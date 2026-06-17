Megrettent a saját fejlesztője a veszélyes szuperintelligenciától: romba döntheti az internetes védelmet a titokzatos modell

Nicholas Carlini, az Anthropic elismert biztonsági kutatója – akit a szakma korábban az AI-jal kapcsolatos fenyegetések hivatásos szkeptikusaként tartott számon – egy márciusi, San Franciscó-i konferencián mutatta be a Mythos képességeit. A modell segítségével olyan kritikus sérülékenységeket azonosított a Ghost nevű tartalomkezelő szoftverben és a Linux-kernelben is, amelyeket korábban manuálisan sosem sikerült feltárnia. A hétszáz fős szakmai közönség előtt kijelentette, hogy a jelenlegi modellek már jobb sérülékenységvizsgálók, mint ő maga.
Két nappal a bemutató után Carlini egy belső feljegyzésben
javasolta az Anthropic vezetésének a Mythos kiadásának elhalasztását.
A modell ugyanis képes volt több ezer futtatás során 479 hibát azonosítani a Linux forráskódjában, ráadásul az egyikhez egy működő kihasználó kódot, úgynevezett exploitot is generált. Az általa kidolgozott, később Carlini-hurokként ismertté vált utasítássorozatot azóta a biztonsági kutatók is széles körben alkalmazzák.
A helyzet akkor fokozódott, amikor az Anthropic piacra dobta a Mythos 5-öt, valamint annak biztonsági korlátokkal felszerelt változatát, a Fable 5-öt. Az Amazon kutatói ugyanis röviddel a megjelenés után felfedezték, hogy a Fable védelmi vonalai megkerülhetők, és
a rendszer olyan sérülékenységeket is feltár, amelyeket a korlátozásoknak blokkolniuk kellett volna.
Andy Jassy, az Amazon vezérigazgatója személyesen tájékoztatta a biztonsági kockázatokról Scott Bessent pénzügyminisztert. Független szakértők ugyanakkor később rámutattak, hogy a modellt valójában nem sikerült teljesen feltörni, így azt valós kibertámadásokhoz sem tudták volna felhasználni.
Az amerikai kormányzat ennek ellenére gyorsan közbelépett. Sean Cairncross kiberbiztonsági igazgató ultimátumot intézett az Anthropic vezérigazgatójához, Dario Amodeihez, amelyben felszólította, hogy kilencven percen belül vonják vissza a modellt, különben letiltják a külföldi hozzáférést. Trump elnök Howard Lutnick kereskedelmi minisztert bízta meg az ügy kezelésével, aki végül hivatalos levélben értesítette a céget a külföldi felhasználókra vonatkozó korlátozások életbe lépéséről. A szigorú szabályozás ráadásul az Egyesült Államokban dolgozó külföldi állampolgárokra is vonatkozik, ami az Anthropic saját kutatói gárdáját is érinti.
Az incidens tovább mélyítette a kormányzat és a technológiai vállalat közötti feszültséget. A felek korábban már vitába keveredtek a mesterséges intelligencia katonai célú felhasználása, a Kínába irányuló félvezető-export, valamint az Anthropic politikai kapcsolatai miatt. Trump elnök június elején elnöki rendeletben írta elő, hogy a fejlesztőknek harminc nappal a nyilvános bemutató előtt hozzáférést kell biztosítaniuk az állami szerveknek az új modellekhez. Bár a felek között azóta is zajlanak az egyeztetések, kormányzati tisztviselők szerint a vállalatnak el kellene ismernie, hogy hibázott a Fable bevezetésekor, és a Fehér Házzal való kommunikációja sem volt megfelelő.
A tágabb problémát az jelenti, hogy az amerikai gazdaság jelentős része olyan, kevéssé tesztelt szoftveres infrastruktúrán működik, amelyben a Mythoshoz hasonló modellek soha nem látott mennyiségű biztonsági rést képesek feltárni. A Mythos eddig már több mint tízezer hibát azonosított. Carlini a Ghost szoftver esetével szemléltette a veszélyt, miszerint a hiba bejelentése és javítása után a támadók a frissítés elemzésével visszafejtették a sérülékenységet, és áprilisig több mint hétszáz weboldalt törtek fel. A szakember szerint már
csak hónapok kérdése, hogy más mesterségesintelligencia-modellek is elérjék a Mythos képességszintjét.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Soha nem látott mértékben vándorolnak a világ tehetősei
Egy virágzó tanácsadói iparág egyengeti az útjukat.
Trump még péntekig sem várt: máris hatalmas engedményt kapott Irán
Erre várt a perzsa állam.
Megjelent a teljes szöveg: íme a megállapodás, amely lezárja az iráni háborút - Trump lényegében vesztett
Nehéz ezt nem Amerika totális vereségének értelmezni.
Nemcsak a forint, a magyar kötvények is szárnyalnak az iráni béke híreire
Megint nagyot csökkentek a referenciahozamok.
Az orosz-ukrán háború felé fordul Trump figyelme, újra találkozott Zelenszkijjel is
Ukrajna közben újabb légvédelmi rendszereket kap.
Kiszivárgott a titkos egyezkedés: mégis hozzáférhetnek a szövetségesek az Egyesült Államok letiltott csúcstechnológiájához
"Megbízható partnereket" választ Amerika.
Kiderült a szomorú igazság: ezért kellett az utolsó pillanatban lefújni a népszerű magyar fesztivált
Nem sikerült a helyszínváltás.
Nemzetközi ÁFAváltozások 2026 Q2
Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló
Követett részvények - 2026. június
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Magyarországon hullámzó az energiafüggőség, de az utóbbi évek trendje pozitív
Az energiafüggőség sokáig háttérbe szorult kérdésnek tűnt Európában, a 2022-es energiaválság azonban újra megmutatta, mekkora jelentősége van annak, hogy egy ország mennyire képes saját
Válás, két gyerek, autó nélkül: mikor lehet megoldás a személyi kölcsön?
Mit tehetsz, ha válás után egyik napról a másikra autó nélkül maradsz, de nincs több millió forintod egy megbízható használt autóra? Eszter nem az első ajánlatra bólintott rá: kiszámolta
A krioszféra instabilitása és jövőbeli kilátásai
A globális felmelegedés egyre gyorsuló ütemben bontja meg a krioszféra - a Föld jéggel és hóval borított rendszereinek - egyensúlyát. A globális átlaghőmérséklet az elmúlt években megkö
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik legfontosabb vállalata. A történelmi IPO mögött azonban olyan várakozások húzódnak...
Top 10 osztalék részvény - 2026. június
Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Hogyan érvényesüljünk a szabályok nélküli világban? - áttekintés a világ vezető think tankjeinek áprilisi tanulmányairól
Nemzetbiztonsági törekvések és technológiai érdekek. Ez a két erő formálja, rendezi blokkokba a világot - üzenik a vezető think tankek 2026. áprilisában. Négy fő témára fókuszálnak a v
Új kedvenc részvényei vannak a befektetőknek az iráni béke után
Most jöhetnek az olcsó ázsiai utak? A Checklistből ez is kiderül.
A SpaceX titkai: lufit fúj vagy a jövőt építi Elon Musk?
Tőzsdére ment a tech-óriás.
Április 12. az amerikai egyetemeken is Magyarországról szólt
Hogyan csapódott le Orbán Viktor veresége a tengerentúlon?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?