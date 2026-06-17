Rábólintott Amerika: karnyújtásnyira az évtized olajüzletétől a Mol

Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) július 1-jéig meghosszabbította a Mol számára kiadott engedélyt, amely lehetővé teszi a tárgyalások folytatását a szerb NIS olajipari társaság többségi tulajdonrészének megvásárlásáról – jelentette a Tanjug szerb hírügynökség.

Ahogy azt Aleksandar Vucic szerb elnök tegnap este már előre vetítette, az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala,

az OFAC július 1-jéig meghosszabbította a Molnak kiadott engedélyt, így a magyar olajvállalat tovább folytathatja a tárgyalásokat a szerb NIS olajipari társaság többségi tulajdonrészének megvásárlásáról.

Mint ismert, az OFAC tavaly októberben sújtotta szankciókkal a NIS-t, amikor Washington az ukrajnai háború miatt újabb büntetőintézkedéseket vezetett be az orosz energiaszektorral szemben, és az orosz vállalatok NIS-ben lévő részesedésének értékesítését követelte. A Mol januárban írt alá megállapodást a Gazprom Nyefty és a Gazprom együttes, 51,56 százalékos részesedésének megvásárlásáról, ám az ügylet lezárása még az amerikai hatóság jóváhagyásától függ.

Az amerikai korlátozások miatt a Szerbia egyetlen finomítóját üzemeltető NIS kénytelen volt felmentést kérni az OFAC-tól a nyersolaj beszerzésére és feldolgozására, a tulajdonosváltás lezárulását követően azonban erre a külön engedélyre már nem lenne szükség.

Előzmény

A mostani fejlemény közvetlen előzményeként kedden a Mol részvényesi megállapodást kötött Szerbiával a a NIS jövőbeli irányításáról – a megállapodás szerint amennyiben sikeresen többségi tulajdonossá válik, a Mol-csoport biztosítani fogja a NIS fejlesztését, a szerb piac ellátását és a pancevoi finomító működtetését.

Ez egy nagyon fontos előrelépés volt a NIS esetleges Mol-felvásárlásában, de az ügylet ezzel még nem zárult le teljesen: a Molnak még meg kell állapodnia a Gazprom Nefttel az 56,15 százalékos NIS-részesedés megvásárlásáról, és a tranzakciónak meg kell kapnia a szükséges hatósági jóváhagyásokat.

Ilyen jóváhagyás a mostani OFAC-döntés, ezzel tehát szinte karnyújtásnyira került az évtized olajüzletétől a Mol.

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Forrás: Reuters

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