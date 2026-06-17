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Megjött a Fed kamatdöntése - Megremegtek a tőzsdék, esik az arany
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Megjött a Fed kamatdöntése - Megremegtek a tőzsdék, esik az arany

Portfolio
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Bizonytalan a hangulat a globális tőzsdéken, az amerikai indexek vegyesen zártak tegnap, Ázsiában szintén felemás elmozdulások látszottak reggel, az európai indexek pedig minimális elmozdulásokat mutatnak egész nap. Az amerikai-iráni béke továbbra is foglalkoztatja a piacokat, de este a Fed kamatdöntése korrekciót hozott a tőzsdéken, mivel a friss gazdasági előrejelzések felfelé tolták a piaci kamatvárakozásokat. A vállalati hírek közül a BMW fájdalmas profit warningja piacmozgató hatású ma, az egész európai autószektor gyengén teljesített a német autógyártó bejelentését követően. A SpaceX pedig esett az amerikai tőzsdén, a péntek óta látott száguldást megtörve.
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Mínuszban az amerikai tőzsdeindexek

Több mint 120 pontot csökkent az S&P 500 részvényindex árfolyama a Fed kamatdöntését és Kevin Warsh sajtótájékoztatóját követően, ezzel a jegyzés 7400 közelébe érkezett. A Dow Jones indexben hasonló elmozdulás látszik (-1,08%).

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Meglepte a piacokat a Fed, esik az arany is

Meglepte a piacokat a Fed mai kamatdöntő ülése, mivel a nyilvánosságra hozott előrejelzések alapján nem zárható ki az idei szigorítás. Ennek megfelelően az arany eséssel reagált a hírekre, jelenleg több mint 2 százalékkal van lejjebb az árfolyam a tegnap esti zárószintnél.

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Az arany árfolyamának alakulása. Forrás: TradingView.
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Fed-elnök: akciócsoportokat hozunk létre a Fed stratégiájának átvilágítására

Változatlanul hagyta az amerikai jegybank az alapkamatot. Idénre valamivel alacsonyabb növekedést vár a jegybank. 2026-ra jócskán megemelte a jegybank az inflációs várakozását. Kevin Warsh Fed elnök akciócsoportokat hoz létre a teljes monetáris politika átvilágítására. Az eredmények őszre várhatóak.

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Fed-elnök: akciócsoportokat hozunk létre a Fed stratégiájának átvilágítására
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Zajlik Warsh fed-elnöki sajtótájékoztatója, nagy a csapkodás a tőzsdéken is

A devizapiachoz hasonlóan a tőzsdéken is nagy mozgás van Kevin Warsh Fed-elnöki sajtótájékoztatója alatt. A vezető amerikai részvényindexek a sajtótájékoztató kezdetén majdnem visszajöttek a kamatdöntés előtti szintre, az elmúlt percekben azonban ismét lefelé fordultak. A Dow Jones index jelenleg 0,15 százalékos mínuszban van.

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Csökkent az S&P 500 is a kamatdöntést követő percekben

Eséssel reagál az S&P 500 index is a kamatdöntésre, az index árfolyama mostanra 0,6 százalékkal marad el a tegnap esti záró értéktől.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Döntött a Fed a kamatokról, esnek a tőzsdék

Változatlanul tartotta a kamatokat a Fed mai kamatdöntő ülésén, a friss gazdasági előrejelzések miatt azonban emelkednek a kamatvárakozások. A tőzsdék azonnal reagáltak is a hírekre, a Dow Jones a nap közbeni pluszos kereskedésből azonnal -0,20 százalék körüli esésbe fordult.

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A Dow Jones alakulása.
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Enyhe emelkedéssel várják a Fed kamatdöntését az amerikai indexek

Minimális emelkedést mutatnak tegnap estéhez képest a vezető amerikai részvényindexek:

  • a Dow Jones 0,33 százalékos,
  • a Nasdaq 0,37 százalékos pluszban van, míg
  • az S&P 500 árfolyama éppen megegyezik a tegnap esti zárószinttel.
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Az S&P 500 részvényindex árfolyamának alakulása. Forrás: TardingView.
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Saját részvényeket vásárolt a hazai bankóriás

Saját részvényeket vásárolt az MBH Bank a Budapesti Értéktőzsdén, a tranzakció keretében 3700 darab részvény került a hitelintézet birtokába.

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Saját részvényeket vásárolt a hazai bankóriás
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Vegyesen zárt Európa

Felemásan zárták a napot a vezető európai részvényindexek:

  • a német DAX 0,10 százalékkal került feljebb,
  • a brit FTSE 100 index 0,31 százalékot emelkedett, addig
  • a francia CAC 40 index 0,20 százalékot esett a tegnapi záró értékéhez képest.

A 600 európai vállalat teljesítményét tömörítő STOXX 600 index 0,52 százalékos emelkedéssel fejezte be a napot.

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A STOXX Europe 600 részvényindex árfolyamának alakulása. Forrás: TradingView.
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Kis pluszban zárt a BUX

Kis emelkedéssel zárt a BUX, miközben az európai és amerikai tőzsdéken kiváró hangulatban zajlik a szerdai kereskedés a Fed kamatdöntését megelőzően.

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Kis pluszban zárt a BUX
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Komoly rali készül az aranynál – Mutatjuk, hogyan lehet rajta sok pénzt keresni!

Hosszú hónapok frusztráló lecsorgása után most egyre több jel utal arra, hogy fordulóponthoz érhetett az aranypiac, és a következő nagy mozgás már nem lefelé, hanem felfelé indulhat el. A háttérben több olyan erő is épül, amely középtávon komoly támaszt adhat a nemesfém árfolyamának, sőt akár egy újabb rali alapját is megteremtheti. A legizgalmasabb kérdés azonban most nem feltétlenül az, hogy érdemes-e aranyat venni, hanem az, hogy mi lehet a legjobb módja ennek a fordulatnak a megjátszására. Mostani elemzésünkben ezt a lehetőséget mutatjuk be.

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Komoly rali készül az aranynál – Mutatjuk, hogyan lehet rajta sok pénzt keresni!
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Korrigál a SpaceX

A péntek óta látott száguldást követően ma esik a SpaceX árfolyama, közel 5 százalékos mínuszban áll Elon Musk űripari cégének részvénye. Így is jóval a 135 dolláros kibocsátási ár felett van az árfolyam, most 193 dolláron jár a papír.

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Új történelmi csúcson a Dow

Az irányadó amerikai indexek közül emelkedik a Dow, új történelmi csúcsra is ment, 180 pontos pluszban jár az index a Caterpillar és a Goldman Sachs emelkedésének köszönhetően.

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Az S&P 500 és a Nasdaq közben esik.

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Kinyitott Amerika

Nincsenek nagy mozgások az amerikai tőzsdén a nyitást követő percekben, a Dow 20 pontot emelkedett, ami 0,1 százaléknál kisebb elmozdulás, az S&P 0,1 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,4 százalékkal került feljebb.

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NIncs irány Európában

Felemás elmozdulásokat mutatnak továbbra is az európai indexek:

  • a DAX 0,1 százalékot esett
  • az FTSE-100 0,1 százalékkal került lejjebb
  • a CAC-40 0,2 százalékot emelkedett
  • a Stoxx 600 0,4 százalékot erősödött.
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Hiába tartanak sokan a tőzsdei zuhanástól, a JP Morgan szerint egészen más vár ránk

A JPMorgan Asset Management a 2026-os féléves piaci kilátásában a részvények és más kockázatosabb eszközök mellett teszi le a voksát. A cég azzal érvel, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási hullám és az ellenálló fogyasztói kereslet fenntartja a gazdasági növekedést még akkor is, ha az infláció tartósan magas marad, és az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kivár a kamatcsökkentésekkel - írja a Bloomberg.

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Hiába tartanak sokan a tőzsdei zuhanástól, a JP Morgan szerint egészen más vár ránk
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Új rekord az OTP-nél, túljegyezték a bank történetének legnagyobb kötvénykibocsátását

Minden korábbi rekordját megdöntötte az OTP Bank az 1 milliárd euró össznévértékű Tier 2 kötvénykibocsátásával. A tranzakció nemcsak az OTP történetének legnagyobb kötvényügylete lett, hanem a közép- és kelet-európai, illetve a teljes CEMEA-régió legnagyobb euróalapú Tier 2 kibocsátásává is vált. A befektetői érdeklődés kiemelkedő volt, a jegyzési könyv csúcsidőszakban meghaladta a 4 milliárd eurót, ami több mint négyszerese a kibocsátott mennyiségnek.

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Új rekord az OTP-nél, túljegyezték a bank történetének legnagyobb kötvénykibocsátását
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Emelkedik a Telekom és az OTP

Kis pluszban állnak az európai indexek a nap felénél, a BUX minimális csökkenést mutat.

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Emelkedik a Telekom és az OTP
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Egymást érik a bejelentések, sorra menekülnek a védelmi iparba az európai autógyártó óriások

Az európai autóipar egyre szorosabb szálakkal kapcsolódik a védelmi szektorhoz, miután az elmúlt hetekben egymást érték az autógyártók és a hadiipari vállalatok közötti együttműködési megállapodások - írja a Cnbc.

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Egymást érik a bejelentések, sorra menekülnek a védelmi iparba az európai autógyártó óriások
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Közel 3 milliárd forintért vett saját részvényeket az OTP

64 418 darab saját részvényt vásárolt tegnap 44 212 forint/darab átlagáron az OTP Bank a budapesti tőzsdén, összesen mintegy 2,85 milliárd forint értékben – derül ki a BÉT-en közzétett tájékoztatásból. A tranzakció nyomán az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 14 millió fölé emelkedett, a saját részvény állomány 5,02%.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Tovább menetel a SpaceX, kisebb lendülettel

A SpaceX tovább emelkedik ma, 4 százalékos pluszban áll a nyitás előtti kereskedésben. Az Amazonnal fej-fej mellett haladnak az ötödik legnagyobb amerikai vállalat címéért, tegnap egy pillanatra a negyedik pozícióban is volt a SpaceX.

spacexarfolyam
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Rábólintott Amerika: karnyújtásnyira az évtized olajüzletétől a Mol

Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) július 1-jéig meghosszabbította a Mol számára kiadott engedélyt, amely lehetővé teszi a tárgyalások folytatását a szerb NIS olajipari társaság többségi tulajdonrészének megvásárlásáról – jelentette a Tanjug szerb hírügynökség.

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Rábólintott Amerika: karnyújtásnyira az évtized olajüzletétől a Mol
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Küszöbön a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között: átírják az előrejelzéseket a nagybankok

A Barclays megemelte a Stoxx 600 index év végi célszintjét, mivel az amerikai–iráni előzetes békeegyezmény és az olajárak csökkenése javította a kontinens gazdasági kilátásait.

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Küszöbön a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között: átírják az előrejelzéseket a nagybankok
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Vegyes mozgások Európában

Vegyes elmozdulásokat látni az európai részvényindexeknél, a DAX 0,3 százalékos, az FTSE-100 0,2 százalékos mínuszban áll, míg a CAC-40 0,1 százalékot, a Stoxx 600 pedig 0,1 százalékot emelkedett.

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Az autógyártók gyengén teljesítenek ma a BMW profit warningját követően, a német autógyártó részvényei 6,7 százalékos mínuszban állnak.

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Fájdalmas megszorításokra készül a BMW, az európai gyárakat is elérhetik a lépések

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Fájdalmas megszorításokra készül a BMW, az európai gyárakat is elérhetik a lépések

A BMW részvényei nyolc százalékot zuhantak a frankfurti tőzsde nyitásakor, miután profit warningot tett közzé a cég. A menedzsment a kínai autópiacon tapasztalható negatív trendekkel, valamint a közel-keleti konfliktus hatásaival indokolja a negatívabb kilátásokat és költségcsökkentési intézkedéseket is kilátásba helyezett. Közleményében a debreceni gyárról is ír a vállalat.

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Fájdalmas megszorításokra készül a BMW, az európai gyárakat is elérhetik a lépések
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Kis eséssel nyit a magyar tőzsde

Felemásan nyitottak az európai tőzsdék, a Stoxx 600 és a CAC-40 kissé esik, az FTSE-100 minimálisan emelkedik. A BUX kis csökkenéssel indítja a kereskedést.

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Kis eséssel nyit a magyar tőzsde
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Tovább veszi saját részvényesek a Telekom

Tovább vette saját részvényeit a Magyar Telekom, tegnap újabb 445 millió forint értékben vett részvényeket a budapesti tőzsdén, ami a piaci forgalom közel negyedét adta.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Ezzel együtt már 33 milliárd forint felett járnak az összesített sajátrészvény-visszavásárlások a jelenleg futó, maximum 50 milliárd forintos programból.

telekomsrv
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Vihar előtti csend az olajpiacon?

Alig mozdul ma az olajár, miközben a befektetők az amerikai–iráni békemegállapodás várható hatásait mérlegelik, a hét eleji esések után a Hormuzi-szoros hajóforgalmának teljes helyreállítása körüli bizonytalanságok fékezik a további áresést.

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Vihar előtti csend az olajpiacon?
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Megvan a Duna House osztalékának végleges mértéke

Közzétette a Duna House az osztalék végleges mértékét, a saját részvényekkel korrigálva.

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Megvan a Duna House osztalékának végleges mértéke
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Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékot emelkedett, miközben napközben új csúcsra ment, először átlépve az 52 ezer pontos értéket,, az S&P 500 0,6 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 1,2 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,8 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,7 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,1 százalékos mínuszban áll.
  • vegyesen nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX kismérétkben eshet, míg a CAC minimális erősödéssel kezdheti a kereskedést.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,3 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,7 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma Magyarországon a KSH áprilisi kereseti adatai jelennek meg, ami a bérdinamika és a fogyasztási kilátások miatt lehet fontos. Japánból külkereskedelmi adat és gépipari rendelésállomány érkezik, az Egyesült Államokban pedig a májusi kiskereskedelmi forgalom lehet a nap egyik meghatározó adatközlése. A hét legfontosabb eseménye ugyanakkor a Federal Reserve kamatdöntése lesz: a piacok nemcsak magára a döntésre, hanem a közlemény hangvételére és a kamatpályára vonatkozó jelzésekre is figyelnek majd. Ez lesz az első kamatdöntés, amikor már Donald Trump elnök jelöltje, Kevin Warsh az amerikai jegybank elnöke.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,9 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 4,4 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 50,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 20,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 39,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 999,67 0,6% 2,2% 5,0% 8,2% 22,3% 52,8%
S&P 500 7 511,35 -0,6% 1,7% 1,4% 9,7% 24,5% 77,8%
Nasdaq 29 968,13 -1,9% 3,0% 2,9% 18,7% 36,6% 114,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 69 404,5 0,1% 6,1% 13,0% 37,9% 81,2% 136,9%
Hang Seng 24 493,95 -1,4% -0,3% -5,7% -4,4% 1,8% -13,9%
CSI 300 4 884,23 -0,2% 1,7% 0,5% 5,5% 26,1% -3,9%
Európai részvényindexek              
DAX 24 910,41 0,1% 2,0% 4,0% 1,7% 5,1% 58,6%
CAC 8 447,27 0,8% 3,0% 6,2% 3,7% 9,1% 27,0%
FTSE 10 494,21 0,6% 2,6% 2,9% 5,7% 18,2% 46,1%
FTSE MIB 52 432,56 1,2% 4,3% 6,8% 16,7% 31,3% 103,5%
IBEX 19 163,6 0,7% 5,4% 8,7% 10,7% 35,8% 108,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 138 730,8 0,8% 4,0% 5,3% 24,9% 44,8% 185,9%
ATX 6 445,04 0,4% 7,3% 10,0% 21,0% 46,5% 82,8%
PX 2 583,06 0,5% 1,3% 1,9% -3,8% 20,3% 120,5%
Magyar blue chipek              
OTP 44 390 1,2% 10,1% 8,0% 26,5% 69,9% 169,0%
Mol 3 888 3,4% -0,1% -2,6% 32,2% 33,6% 61,1%
Richter 11 910 -1,7% 0,6% -5,4% 20,7% 18,6% 46,0%
Magyar Telekom 2 704 -0,1% -1,2% 7,7% 50,9% 51,6% 543,8%
Nyersanyagok              
WTI 79,8 -5,7% -13,2% -26,8% 39,4% 10,0% 10,6%
Brent 79,01 -5,2% -13,6% -27,8% 29,8% 7,7% 6,2%
Arany 4 325,59 -0,6% 0,0% -5,0% 0,0% 27,2% 133,0%
Devizák              
EURHUF 349,3250 -0,2% -1,8% -3,2% -9,0% -12,9% -0,6%
USDHUF 300,9477 -0,2% -2,1% -3,0% -7,9% -13,0% 3,8%
GBPHUF 404,0200 -0,4% -2,0% -2,6% -8,3% -14,5% -1,6%
EURUSD 1,1608 0,0% 0,4% -0,2% -1,2% 0,1% -4,2%
USDJPY 160,1450 0,0% -0,1% 1,0% 2,2% 11,2% 45,7%
GBPUSD 1,3428 -0,1% 0,2% 0,6% -0,2% -1,2% -4,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 65 612,88 -1,0% 6,4% -17,0% -26,1% -38,6% 71,1%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,43 -0,8% -2,2% -3,6% 6,3% -0,4% 182,5%
10 éves német állampapírhozam 2,94 -0,4% -3,8% -6,0% 2,7% 16,3% -1 295,1%
10 éves magyar állampapírhozam 5,15 -6,0% -6,3% -9,0% -25,0% -28,5% 77,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: pwei

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Megjelent a teljes szöveg: íme a megállapodás, amely lezárja az iráni háborút - Trump lényegében vesztett

Megszerezte és közzétette az Al-Arabija hírportál a teljes, 14 pontos keretmegállapodást, melyet az Egyesült Államok és Irán várhatóan pénteken aláírnak. Ha hiteles a dokumentum és tényleg aláírásra kerül ebben a formában, lényegében kijelenthető, hogy Amerika elvesztette a háborút.

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Megjelent a teljes szöveg: íme a megállapodás, amely lezárja az iráni háborút - Trump lényegében vesztett
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Európa zöldben, Amerika vegyesen zárt

Lendületet adott a tőzsdéknek a hétvégi iráni-amerikai megállapodás híre, a Dow új csúcsra ment a hétfői kereskedésben és kedden tovább emelkedik, ma reggel a Nikkei is történelmi csúcsot döntött, és az európai indexek is szemmel látható pluszban állnak, amit az olajár mai esése is segít. A SpaceX ma is szárnyal, így lekörözte az Amazont és a Microsoftot is piaci kapitalizációban, már a negyedik legnagyobb amerikai vállalat. A magyar tőzsdén ma felülteljesít a Mol a blue chipek közül, a céggel kapcsolatban több fontos hír is napvilágot látott, délután bejelentették, hogy megvan a részvényesi megállapodás a NIS irányításáról. Az amerikai tőzsdék felemás hangulatban zártak, egyedül a Dow Jones fejezte be zöldben a kereskedést.

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Európa zöldben, Amerika vegyesen zárt
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Ugyanazt a hibát követheti el a Fed, mint 2021-ben

Holnap tartják Kevin Warsh új Fed-elnök első kamatdöntő ülését, miközben az amerikai gazdaság újragyorsul, az infláció 4,2%-on áll, és a munkaerőpiac is erősödik – a piac mégsem vár kamatemelést. A zárkózott Warsh eddig szinte semmit nem árult el kamatpolitikai elképzeléseiről, így a befektetők most kaphatnak először valódi fogódzót. Az ülés igazi tétje az, hogy sikerül-e meggyőzni a piacokat: ha nem, a lejárati prémium tovább emelkedhet, és a hozamgörbe meredekebbé válása végezheti el azt a monetáris szigorítást amit a Fed nem akar.

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Ugyanazt a hibát követheti el a Fed, mint 2021-ben

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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