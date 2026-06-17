Rendőrök vitték el egy népszerű balatoni kisváros volt polgármesterét: százmilliók vándorolhattak a családtagokhoz

Hétfőn a rendőrség előállította a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét és egyik rokonát. Bár hivatalos megerősítés még nem érkezett, sajtóértesülések szerint a balatoni kisváros korábbi fideszes polgármesterét,

Hidvégi Józsefet is előállították a hatóságok.

A megyei rendőr-főkapitányság elismerte a büntetőeljárás tényét; a nyomozás fiktív számlázások és jogtalan kifizetések gyanúja miatt zajlik. A megyei főügyészség tájékoztatása alapján hamarosan indítványozhatják több érintett letartóztatását, amiről a bíróságnak 72 órán belül kell döntenie. Sem a volt polgármestert, sem utódját, a szintén fideszes Erdei Barnabást nem sikerült elérni.

Az ügy előzményeként a rendőrség már tavaly júniusban számos dokumentumot foglalt le a fonyódi önkormányzati cégnél. A nyomozók a 2019 és 2024 közötti önkormányzati ciklust, vagyis Hidvégi József utolsó polgármesteri időszakának gazdálkodását vizsgálják, miután legalább három feljelentés is érkezett a hatósághoz. A gyanú szerint ebben a periódusban 150-300 millió forint közötti önkormányzati kifizetés történhetett visszaélésgyanús módon.

A kifizetések fő kedvezményezettjei a volt polgármester és a cégvezető rokonai voltak. Hidvégi apósa, felesége és fia azóta már megszűnt vállalkozásaikon keresztül

több mint 100 millió forintot kaptak zöldterület-gondozási és egyéb feladatokra.

A városüzemeltetési cégvezető párja évi 20 millió forintért üzemeltetett strandot, emellett további milliókhoz jutott zöldterületi munkákért, miközben a lánya havi 80 ezer forintért nyújtott jogi tanácsadást az édesanyja által vezetett cégnek. A szerződéseket és a számlákat vélhetően tudatosan úgy darabolták fel, hogy az összegek ne érjék el a képviselő-testületi jóváhagyáshoz szükséges ötmilliós, illetve az ügyvezetői saját hatáskörbe tartozó egymilliós értékhatárt.

A gyanús gazdálkodás miatt a korábbi ellenzéki képviselők nyomására az önkormányzat eseti vizsgálóbizottságot hozott létre. Bár a testület politikai összetétele a kormánypártiakkal együtt szavazó képviselők miatt időközben módosult, az ellenzékiek díjazás nélküli munkájának köszönhetően a bizottság 2025 elejére megalakult. A vizsgálat eredményeit tavaly év végén egy zárt ülésen tárgyalták, ám a kormánypárti többség végül nem fogadta el a beszámolót, így a megállapítások nem kerültek nyilvánosságra.

Erdei Barnabás jelenlegi polgármester már tavaly nyáron is kitért az ügyet firtató kérdések elől, arra hivatkozva, hogy a hatóságok hivatalosan nem tájékoztatták őt az eljárásról. Akkor még a korábbi városvezető, Hidvégi József is reagált a feltételezett szabálytalanságokra; ő mindössze annyit közölt, hogy szerinte tévedésről van szó, és nem tartja valószínűnek, hogy történt volna visszaélés.

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