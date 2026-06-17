Megjött a Fed kamatdöntése - Megremegtek a tőzsdék, esik az arany

Mínuszban az amerikai tőzsdeindexek
Több mint 120 pontot csökkent az S&P 500 részvényindex árfolyama a Fed kamatdöntését és Kevin Warsh sajtótájékoztatóját követően, ezzel a jegyzés 7400 közelébe érkezett. A Dow Jones indexben hasonló elmozdulás látszik (-1,08%).
Meglepte a piacokat a Fed, esik az arany is
Meglepte a piacokat a Fed mai kamatdöntő ülése, mivel a nyilvánosságra hozott előrejelzések alapján nem zárható ki az idei szigorítás. Ennek megfelelően az arany eséssel reagált a hírekre, jelenleg több mint 2 százalékkal van lejjebb az árfolyam a tegnap esti zárószintnél.
Fed-elnök: akciócsoportokat hozunk létre a Fed stratégiájának átvilágítására
Változatlanul hagyta az amerikai jegybank az alapkamatot. Idénre valamivel alacsonyabb növekedést vár a jegybank. 2026-ra jócskán megemelte a jegybank az inflációs várakozását. Kevin Warsh Fed elnök akciócsoportokat hoz létre a teljes monetáris politika átvilágítására. Az eredmények őszre várhatóak.
Zajlik Warsh fed-elnöki sajtótájékoztatója, nagy a csapkodás a tőzsdéken is
A devizapiachoz hasonlóan a tőzsdéken is nagy mozgás van Kevin Warsh Fed-elnöki sajtótájékoztatója alatt. A vezető amerikai részvényindexek a sajtótájékoztató kezdetén majdnem visszajöttek a kamatdöntés előtti szintre, az elmúlt percekben azonban ismét lefelé fordultak. A Dow Jones index jelenleg 0,15 százalékos mínuszban van.
Csökkent az S&P 500 is a kamatdöntést követő percekben
Eséssel reagál az S&P 500 index is a kamatdöntésre, az index árfolyama mostanra 0,6 százalékkal marad el a tegnap esti záró értéktől.
Döntött a Fed a kamatokról, esnek a tőzsdék
Változatlanul tartotta a kamatokat a Fed mai kamatdöntő ülésén, a friss gazdasági előrejelzések miatt azonban emelkednek a kamatvárakozások. A tőzsdék azonnal reagáltak is a hírekre, a Dow Jones a nap közbeni pluszos kereskedésből azonnal -0,20 százalék körüli esésbe fordult.
Enyhe emelkedéssel várják a Fed kamatdöntését az amerikai indexek
Minimális emelkedést mutatnak tegnap estéhez képest a vezető amerikai részvényindexek:
- a Dow Jones 0,33 százalékos,
- a Nasdaq 0,37 százalékos pluszban van, míg
- az S&P 500 árfolyama éppen megegyezik a tegnap esti zárószinttel.
Saját részvényeket vásárolt a hazai bankóriás
Saját részvényeket vásárolt az MBH Bank a Budapesti Értéktőzsdén, a tranzakció keretében 3700 darab részvény került a hitelintézet birtokába.
Vegyesen zárt Európa
Felemásan zárták a napot a vezető európai részvényindexek:
- a német DAX 0,10 százalékkal került feljebb,
- a brit FTSE 100 index 0,31 százalékot emelkedett, addig
- a francia CAC 40 index 0,20 százalékot esett a tegnapi záró értékéhez képest.
A 600 európai vállalat teljesítményét tömörítő STOXX 600 index 0,52 százalékos emelkedéssel fejezte be a napot.
Kis pluszban zárt a BUX
Kis emelkedéssel zárt a BUX, miközben az európai és amerikai tőzsdéken kiváró hangulatban zajlik a szerdai kereskedés a Fed kamatdöntését megelőzően.
Komoly rali készül az aranynál – Mutatjuk, hogyan lehet rajta sok pénzt keresni!
Hosszú hónapok frusztráló lecsorgása után most egyre több jel utal arra, hogy fordulóponthoz érhetett az aranypiac, és a következő nagy mozgás már nem lefelé, hanem felfelé indulhat el. A háttérben több olyan erő is épül, amely középtávon komoly támaszt adhat a nemesfém árfolyamának, sőt akár egy újabb rali alapját is megteremtheti. A legizgalmasabb kérdés azonban most nem feltétlenül az, hogy érdemes-e aranyat venni, hanem az, hogy mi lehet a legjobb módja ennek a fordulatnak a megjátszására. Mostani elemzésünkben ezt a lehetőséget mutatjuk be.
Korrigál a SpaceX
A péntek óta látott száguldást követően ma esik a SpaceX árfolyama, közel 5 százalékos mínuszban áll Elon Musk űripari cégének részvénye. Így is jóval a 135 dolláros kibocsátási ár felett van az árfolyam, most 193 dolláron jár a papír.
Új történelmi csúcson a Dow
Az irányadó amerikai indexek közül emelkedik a Dow, új történelmi csúcsra is ment, 180 pontos pluszban jár az index a Caterpillar és a Goldman Sachs emelkedésének köszönhetően.
Az S&P 500 és a Nasdaq közben esik.
Kinyitott Amerika
Nincsenek nagy mozgások az amerikai tőzsdén a nyitást követő percekben, a Dow 20 pontot emelkedett, ami 0,1 százaléknál kisebb elmozdulás, az S&P 0,1 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,4 százalékkal került feljebb.
NIncs irány Európában
Felemás elmozdulásokat mutatnak továbbra is az európai indexek:
- a DAX 0,1 százalékot esett
- az FTSE-100 0,1 százalékkal került lejjebb
- a CAC-40 0,2 százalékot emelkedett
- a Stoxx 600 0,4 százalékot erősödött.
Hiába tartanak sokan a tőzsdei zuhanástól, a JP Morgan szerint egészen más vár ránk
A JPMorgan Asset Management a 2026-os féléves piaci kilátásában a részvények és más kockázatosabb eszközök mellett teszi le a voksát. A cég azzal érvel, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási hullám és az ellenálló fogyasztói kereslet fenntartja a gazdasági növekedést még akkor is, ha az infláció tartósan magas marad, és az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kivár a kamatcsökkentésekkel - írja a Bloomberg.
Új rekord az OTP-nél, túljegyezték a bank történetének legnagyobb kötvénykibocsátását
Minden korábbi rekordját megdöntötte az OTP Bank az 1 milliárd euró össznévértékű Tier 2 kötvénykibocsátásával. A tranzakció nemcsak az OTP történetének legnagyobb kötvényügylete lett, hanem a közép- és kelet-európai, illetve a teljes CEMEA-régió legnagyobb euróalapú Tier 2 kibocsátásává is vált. A befektetői érdeklődés kiemelkedő volt, a jegyzési könyv csúcsidőszakban meghaladta a 4 milliárd eurót, ami több mint négyszerese a kibocsátott mennyiségnek.
Emelkedik a Telekom és az OTP
Kis pluszban állnak az európai indexek a nap felénél, a BUX minimális csökkenést mutat.
Egymást érik a bejelentések, sorra menekülnek a védelmi iparba az európai autógyártó óriások
Az európai autóipar egyre szorosabb szálakkal kapcsolódik a védelmi szektorhoz, miután az elmúlt hetekben egymást érték az autógyártók és a hadiipari vállalatok közötti együttműködési megállapodások - írja a Cnbc.
Közel 3 milliárd forintért vett saját részvényeket az OTP
64 418 darab saját részvényt vásárolt tegnap 44 212 forint/darab átlagáron az OTP Bank a budapesti tőzsdén, összesen mintegy 2,85 milliárd forint értékben – derül ki a BÉT-en közzétett tájékoztatásból. A tranzakció nyomán az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 14 millió fölé emelkedett, a saját részvény állomány 5,02%.
Tovább menetel a SpaceX, kisebb lendülettel
A SpaceX tovább emelkedik ma, 4 százalékos pluszban áll a nyitás előtti kereskedésben. Az Amazonnal fej-fej mellett haladnak az ötödik legnagyobb amerikai vállalat címéért, tegnap egy pillanatra a negyedik pozícióban is volt a SpaceX.
Rábólintott Amerika: karnyújtásnyira az évtized olajüzletétől a Mol
Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) július 1-jéig meghosszabbította a Mol számára kiadott engedélyt, amely lehetővé teszi a tárgyalások folytatását a szerb NIS olajipari társaság többségi tulajdonrészének megvásárlásáról – jelentette a Tanjug szerb hírügynökség.
Küszöbön a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között: átírják az előrejelzéseket a nagybankok
A Barclays megemelte a Stoxx 600 index év végi célszintjét, mivel az amerikai–iráni előzetes békeegyezmény és az olajárak csökkenése javította a kontinens gazdasági kilátásait.
Vegyes mozgások Európában
Vegyes elmozdulásokat látni az európai részvényindexeknél, a DAX 0,3 százalékos, az FTSE-100 0,2 százalékos mínuszban áll, míg a CAC-40 0,1 százalékot, a Stoxx 600 pedig 0,1 százalékot emelkedett.
Az autógyártók gyengén teljesítenek ma a BMW profit warningját követően, a német autógyártó részvényei 6,7 százalékos mínuszban állnak.
Fájdalmas megszorításokra készül a BMW, az európai gyárakat is elérhetik a lépések
A BMW részvényei nyolc százalékot zuhantak a frankfurti tőzsde nyitásakor, miután profit warningot tett közzé a cég. A menedzsment a kínai autópiacon tapasztalható negatív trendekkel, valamint a közel-keleti konfliktus hatásaival indokolja a negatívabb kilátásokat és költségcsökkentési intézkedéseket is kilátásba helyezett. Közleményében a debreceni gyárról is ír a vállalat.
Kis eséssel nyit a magyar tőzsde
Felemásan nyitottak az európai tőzsdék, a Stoxx 600 és a CAC-40 kissé esik, az FTSE-100 minimálisan emelkedik. A BUX kis csökkenéssel indítja a kereskedést.
Tovább veszi saját részvényesek a Telekom
Tovább vette saját részvényeit a Magyar Telekom, tegnap újabb 445 millió forint értékben vett részvényeket a budapesti tőzsdén, ami a piaci forgalom közel negyedét adta.
Ezzel együtt már 33 milliárd forint felett járnak az összesített sajátrészvény-visszavásárlások a jelenleg futó, maximum 50 milliárd forintos programból.
Vihar előtti csend az olajpiacon?
Alig mozdul ma az olajár, miközben a befektetők az amerikai–iráni békemegállapodás várható hatásait mérlegelik, a hét eleji esések után a Hormuzi-szoros hajóforgalmának teljes helyreállítása körüli bizonytalanságok fékezik a további áresést.
Megvan a Duna House osztalékának végleges mértéke
Közzétette a Duna House az osztalék végleges mértékét, a saját részvényekkel korrigálva.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékot emelkedett, miközben napközben új csúcsra ment, először átlépve az 52 ezer pontos értéket,, az S&P 500 0,6 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 1,2 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,8 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,7 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,1 százalékos mínuszban áll.
- vegyesen nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX kismérétkben eshet, míg a CAC minimális erősödéssel kezdheti a kereskedést.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,3 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,7 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma Magyarországon a KSH áprilisi kereseti adatai jelennek meg, ami a bérdinamika és a fogyasztási kilátások miatt lehet fontos. Japánból külkereskedelmi adat és gépipari rendelésállomány érkezik, az Egyesült Államokban pedig a májusi kiskereskedelmi forgalom lehet a nap egyik meghatározó adatközlése. A hét legfontosabb eseménye ugyanakkor a Federal Reserve kamatdöntése lesz: a piacok nemcsak magára a döntésre, hanem a közlemény hangvételére és a kamatpályára vonatkozó jelzésekre is figyelnek majd. Ez lesz az első kamatdöntés, amikor már Donald Trump elnök jelöltje, Kevin Warsh az amerikai jegybank elnöke.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,9 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 4,4 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 50,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 20,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 39,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 999,67
|0,6%
|2,2%
|5,0%
|8,2%
|22,3%
|52,8%
|S&P 500
|7 511,35
|-0,6%
|1,7%
|1,4%
|9,7%
|24,5%
|77,8%
|Nasdaq
|29 968,13
|-1,9%
|3,0%
|2,9%
|18,7%
|36,6%
|114,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|69 404,5
|0,1%
|6,1%
|13,0%
|37,9%
|81,2%
|136,9%
|Hang Seng
|24 493,95
|-1,4%
|-0,3%
|-5,7%
|-4,4%
|1,8%
|-13,9%
|CSI 300
|4 884,23
|-0,2%
|1,7%
|0,5%
|5,5%
|26,1%
|-3,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 910,41
|0,1%
|2,0%
|4,0%
|1,7%
|5,1%
|58,6%
|CAC
|8 447,27
|0,8%
|3,0%
|6,2%
|3,7%
|9,1%
|27,0%
|FTSE
|10 494,21
|0,6%
|2,6%
|2,9%
|5,7%
|18,2%
|46,1%
|FTSE MIB
|52 432,56
|1,2%
|4,3%
|6,8%
|16,7%
|31,3%
|103,5%
|IBEX
|19 163,6
|0,7%
|5,4%
|8,7%
|10,7%
|35,8%
|108,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|138 730,8
|0,8%
|4,0%
|5,3%
|24,9%
|44,8%
|185,9%
|ATX
|6 445,04
|0,4%
|7,3%
|10,0%
|21,0%
|46,5%
|82,8%
|PX
|2 583,06
|0,5%
|1,3%
|1,9%
|-3,8%
|20,3%
|120,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|44 390
|1,2%
|10,1%
|8,0%
|26,5%
|69,9%
|169,0%
|Mol
|3 888
|3,4%
|-0,1%
|-2,6%
|32,2%
|33,6%
|61,1%
|Richter
|11 910
|-1,7%
|0,6%
|-5,4%
|20,7%
|18,6%
|46,0%
|Magyar Telekom
|2 704
|-0,1%
|-1,2%
|7,7%
|50,9%
|51,6%
|543,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|79,8
|-5,7%
|-13,2%
|-26,8%
|39,4%
|10,0%
|10,6%
|Brent
|79,01
|-5,2%
|-13,6%
|-27,8%
|29,8%
|7,7%
|6,2%
|Arany
|4 325,59
|-0,6%
|0,0%
|-5,0%
|0,0%
|27,2%
|133,0%
|Devizák
|EURHUF
|349,3250
|-0,2%
|-1,8%
|-3,2%
|-9,0%
|-12,9%
|-0,6%
|USDHUF
|300,9477
|-0,2%
|-2,1%
|-3,0%
|-7,9%
|-13,0%
|3,8%
|GBPHUF
|404,0200
|-0,4%
|-2,0%
|-2,6%
|-8,3%
|-14,5%
|-1,6%
|EURUSD
|1,1608
|0,0%
|0,4%
|-0,2%
|-1,2%
|0,1%
|-4,2%
|USDJPY
|160,1450
|0,0%
|-0,1%
|1,0%
|2,2%
|11,2%
|45,7%
|GBPUSD
|1,3428
|-0,1%
|0,2%
|0,6%
|-0,2%
|-1,2%
|-4,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|65 612,88
|-1,0%
|6,4%
|-17,0%
|-26,1%
|-38,6%
|71,1%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,43
|-0,8%
|-2,2%
|-3,6%
|6,3%
|-0,4%
|182,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,94
|-0,4%
|-3,8%
|-6,0%
|2,7%
|16,3%
|-1 295,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,15
|-6,0%
|-6,3%
|-9,0%
|-25,0%
|-28,5%
|77,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: pwei
Megjelent a teljes szöveg: íme a megállapodás, amely lezárja az iráni háborút - Trump lényegében vesztett
Megszerezte és közzétette az Al-Arabija hírportál a teljes, 14 pontos keretmegállapodást, melyet az Egyesült Államok és Irán várhatóan pénteken aláírnak. Ha hiteles a dokumentum és tényleg aláírásra kerül ebben a formában, lényegében kijelenthető, hogy Amerika elvesztette a háborút.
Európa zöldben, Amerika vegyesen zárt
Lendületet adott a tőzsdéknek a hétvégi iráni-amerikai megállapodás híre, a Dow új csúcsra ment a hétfői kereskedésben és kedden tovább emelkedik, ma reggel a Nikkei is történelmi csúcsot döntött, és az európai indexek is szemmel látható pluszban állnak, amit az olajár mai esése is segít. A SpaceX ma is szárnyal, így lekörözte az Amazont és a Microsoftot is piaci kapitalizációban, már a negyedik legnagyobb amerikai vállalat. A magyar tőzsdén ma felülteljesít a Mol a blue chipek közül, a céggel kapcsolatban több fontos hír is napvilágot látott, délután bejelentették, hogy megvan a részvényesi megállapodás a NIS irányításáról. Az amerikai tőzsdék felemás hangulatban zártak, egyedül a Dow Jones fejezte be zöldben a kereskedést.
Ugyanazt a hibát követheti el a Fed, mint 2021-ben
Holnap tartják Kevin Warsh új Fed-elnök első kamatdöntő ülését, miközben az amerikai gazdaság újragyorsul, az infláció 4,2%-on áll, és a munkaerőpiac is erősödik – a piac mégsem vár kamatemelést. A zárkózott Warsh eddig szinte semmit nem árult el kamatpolitikai elképzeléseiről, így a befektetők most kaphatnak először valódi fogódzót. Az ülés igazi tétje az, hogy sikerül-e meggyőzni a piacokat: ha nem, a lejárati prémium tovább emelkedhet, és a hozamgörbe meredekebbé válása végezheti el azt a monetáris szigorítást amit a Fed nem akar.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Félmilliárd eurós katonai segítség: egy európai szövetséges finanszíroz amerikai csúcsfegyvereket Ukrajnának
250 millió euróból vesznek drónokat.
Magyar Péter bejelentette: kivezeti a védett üzemanyagárat a kormány
A csökkentett jövedéki adó azonban marad.
Trump merész ötletei miatt aggódnak a szövetségesek, miközben gőzerővel készülnek a gazdasági harcra
Összehangolják a G7-országok Kínától való kritikusnyersanyag-függőségük csökkentésére tett erőfeszítéseiket.
Megindult a helyezkedés a háttérben: Trump elárulta, mi lesz a közel-keleti ország elleni szankciók sorsa
A G7-en beszélt az amerikai elnök.
Surányi György: "Ami Orbán Viktor fő érve az euró ellen, nekem az a fő érvem mellette"
Az euró szükségességéről és az elmúlt két évtized gazdaságpolitikai hibáiról beszélt a volt MNB-elnök.
Irányváltás a migrációs politikában: elfogadta az új visszaküldési szabályokat az Európai Parlament
A rendelkezés ráadásul a korábban tervezettnél hamarabb életbe lép majd.
Egykor világrekorder volt, most tetőtől talpig megújul a különleges magyar építmény
Megkezdődik az egyedülálló, ipari műemléki védettségű épület tetőfelújítása.
Magyarországon építik a jövő vállalati AI-ügynökeit: a hazai cégek azonban egyelőre csak ismerkednek a megoldásokkal
Egyre hansgúlyosabb a terület az SAP-nál.
Az orosz-ukrán háború mérlege - az elmaradt összeomlás és a növekvő számlák
Az orosz gazdaság elkerülte a gyors összeomlást, de a háborús működés, a szankciók, a magas kamatok és a növekvő katonai kiadások egyre nagyobb terhet jelentenek Moszkvának. The post Az oros
Nemzetközi ÁFAváltozások 2026 Q2
Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló
Hol telepítettek ATM-et a bankok az elmúlt évben?
2026. március végére 477 darabbal több bankautomata volt Magyarországon, mint egy évvel korábban. Ez 9,15 százalékos emelkedést jelent. Ugyanakkor a fővárosban az ATM-ek száma csökkent. Akkor
Követett részvények - 2026. június
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Magyarországon hullámzó az energiafüggőség, de az utóbbi évek trendje pozitív
Az energiafüggőség sokáig háttérbe szorult kérdésnek tűnt Európában, a 2022-es energiaválság azonban újra megmutatta, mekkora jelentősége van annak, hogy egy ország mennyire képes saját
A krioszféra instabilitása és jövőbeli kilátásai
A globális felmelegedés egyre gyorsuló ütemben bontja meg a krioszféra - a Föld jéggel és hóval borított rendszereinek - egyensúlyát. A globális átlaghőmérséklet az elmúlt években megkö
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik legfontosabb vállalata. A történelmi IPO mögött azonban olyan várakozások húzódnak...
Top 10 osztalék részvény - 2026. június
Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Mire elég a forint ereje? Szárnyalhat még tovább a hazai deviza?
Az importtermékek árai csak lassan reagálnak az erősödésre.
Sok cég elkövet egy alapvető hibát és ez később végzetes is lehet
Póka Valentinnel, a Coface országigazgatójával beszélgettünk.
Új kedvenc részvényei vannak a befektetőknek az iráni béke után
Most jöhetnek az olcsó ázsiai utak? A Checklistből ez is kiderül.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.