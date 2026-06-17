Megrettent a saját fejlesztője a veszélyes szuperintelligenciától: romba döntheti az internetes védelmet a titokzatos modell

Nicholas Carlini, az Anthropic elismert biztonsági kutatója – akit a szakma korábban az AI-jal kapcsolatos fenyegetések hivatásos szkeptikusaként tartott számon – egy márciusi, San Franciscó-i konferencián mutatta be a Mythos képességeit. A modell segítségével olyan kritikus sérülékenységeket azonosított a Ghost nevű tartalomkezelő szoftverben és a Linux-kernelben is, amelyeket korábban manuálisan sosem sikerült feltárnia. A hétszáz fős szakmai közönség előtt kijelentette, hogy a jelenlegi modellek már jobb sérülékenységvizsgálók, mint ő maga.

Két nappal a bemutató után Carlini egy belső feljegyzésben

javasolta az Anthropic vezetésének a Mythos kiadásának elhalasztását.

A modell ugyanis képes volt több ezer futtatás során 479 hibát azonosítani a Linux forráskódjában, ráadásul az egyikhez egy működő kihasználó kódot, úgynevezett exploitot is generált. Az általa kidolgozott, később Carlini-hurokként ismertté vált utasítássorozatot azóta a biztonsági kutatók is széles körben alkalmazzák.

A helyzet akkor fokozódott, amikor az Anthropic piacra dobta a Mythos 5-öt, valamint annak biztonsági korlátokkal felszerelt változatát, a Fable 5-öt. Az Amazon kutatói ugyanis röviddel a megjelenés után felfedezték, hogy a Fable védelmi vonalai megkerülhetők, és

a rendszer olyan sérülékenységeket is feltár, amelyeket a korlátozásoknak blokkolniuk kellett volna.

Andy Jassy, az Amazon vezérigazgatója személyesen tájékoztatta a biztonsági kockázatokról Scott Bessent pénzügyminisztert. Független szakértők ugyanakkor később rámutattak, hogy a modellt valójában nem sikerült teljesen feltörni, így azt valós kibertámadásokhoz sem tudták volna felhasználni.

Az amerikai kormányzat ennek ellenére gyorsan közbelépett. Sean Cairncross kiberbiztonsági igazgató ultimátumot intézett az Anthropic vezérigazgatójához, Dario Amodeihez, amelyben felszólította, hogy kilencven percen belül vonják vissza a modellt, különben letiltják a külföldi hozzáférést. Trump elnök Howard Lutnick kereskedelmi minisztert bízta meg az ügy kezelésével, aki végül hivatalos levélben értesítette a céget a külföldi felhasználókra vonatkozó korlátozások életbe lépéséről. A szigorú szabályozás ráadásul az Egyesült Államokban dolgozó külföldi állampolgárokra is vonatkozik, ami az Anthropic saját kutatói gárdáját is érinti.

Az incidens tovább mélyítette a kormányzat és a technológiai vállalat közötti feszültséget. A felek korábban már vitába keveredtek a mesterséges intelligencia katonai célú felhasználása, a Kínába irányuló félvezető-export, valamint az Anthropic politikai kapcsolatai miatt. Trump elnök június elején elnöki rendeletben írta elő, hogy a fejlesztőknek harminc nappal a nyilvános bemutató előtt hozzáférést kell biztosítaniuk az állami szerveknek az új modellekhez. Bár a felek között azóta is zajlanak az egyeztetések, kormányzati tisztviselők szerint a vállalatnak el kellene ismernie, hogy hibázott a Fable bevezetésekor, és a Fehér Házzal való kommunikációja sem volt megfelelő.

A tágabb problémát az jelenti, hogy az amerikai gazdaság jelentős része olyan, kevéssé tesztelt szoftveres infrastruktúrán működik, amelyben a Mythoshoz hasonló modellek soha nem látott mennyiségű biztonsági rést képesek feltárni. A Mythos eddig már több mint tízezer hibát azonosított. Carlini a Ghost szoftver esetével szemléltette a veszélyt, miszerint a hiba bejelentése és javítása után a támadók a frissítés elemzésével visszafejtették a sérülékenységet, és áprilisig több mint hétszáz weboldalt törtek fel. A szakember szerint már

csak hónapok kérdése, hogy más mesterségesintelligencia-modellek is elérjék a Mythos képességszintjét.

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