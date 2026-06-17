Vihar előtti csend az olajpiacon?

A Brent nyersolaj határidős jegyzése hordónként 15 centtel 78,81 dollárra, a WTI ára pedig 12 centtel 75,93 dollárra mérséklődött, ami mindkét referenciatermék esetében megközelítőleg
0,2 százalékos visszaesést jelent.
Kedden mindkét irányadó olajfajta árfolyama nagyjából 5 százalékot zuhant – immár a második egymást követő kereskedési napon –, amivel háromhavi mélypontra süllyedtek, abban bízva, hogy az iráni.amerikai megállapodás megnyithatja az utat az olajszállítások újraindulása előtt a Hormuzi-szoroson keresztül.
A megállapodás értelmében az Egyesült Államok feloldaná az iráni kikötők blokádját, Teherán pedig lehetővé tenné a tankerhajók áthaladását a szorosban, amelyet gyakorlatilag a február 28-i amerikai és izraeli csapások óta lezárva tartanak. A zárlat előtt a globális nyersolaj- és LNG-szállítmányok mintegy ötöde haladt át a Hormuzi-szoroson. Az előzetes megállapodás kedden kiszivárgott részletei szerint Donald Trump elnök közölte, hogy a paktum kizárja az iráni atomfegyver létrejöttét, egy amerikai kormányzati tisztségviselő pedig megerősítette, hogy Irán az aláírás után szabadon értékesítheti olajkészleteit.
"A piacok nagyrészt már beárazták és leépítik az olajárakba épült geopolitikai kockázati prémiumot" – mutatott rá Prijanka Szacsdeva, a Phillip Nova vezető piaci elemzője. Hozzátette ugyanakkor, hogy a helyzet rendeződéséhez vezető út korántsem zökkenőmentes, hiszen a politikai egyezségek előrehaladása ellenére a tényleges tankerforgalom még nem állt helyre teljesen a szorosban. Kikukava Hirojuki, a Nissan Securities vezető stratégája szerint a WTI árfolyama a jövőben is ingadozó maradhat, és várhatóan a hordónkénti 70 és 90 dollár közötti sávban mozog majd.
Az egyelőre nem nyilvános egyetértési megállapodás formájában létrejött ideiglenes békeegyezmény 60 nappal meghosszabbítja az áprilisban kötött, törékeny tűzszünetet, időt biztosítva a végleges megállapodást célzó tárgyalásoknak. Az iparági szereplők véleménye szerint a háború előtti kitermelési és finomítási kapacitások teljes visszaállítása hetekig, hónapokig vagy akár évekig is eltarthat.
Forrás: Reuters
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