Miközben milliók féltik a munkájukat, Jeff Bezos szerint inkább munkaerőhiányt fog okozni a mesterséges intelligencia

Tudom, hogy sokan aggódnak – köztük számos intelligens ember is –, amiért a mesterséges intelligencia feleslegessé teheti az emberi munkaerőt. Ezzel a nézettel azonban teljesen szemben állok
– jelentette ki Bezos. Érvelése szerint az emberiségnek végtelen mennyiségű tennivalója van, amelyeket jelenleg különböző akadályok hátráltatnak,
a mesterséges intelligencia pedig éppen ezeket a gátakat fogja lebontani.
Egy friss Reuters/Ipsos felmérés szerint ugyanakkor az amerikaiak fele attól tart, hogy a technológia miatt elveszítheti a munkáját, vagy a háztartásában élő valamelyik családtag járhat így.
A mintegy 250 milliárd dolláros vagyonával a világ negyedik leggazdagabb embereként számon tartott milliárdos bemutatta a Prometheus nevű új AI-startupját is, amelynek célja a fizikai gyártási folyamatok felgyorsítása.
Az űrkutatással kapcsolatban Bezos kifejtette, hogy a hosszú távú cél a környezetszennyező iparágak kitelepítése a Földről.
Ha az űrutazás kellően megbízhatóvá és olcsóvá válik, ráadásul nyersanyagokat tudunk kinyerni az aszteroidákból, a Hold-közeli égitestekből és magáról a Holdról, akkor ez a bolygó visszaállítható lesz az ipari forradalom előtti állapotába
– fogalmazott.
A színpadon Bezos mellett megjelent a Blue Origin vezérigazgatója, David Limp is, aki bejelentette, hogy a floridai indítóállás újjáépítése már megkezdődött, miután a New Glenn hordozórakéta májusban egy látványos robbanásban megsemmisült. A Blue Origin továbbra is Elon Musk SpaceX vállalatával versenyez a hordozórakéták piacán. Musk egyébként a SpaceX közelmúltbeli tőzsdei bevezetése előtt a Holdon és a Marson felépítendő városokról, valamint az űrbe telepített AI-adatközpontokról beszélt.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Benjamin Girette/Bloomberg via Getty Images
Trump már bemondta a tutit: gyökeres fordulatot csikarna ki egy egész országból – Katonai beavatkozás és megabörtönök jönnek?
Úgy tűnik, elbukott a „totális béke”.
Rengeteg fiatal érzi magát stresszesnek és szomorúnak a közösségi média miatt
Friss felmérés készült.
Kemény üzenet az Egyesült Államokból: Trump szerint nélkülük már nem létezne a közel-keleti szövetségesük
Kritizálják a megállapodást.
Rendkívüli evakuációt indít Ukrajna: több tucat települést ürítenek ki
Újabb tízezrek hagyják el az otthonukat az orosz invázió miatt.
Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez Ruff Bálint
Az uniós források lehívása miatt.
Megjelent az új rangsor: a magyar háztartások az utolsók az EU-ban
A fogyasztás alapján nálunk a legalacsonyabb az életszínvonal.
Európa egyik legforróbb energiapiacára lépett be a Futureal
Újabb energiatároló beruházás.
Megszólalt az ügyészség az aranykonvoj ügyében
Részletes tájékoztatást ígérnek.
Hol telepítettek ATM-et a bankok az elmúlt évben?
2026. március végére 477 darabbal több bankautomata volt Magyarországon, mint egy évvel korábban. Ez 9,15 százalékos emelkedést jelent. Ugyanakkor a fővárosban az ATM-ek száma csökkent. Akkor
Nemzetközi ÁFAváltozások 2026 Q2
Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló
Követett részvények - 2026. június
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Magyarországon hullámzó az energiafüggőség, de az utóbbi évek trendje pozitív
Az energiafüggőség sokáig háttérbe szorult kérdésnek tűnt Európában, a 2022-es energiaválság azonban újra megmutatta, mekkora jelentősége van annak, hogy egy ország mennyire képes saját
A krioszféra instabilitása és jövőbeli kilátásai
A globális felmelegedés egyre gyorsuló ütemben bontja meg a krioszféra - a Föld jéggel és hóval borított rendszereinek - egyensúlyát. A globális átlaghőmérséklet az elmúlt években megkö
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik legfontosabb vállalata. A történelmi IPO mögött azonban olyan várakozások húzódnak...
Top 10 osztalék részvény - 2026. június
Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Hogyan érvényesüljünk a szabályok nélküli világban? - áttekintés a világ vezető think tankjeinek áprilisi tanulmányairól
Nemzetbiztonsági törekvések és technológiai érdekek. Ez a két erő formálja, rendezi blokkokba a világot - üzenik a vezető think tankek 2026. áprilisában. Négy fő témára fókuszálnak a v
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Sok cég elkövet egy alapvető hibát és ez később végzetes is lehet
Póka Valentinnel, a Coface országigazgatójával beszélgettünk.
Új kedvenc részvényei vannak a befektetőknek az iráni béke után
Most jöhetnek az olcsó ázsiai utak? A Checklistből ez is kiderül.
A SpaceX titkai: lufit fúj vagy a jövőt építi Elon Musk?
Tőzsdére ment a tech-óriás.