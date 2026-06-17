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Miközben milliók féltik a munkájukat, Jeff Bezos szerint inkább munkaerőhiányt fog okozni a mesterséges intelligencia
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Miközben milliók féltik a munkájukat, Jeff Bezos szerint inkább munkaerőhiányt fog okozni a mesterséges intelligencia

Portfolio
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Jeff Bezos, az Amazon alapítója a párizsi VivaTech technológiai konferencián optimista jövőképet vázolt fel. Az üzletember szerint a mesterséges intelligencia nem a munkavállalók leváltásához vezet majd, hanem épp ellenkezőleg, munkaerőhiányt idéz elő. Bezos emellett az űripari terveiről és legújabb AI-startupjáról is megosztotta gondolatait.

Tudom, hogy sokan aggódnak – köztük számos intelligens ember is –, amiért a mesterséges intelligencia feleslegessé teheti az emberi munkaerőt. Ezzel a nézettel azonban teljesen szemben állok

– jelentette ki Bezos. Érvelése szerint az emberiségnek végtelen mennyiségű tennivalója van, amelyeket jelenleg különböző akadályok hátráltatnak,

a mesterséges intelligencia pedig éppen ezeket a gátakat fogja lebontani.

Egy friss Reuters/Ipsos felmérés szerint ugyanakkor az amerikaiak fele attól tart, hogy a technológia miatt elveszítheti a munkáját, vagy a háztartásában élő valamelyik családtag járhat így.

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A mintegy 250 milliárd dolláros vagyonával a világ negyedik leggazdagabb embereként számon tartott milliárdos bemutatta a Prometheus nevű új AI-startupját is, amelynek célja a fizikai gyártási folyamatok felgyorsítása.

Az űrkutatással kapcsolatban Bezos kifejtette, hogy a hosszú távú cél a környezetszennyező iparágak kitelepítése a Földről.

Ha az űrutazás kellően megbízhatóvá és olcsóvá válik, ráadásul nyersanyagokat tudunk kinyerni az aszteroidákból, a Hold-közeli égitestekből és magáról a Holdról, akkor ez a bolygó visszaállítható lesz az ipari forradalom előtti állapotába

– fogalmazott.

A színpadon Bezos mellett megjelent a Blue Origin vezérigazgatója, David Limp is, aki bejelentette, hogy a floridai indítóállás újjáépítése már megkezdődött, miután a New Glenn hordozórakéta májusban egy látványos robbanásban megsemmisült. A Blue Origin továbbra is Elon Musk SpaceX vállalatával versenyez a hordozórakéták piacán. Musk egyébként a SpaceX közelmúltbeli tőzsdei bevezetése előtt a Holdon és a Marson felépítendő városokról, valamint az űrbe telepített AI-adatközpontokról beszélt.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Benjamin Girette/Bloomberg via Getty Images

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