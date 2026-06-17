ARG
Argentína 3 0 Algéria
ALG
 Vége
J csoport
AUT
Ausztria 3 1 Jordánia
JOR
 Vége
J csoport
POR
Portugália Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Ma 19:00
K csoport
ENG
Anglia Horvátország
CRO
 Ma 22:00
L csoport
  • Megjelenítés
Rábólintott Amerika: karnyújtásnyira az évtized olajüzletétől a Mol
Üzlet

Rábólintott Amerika: karnyújtásnyira az évtized olajüzletétől a Mol

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) július 1-jéig meghosszabbította a Mol számára kiadott engedélyt, amely lehetővé teszi a tárgyalások folytatását a szerb NIS olajipari társaság többségi tulajdonrészének megvásárlásáról – jelentette a Tanjug szerb hírügynökség.

Ahogy azt Aleksandar Vucic szerb elnök tegnap este már előre vetítette, az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala,

az OFAC július 1-jéig meghosszabbította a Molnak kiadott engedélyt, így a magyar olajvállalat tovább folytathatja a tárgyalásokat a szerb NIS olajipari társaság többségi tulajdonrészének megvásárlásáról.

Mint ismert, az OFAC tavaly októberben sújtotta szankciókkal a NIS-t, amikor Washington az ukrajnai háború miatt újabb büntetőintézkedéseket vezetett be az orosz energiaszektorral szemben, és az orosz vállalatok NIS-ben lévő részesedésének értékesítését követelte. A Mol januárban írt alá megállapodást a Gazprom Nyefty és a Gazprom együttes, 51,56 százalékos részesedésének megvásárlásáról, ám az ügylet lezárása még az amerikai hatóság jóváhagyásától függ.

Az amerikai korlátozások miatt a Szerbia egyetlen finomítóját üzemeltető NIS kénytelen volt felmentést kérni az OFAC-tól a nyersolaj beszerzésére és feldolgozására, a tulajdonosváltás lezárulását követően azonban erre a külön engedélyre már nem lenne szükség.

Még több Üzlet

Jön a hét eseménye - Mit csinálnak a tőzsdék?

Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

Egymilliárd embert érint a kínzó betegség: áttörést hozhat a vadonatúj gyógyszer

Előzmény

A mostani fejlemény közvetlen előzményeként kedden a Mol részvényesi megállapodást kötött Szerbiával a  a NIS jövőbeli irányításáról – a megállapodás szerint amennyiben sikeresen többségi tulajdonossá válik, a Mol-csoport biztosítani fogja a NIS fejlesztését, a szerb piac ellátását és a pancevoi finomító működtetését.

Ez egy nagyon fontos előrelépés volt a NIS esetleges Mol-felvásárlásában, de az ügylet ezzel még nem zárult le teljesen: a Molnak még meg kell állapodnia a Gazprom Nefttel az 56,15 százalékos NIS-részesedés megvásárlásáról, és a tranzakciónak meg kell kapnia a szükséges hatósági jóváhagyásokat.

Ilyen jóváhagyás a mostani OFAC-döntés, ezzel tehát szinte karnyújtásnyira került az évtized olajüzletétől a Mol.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kapcsolódó cikkünk

Vucic : határidő-hosszabbítást kap a Mol a NIS megvásárlására

Bejelentette a Mol: megvan a részvényesi megállapodás a NIS irányításáról

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Nemzetközi ÁFAváltozások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megjelent a teljes szöveg: íme a megállapodás, amely lezárja az iráni háborút - Trump lényegében vesztett
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?- díjmentes, interaktív előadás
Európa zöldben, Amerika vegyesen zárt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility