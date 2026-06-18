Elárulta Kapitány István, melyik cégek lehetnek a kormány kedvencei

Kapitány István hangsúlyozta, hogy egy
átlátható, tisztességes, korrupciómentes szabad gazdaság megteremtésén dolgoznak minden magyar és minden olyan külföldi vállalkozás számára, amelyek Magyarországon szeretnének termelni, értéket teremteni.
Példaként említette, hogy az Audi Hungaria ebbe a sorba illeszkedik, a MEBeco sorozatgyártásának elindításával a magyar műszaki értelmiség, a magyar műszaki tudás is tovább tud fejlődni.
A miniszter örömét fejezte ki, hogy a cég Magyarországon fejleszti tovább tevékenységét, és jelezte: a kormány ehhez minden segítséget megad. Beszélt arról is, hogy a fejlesztés révén az elektromosautó gyártáson belül Magyarország jelentős szerepet tölt be Európában.
Kapitány István kitért arra: a kormány egyik vállalása az is, hogy olyan külföldi beruházókkal, befektetőkkel fejlesszék a magyar gazdaságot, akik valóban biztosítják azt, hogy a magyar munkaerő értéke és annak megtartása egy értékláncban minél magasabb szinten valósuljon meg. Hozzátette, hogy az Audi esetében ez megtörtént, a vállalat minden egyes termékfejlesztése azt mutatja, hogy úgy gondolkozik Magyarországról, "ahogy mi is gondolkozunk Magyarországról", az ipar számára pedig ez a kooperáció fontos.
Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke elmondta, hogy a MEBeco sorozatgyártásának beindítása kulcsfontosságú a Volkswagen konszern elektromos átállásának következő időszakában, egyben jelzés értékű is a Audi Hungariának a konszernen belül betöltött szerepéről. Felidézte, hogy harminc évre tekint vissza Győrben a hajtáslánc gyártás és nyolc éve gyártanak elektromos motorokat.
Peter Will, az Audi Hungaria hajtásgyártásért felelős igazgatósági tagja elmondta, hogy 33 ezer négyzetméteres a gyártóterület, amit 350 millió euróból (130 milliárd forint) valósítottak meg. Az Audi Hungaria Zrt. közleménye szerint a MEBeco motor először a Cupra Raval modelljébe kerül. A cél a gyártás felfuttatása egy műszakról akár három műszakos működésre. A projekt 2022-ben kezdődött, a gyártási infrastruktúra kiépítése pedig 2024-ben. A beruházáshoz 22,5 millió euró (7,886 milliárd forint) állami támogatást kapott a vállalat.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
Budai fonódó, Bajcsy-villamos, Rákosrendező: kiderült, melyik budapesti beruházásra juthat uniós pénz
Vitézy Dávid elárulta, milyen projektek szerepelnek a kormány tervei közt.
Elzárt szigetté változtatná az oroszok által megszállt területet Ukrajna: termetes robbanásokkal vágták el Moszkva útját
Videón a dróntámadás következménye.
Valóban nagyon meg kellene emelni a nyugdíjakat? Az összehasonlító számítások mást mutatnak
Simonovits András írása.
Jön a drágulás a Telekomnál, a One-nál és a Yettelnél: itt vannak a részletek
Június végével lejár a haladék az inflációkövető díjkorrekcióknál.
Gyuricza Csaba: El kell felejteni az intenzív növénytermesztést itthon
Nem maradt sok idő a változásra.
Nem lesz ebből semmi: Izrael szerint borulni fog Trump nagy alkuja, már készülnek az újabb háborúra
Jeruzsálem szerint Irán nem akar megállapodni semmiről, csak az időt húzzák.
Hatalmas döntést hozott az európai ország: Ukrajnának adhatja az összes vadászgépét
Még az idén átadnak több F-16-ost.
Módosítja a kormány a likviditási célú Széchenyi Kártya Program kamatozását
A július 15-től kötött Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+, valamint a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ szerződések esetében már nem lesz érvényes
Információszabadság Magyarországon: egy NAIH állásfoglalás margójára
A NAIH állásfoglalást adott ki, amelyben egy gyakorlati, de rendszerszintű kérdésre reagál: hogyan érvényesül Magyarországon az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való ho
Az orosz-ukrán háború mérlege - az elmaradt összeomlás és a növekvő számlák
Az orosz gazdaság elkerülte a gyors összeomlást, de a háborús működés, a szankciók, a magas kamatok és a növekvő katonai kiadások egyre nagyobb terhet jelentenek Moszkvának. The post Az oros
Követett részvények - 2026. június
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
Magyarországon hullámzó az energiafüggőség, de az utóbbi évek trendje pozitív
Az energiafüggőség sokáig háttérbe szorult kérdésnek tűnt Európában, a 2022-es energiaválság azonban újra megmutatta, mekkora jelentősége van annak, hogy egy ország mennyire képes saját
A krioszféra instabilitása és jövőbeli kilátásai
A globális felmelegedés egyre gyorsuló ütemben bontja meg a krioszféra - a Föld jéggel és hóval borított rendszereinek - egyensúlyát. A globális átlaghőmérséklet az elmúlt években megkö
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik legfontosabb vállalata. A történelmi IPO mögött azonban olyan várakozások húzódnak...
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Gyuricza Csaba: El kell felejteni az intenzív növénytermesztést itthon
Nem maradt sok idő a változásra.
Van, aki még Buffettnél is nagyobb májer, szétkereste magát a SpaceX-en
Nem ér ennyit?
Mire elég a forint ereje? Szárnyalhat még tovább a hazai deviza?
Az importtermékek árai csak lassan reagálnak az erősödésre.