Elárulta Kapitány István, melyik cégek lehetnek a kormány kedvencei

A kormány célja, hogy egy kiegyenlített versenypálya megteremtésével, kiegyenlített feltételekkel azokat a vállalatokat hozza helyzetbe, amelyek tényleges hozzáadott értéket tudnak teremteni Európa és Magyarország számára - emelte ki a gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön Győrben, az Audi Hungaria Zrt. új, MEBeco elektromos hajtás sorozatgyártásának elindításán.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Kapitány István hangsúlyozta, hogy egy

átlátható, tisztességes, korrupciómentes szabad gazdaság megteremtésén dolgoznak minden magyar és minden olyan külföldi vállalkozás számára, amelyek Magyarországon szeretnének termelni, értéket teremteni.

Példaként említette, hogy az Audi Hungaria ebbe a sorba illeszkedik, a MEBeco sorozatgyártásának elindításával a magyar műszaki értelmiség, a magyar műszaki tudás is tovább tud fejlődni.

A miniszter örömét fejezte ki, hogy a cég Magyarországon fejleszti tovább tevékenységét, és jelezte: a kormány ehhez minden segítséget megad. Beszélt arról is, hogy a fejlesztés révén az elektromosautó gyártáson belül Magyarország jelentős szerepet tölt be Európában.

Kapitány István kitért arra: a kormány egyik vállalása az is, hogy olyan külföldi beruházókkal, befektetőkkel fejlesszék a magyar gazdaságot, akik valóban biztosítják azt, hogy a magyar munkaerő értéke és annak megtartása egy értékláncban minél magasabb szinten valósuljon meg. Hozzátette, hogy az Audi esetében ez megtörtént, a vállalat minden egyes termékfejlesztése azt mutatja, hogy úgy gondolkozik Magyarországról, "ahogy mi is gondolkozunk Magyarországról", az ipar számára pedig ez a kooperáció fontos.

Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke elmondta, hogy a MEBeco sorozatgyártásának beindítása kulcsfontosságú a Volkswagen konszern elektromos átállásának következő időszakában, egyben jelzés értékű is a Audi Hungariának a konszernen belül betöltött szerepéről. Felidézte, hogy harminc évre tekint vissza Győrben a hajtáslánc gyártás és nyolc éve gyártanak elektromos motorokat.

Peter Will, az Audi Hungaria hajtásgyártásért felelős igazgatósági tagja elmondta, hogy 33 ezer négyzetméteres a gyártóterület, amit 350 millió euróból (130 milliárd forint) valósítottak meg. Az Audi Hungaria Zrt. közleménye szerint a MEBeco motor először a Cupra Raval modelljébe kerül. A cél a gyártás felfuttatása egy műszakról akár három műszakos működésre. A projekt 2022-ben kezdődött, a gyártási infrastruktúra kiépítése pedig 2024-ben. A beruházáshoz 22,5 millió euró (7,886 milliárd forint) állami támogatást kapott a vállalat.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt