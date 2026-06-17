Küszöbön a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között: átírják az előrejelzéseket a nagybankok

A Barclays megemelte a Stoxx 600 index év végi célszintjét, mivel az amerikai–iráni előzetes békeegyezmény és az olajárak csökkenése javította a kontinens gazdasági kilátásait.

A brit befektetési bank szerdán

620-ról 670 pontra emelte a széles körű európai részvényindex év végi célszintjét,

egyúttal megszüntette az európai részvényekre vonatkozó alulsúlyozási ajánlását. A döntés hátterében az áll, hogy a héten az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodást kötött a Hormuzi-szoros újranyitásáról, valamint a három hónapja tartó közel-keleti konfliktus lezárásáról.

A Stoxx 600 index jelenleg a történelmi csúcsa közelében mozog, miután teljes egészében ledolgozta a geopolitikai feszültségek miatt elszenvedett veszteségeit, így idén eddig mintegy 7,4 százalékos pluszban tartózkodik. Az új célszint a keddi, 636 pontos záróértékhez képest további mintegy 5,3 százalékos emelkedési lehetőséget vetít előre.

Az európai részvények a konfliktus kitörése óta elmaradtak a globális átlagtól az energiapiaci sokkok és a szigorodó monetáris feltételek miatt, a Barclays elemzői szerint azonban ez a nyomás most enyhülni kezd. A pénzintézet az új célértéket

béke-célárnak

nevezte, amely a vállalati nyereségek erőteljesebb növekedését és a részvénypiaci értékeltségek részleges helyreállását tükrözi.

Szektorszinten a Barclays a luxuscikkek szegmensét felülsúlyozásra minősítette fel – annak ellenére, hogy ezek a papírok idén a Stoxx 600 leggyengébben teljesítő eszközei közé tartoznak –, miközben az egészségügyi szektort alulsúlyozásra rontotta le. A bank szerint az olajárak esése és a stabilizálódó makrogazdasági adatok egyaránt támogathatják az európai részvénypiacok fellendülését, ráadásul a globális tőkepiaci rali az amerikai technológiai részvényeken túlra is kiterjedhet.

A Barclays mellett a Deutsche Bank is felülvizsgálta a stratégiáját a héten. A német pénzintézet semlegesre módosította az amerikai részvények európai papírokkal szembeni felülsúlyozását, arra hivatkozva, hogy a két régió közötti növekedési különbség szűkül, miközben az amerikai piacot fűtő kedvező tényezők hatása mérséklődik.

Forrás: Reuters

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