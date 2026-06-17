Különleges összefogás indult Magyarországon: nagyvállalatok léptek fel a hazai média érdekében

A hazaibanhirdetunk.hu oldalon is elérhető kezdeményezés nem a nemzetközi techplatformok ellen indít háborút, hanem a felelős üzleti döntések fontosságát hangsúlyozza. Az utóbbi években komoly egyensúlytalanság alakult ki a piacon, hiszen a 207,6 milliárd forintos magyar digitális médiaköltés 65 százaléka külföldi óriáscégekhez vándorol, miközben a hazai szereplőknek mindössze 35 százalék jut. Emellett aggasztó tendenciát mutat, hogy Magyarországon a médiaköltés GDP-hez viszonyított aránya történelmi mélypontra, 0,47 százalékra esett vissza, jócskán elmaradva a 0,99 százalékos globális átlagtól. Mivel a tévéműsorok, az újságok és a rádiók szinte kizárólag a reklámbevételekből tartják fenn magukat, ez a forráskivonás a magyar tartalomfejlesztés motorját veszélyezteti.

Tóth Csaba, a MEME elnöke a kampány kapcsán kiemelte, hogy

nem harcolni akarnak a globális cégekkel, csupán tudatosítani szeretnék, hogy ott lesz magyar tartalom és médiaipari munkahely, ahol a reklámpénzek is landolnak.

Az üzenet hitelességét erősíti, hogy a kampány arcai nem színészek, hanem a legnagyobb hazai hirdetők, vagyis a Magyar Telekom, a Richter Gedeon és a MOL kommunikációs vezetői. Olyan szakemberek álltak az ügy mellé, akik napi szinten döntenek milliárdos hirdetési büdzsékről. A kreatív anyagokon olyan hétköznapi helyzetekben, például meccsnézés vagy újságolvasás közben jelennek meg, amikor éppen ők maguk is magyar tartalmat fogyasztanak.

Beke Zsuzsa Richter Gedeon Nyrt., csoportszintű PR, CSR és kormányzati kapcsolatok vezető Beke Zsuzsa a Külkereskedelmi Főiskolán szerzett közgazdász diplomát majd angol nyelvű pénzügyi-gazdasági szinkrontolmács képesítést. Ezt követően az Oxford Brookes University MBA képzésén Diploma in … Tovább

Pantl Péter MOL Csoport, kommunikációs és marketingigazgató Pantl Péter 2020. szeptember 1. óta a MOL Csoport kommunikációs és marketingigazgatója, így a régió egyik legnagyobb vállalatcsoportjának teljes kommunikációs és marketingtevékenységéért felel. D … Tovább

Szabó Béla Magyar Telekom, márka- és kommunikációs igazgató … Tovább

A kezdeményezés rávilágít arra, hogy a hazai platformok egyértelmű és kézzelfogható előnyöket kínálnak a hirdetőknek. A magyar fogyasztókat a közös kulturális élményeken keresztül sokkal célzottabban lehet elérni, ráadásul a hazai média ellenőrzött, transzparens és kiszámítható tartalmi környezetet biztosít, mentesen a nemzetközi algoritmusok bizonytalanságaitól. Nem elhanyagolható szempont a társadalmi felelősségvállalás sem, hiszen a hazai médiába fektetett pénz itthon marad, így közvetlenül támogatja a helyi gazdaságot, a magyar kreatív ipart és az adóbefizetéseket.

A probléma és az arra adott iparági válasz egyáltalán nem egyedülálló, a magyar összefogás szorosan illeszkedik a nemzetközi trendekhez. Ausztriában a teljes média- és reklámipar indított közös kampányt a lokális költések ösztönzésére, Franciaországban pedig egy külön mozgalom hívja fel a figyelmet arra, hogy a helyi média támogatása kulcsfontosságú. Dániában mindez odáig jutott, hogy tizenkét konkurens médiaház példátlan módon arra kérte a hirdetőket, hogy akár egymás felületeit is válasszák, a lényeg csupán az, hogy a pénzt a dán gazdaságon belül tartsák.