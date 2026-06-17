Soha nem látott mértékben vándorolnak a világ tehetősei

Ezeknek a bizalmas tanácsadóknak valósággal szárnyal az üzlet. A New World Wealth kutatócég becslése szerint
tavaly több mint 140 ezer milliomos költözött külföldre, ami történelmi rekordnak számít; idén pedig ez a szám várhatóan 165 ezerre emelkedik (lásd az ábrát).
Egy másik szakosodott kutatóintézet, az IMI adatai szerint a befektetési célú migrációs iparág – amely egyaránt nyújt tanácsot a külföldön letelepedni vágyó tehetős magánszemélyeknek és a tőkét, illetve tehetségeket vonzani próbáló kormányoknak – 2025-ben 40 milliárd dolláros forgalmat bonyolított le, ami a duplája a 2019-es értéknek.
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