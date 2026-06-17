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Vihar előtti csend az olajpiacon?
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Vihar előtti csend az olajpiacon?

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Alig mozdul ma az olajár, miközben a befektetők az amerikai–iráni békemegállapodás várható hatásait mérlegelik, a hét eleji esések után a Hormuzi-szoros hajóforgalmának teljes helyreállítása körüli bizonytalanságok fékezik a további áresést.

A Brent nyersolaj határidős jegyzése hordónként 15 centtel 78,81 dollárra, a WTI ára pedig 12 centtel 75,93 dollárra mérséklődött, ami mindkét referenciatermék esetében megközelítőleg

0,2 százalékos visszaesést jelent.

Kedden mindkét irányadó olajfajta árfolyama nagyjából 5 százalékot zuhant – immár a második egymást követő kereskedési napon –, amivel háromhavi mélypontra süllyedtek, abban bízva, hogy az iráni.amerikai megállapodás megnyithatja az utat az olajszállítások újraindulása előtt a Hormuzi-szoroson keresztül.

A megállapodás értelmében az Egyesült Államok feloldaná az iráni kikötők blokádját, Teherán pedig lehetővé tenné a tankerhajók áthaladását a szorosban, amelyet gyakorlatilag a február 28-i amerikai és izraeli csapások óta lezárva tartanak. A zárlat előtt a globális nyersolaj- és LNG-szállítmányok mintegy ötöde haladt át a Hormuzi-szoroson. Az előzetes megállapodás kedden kiszivárgott részletei szerint Donald Trump elnök közölte, hogy a paktum kizárja az iráni atomfegyver létrejöttét, egy amerikai kormányzati tisztségviselő pedig megerősítette, hogy Irán az aláírás után szabadon értékesítheti olajkészleteit.

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"A piacok nagyrészt már beárazták és leépítik az olajárakba épült geopolitikai kockázati prémiumot" – mutatott rá Prijanka Szacsdeva, a Phillip Nova vezető piaci elemzője. Hozzátette ugyanakkor, hogy a helyzet rendeződéséhez vezető út korántsem zökkenőmentes, hiszen a politikai egyezségek előrehaladása ellenére a tényleges tankerforgalom még nem állt helyre teljesen a szorosban. Kikukava Hirojuki, a Nissan Securities vezető stratégája szerint a WTI árfolyama a jövőben is ingadozó maradhat, és várhatóan a hordónkénti 70 és 90 dollár közötti sávban mozog majd.

Az egyelőre nem nyilvános egyetértési megállapodás formájában létrejött ideiglenes békeegyezmény 60 nappal meghosszabbítja az áprilisban kötött, törékeny tűzszünetet, időt biztosítva a végleges megállapodást célzó tárgyalásoknak. Az iparági szereplők véleménye szerint a háború előtti kitermelési és finomítási kapacitások teljes visszaállítása hetekig, hónapokig vagy akár évekig is eltarthat.

wtiarfolyamamaa

Forrás: Reuters

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