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Különleges összefogás indult Magyarországon: nagyvállalatok léptek fel a hazai média érdekében

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Elindult a "Hazaiban Hirdetünk" kampány, amely arra hívja fel a hirdetők figyelmét, hogy a hirdetők a reklámbüdzséjük minél nagyobb részét hazai médiafelületeken költsék el. A kezdeményezés célja a magyar tartalomgyártás, a helyi kultúra és a munkahelyek megóvása, mivel jelenleg a hazai digitális reklámköltések közel kétharmada a globális technológiai óriáscégeknél landol, ami hosszú távon veszélyezteti a hazai médiaipar jövőjét - írta meg a Kreativ.hu.

A hazaibanhirdetunk.hu oldalon is elérhető kezdeményezés nem a nemzetközi techplatformok ellen indít háborút, hanem a felelős üzleti döntések fontosságát hangsúlyozza. Az utóbbi években komoly egyensúlytalanság alakult ki a piacon, hiszen a 207,6 milliárd forintos magyar digitális médiaköltés 65 százaléka külföldi óriáscégekhez vándorol, miközben a hazai szereplőknek mindössze 35 százalék jut. Emellett aggasztó tendenciát mutat, hogy Magyarországon a médiaköltés GDP-hez viszonyított aránya történelmi mélypontra, 0,47 százalékra esett vissza, jócskán elmaradva a 0,99 százalékos globális átlagtól. Mivel a tévéműsorok, az újságok és a rádiók szinte kizárólag a reklámbevételekből tartják fenn magukat, ez a forráskivonás a magyar tartalomfejlesztés motorját veszélyezteti.

Tóth Csaba, a MEME elnöke a kampány kapcsán kiemelte, hogy

nem harcolni akarnak a globális cégekkel, csupán tudatosítani szeretnék, hogy ott lesz magyar tartalom és médiaipari munkahely, ahol a reklámpénzek is landolnak.

Az üzenet hitelességét erősíti, hogy a kampány arcai nem színészek, hanem a legnagyobb hazai hirdetők, vagyis a Magyar Telekom, a Richter Gedeon és a MOL kommunikációs vezetői. Olyan szakemberek álltak az ügy mellé, akik napi szinten döntenek milliárdos hirdetési büdzsékről. A kreatív anyagokon olyan hétköznapi helyzetekben, például meccsnézés vagy újságolvasás közben jelennek meg, amikor éppen ők maguk is magyar tartalmat fogyasztanak.

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Beke Zsuzsa a Külkereskedelmi Főiskolán szerzett közgazdász diplomát majd angol nyelvű pénzügyi-gazdasági szinkrontolmács képesítést. Ezt követően az Oxford Brookes University MBA képzésén Diploma in
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Pantl Péter
MOL Csoport, kommunikációs és marketingigazgató
Pantl Péter 2020. szeptember 1. óta a MOL Csoport kommunikációs és marketingigazgatója, így a régió egyik legnagyobb vállalatcsoportjának teljes kommunikációs és marketingtevékenységéért felel. D
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Szabó Béla
Magyar Telekom, márka- és kommunikációs igazgató
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A kezdeményezés rávilágít arra, hogy a hazai platformok egyértelmű és kézzelfogható előnyöket kínálnak a hirdetőknek. A magyar fogyasztókat a közös kulturális élményeken keresztül sokkal célzottabban lehet elérni, ráadásul a hazai média ellenőrzött, transzparens és kiszámítható tartalmi környezetet biztosít, mentesen a nemzetközi algoritmusok bizonytalanságaitól. Nem elhanyagolható szempont a társadalmi felelősségvállalás sem, hiszen a hazai médiába fektetett pénz itthon marad, így közvetlenül támogatja a helyi gazdaságot, a magyar kreatív ipart és az adóbefizetéseket.

A probléma és az arra adott iparági válasz egyáltalán nem egyedülálló, a magyar összefogás szorosan illeszkedik a nemzetközi trendekhez. Ausztriában a teljes média- és reklámipar indított közös kampányt a lokális költések ösztönzésére, Franciaországban pedig egy külön mozgalom hívja fel a figyelmet arra, hogy a helyi média támogatása kulcsfontosságú. Dániában mindez odáig jutott, hogy tizenkét konkurens médiaház példátlan módon arra kérte a hirdetőket, hogy akár egymás felületeit is válasszák, a lényeg csupán az, hogy a pénzt a dán gazdaságon belül tartsák.

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