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Lesz elég kerozin, megmenekültek a repülős nyaralások?
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Lesz elég kerozin, megmenekültek a repülős nyaralások?

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A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) legfrissebb havi jelentése szerint az elmúlt hetekben jelentősen enyhültek a repülőgép-üzemanyag piacát érintő ellátási aggodalmak, miután a finomítók kibocsátása és az Európán kívülről érkező import egyaránt megugrott.

A nyári főszezon kezdete előtt a szakértők még komoly hiánytól tartottak,

ám az amerikai és az európai finomítók márciusban napi kétmillió, illetve 1,3 millió hordó kerozint állítottak elő, a termelés pedig áprilisban és májusban tovább emelkedett. Az Egyesült Államokban a repülőgép-üzemanyag gyártása rekordmagasságot ért el, miközben a belföldi készletek az átlagos szint felett maradtak, ami lehetővé tette az Európába irányuló export rendkívüli mértékű növelését.

Az IEA kiemelte, hogy Nigéria szintén meghatározó szerepet játszik az európai piac ellátásában. A Kpler adatai szerint júniusban a Nigériából érkező import eddig napi 127 ezer hordót tett ki, miközben az amerikai szállítmányok volumene elérte a napi 136 ezer hordót.

Európában a középpárlatok – köztük a kerozin és a gázolaj – magasabb finomítói marzsai ösztönözték a termelés fokozását, többek között Olaszországban, Norvégiában és Dániában. Emellett Lengyelországban, Belgiumban és Németországban is befejeződtek a finomítói karbantartások, ami szintén hozzájárult a kapacitások bővüléséhez.

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Az ügynökség hangsúlyozta, hogy a kerozintermelés növekedése nem a gázolajgyártás rovására történt. Ez arra utal, hogy a finomítók további alacsony kéntartalmú alapanyagokat szereztek be hidrokrakkoló kapacitásaik jobb kihasználásához. A repülőgép-üzemanyag ára továbbra is elég magas ahhoz, hogy fenntartsa részarányát a termékszerkezetben, miközben a kerozin és a gázolaj közötti árkülönbség a 2022-es konfliktus előtti szintre szűkült.

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Forrás: Reuters

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