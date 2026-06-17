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Soha nem látott mértékben vándorolnak a világ tehetősei

Nyugtalanító idők járnak, még a gazdagok számára is. Sokan azok közül a tehetősek közül, akik a kedvezőbb adózás, illetve a fizikai vagy politikai biztonság érdekében külföldre költöznének, mostanában már korántsem olyan biztosak abban, hogy Dubajban, Hongkongban, vagy akár az Egyesült Államokban, illetve Nagy-Britanniában telepedjenek le. Könnyeket azért kár ejtenünk értük: számos kormány továbbra is örömmel fogadja a tőkével és szaktudással rendelkező külföldieket. A megbízható tanácsadók egyre bővülő iparága pedig készen áll arra, hogy segítse a vagyonosok áttelepülését.
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Ezeknek a bizalmas tanácsadóknak valósággal szárnyal az üzlet. A New World Wealth kutatócég becslése szerint

tavaly több mint 140 ezer milliomos költözött külföldre, ami történelmi rekordnak számít; idén pedig ez a szám várhatóan 165 ezerre emelkedik (lásd az ábrát).

Egy másik szakosodott kutatóintézet, az IMI adatai szerint a befektetési célú migrációs iparág – amely egyaránt nyújt tanácsot a külföldön letelepedni vágyó tehetős magánszemélyeknek és a tőkét, illetve tehetségeket vonzani próbáló kormányoknak – 2025-ben 40 milliárd dolláros forgalmat bonyolított le, ami a duplája a 2019-es értéknek.

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