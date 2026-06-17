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Megvan a Duna House osztalékának végleges mértéke
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Megvan a Duna House osztalékának végleges mértéke

Portfolio
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Közzétette a Duna House az osztalék végleges mértékét, a saját részvényekkel korrigálva.

Az osztalék kifizetése június 26-tól kezdődik.

A társaság tulajdonában 150 823 darab saját részvény van, a saját részvényekre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik arányában figyelembe venni – áll a közleményben.

Így ennek fényében és tekintettel a megfizetett osztalékelőlegre, a DH Group egy darab „A” sorozatú

törzsrészvényére 36,51 forint osztalékot fizet a 2025. pénzügyi év után.

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A cég még tavaly decemberben részvényenként 21,81 forintos osztalékelőleget fizetett ki.

A kettő együtt 4,5 százalékos osztalékhozamnak felel meg.

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