a 4iG árfolyama 4,1 százalékot esett, a Rába árfolyama pedig 1,7 százalékkal esett. A legjobban ma a Duna House részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 2,7 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 16,4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Magyar Telekom, a Richter és a 4iG részvénye is.

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Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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