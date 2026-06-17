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Már közel 1500-an dolgoznak a debreceni CATL-gyárban
Üzlet

Már közel 1500-an dolgoznak a debreceni CATL-gyárban

Portfolio
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Újabb toborzási kampányt indít júliusban a CATL Debrecen, a vállalat év végére 2300 főre növelné a munkavállalói létszámát. A cég jelenleg 1470 embert foglalkoztat, ebben a saját és a kölcsönzött munkaerő is benne van.

A júliusban induló, szeptember közepéig tartó kampány elsősorban a Debrecenben és a vármegyében élőket célozza. A CATL többek között gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási és munkavédelmi területre keres munkavállalókat, de irodai pozíciókat is hirdet.

A vállalat közlése szerint az akkumulátormodulok gyártása jelenleg három gyártósoron zajlik Debrecenben. Az akkumulátorcellák tesztgyártása a szükséges engedélyek megszerzése után indulhat el, ez pedig további létszámbővítéssel járhat.

A debreceni üzem indulását kínai szakemberek is támogatják, akik a technológia telepítésében és a magyar munkavállalók betanításában vesznek részt. A

vállalat szerint az év végére 2300 főre nőhet a debreceni létszám.

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A toborzási kampány részeként a CATL Debrecen a nyár folyamán több helyi rendezvényen is megjelenik, köztük a Campus Fesztiválon és a Virágkarneválon.

Címlapkép forrása: Portfolio

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