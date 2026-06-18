Esett a hazai blue chipek többsége

Csökkenéssel zárta a napot a BUX, miután a hazai blue chipek többségében estek.

Ma a BUX-index 0,4 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esett, csak a Magyar Telekom árfolyama emelkedett, 0,4 százalékkal, eközben az OTP árfolyama 0,3 százalékot esett, a Richter árfolyama 1 százalékos mínuszban zárt. Míg a Mol árfolyama 1,7 százalékkal került lejjebb az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán jó volt a hangulat, a legjobban az Opus és a Rába teljesített, előbbi 8,4, utóbbi 2,6 százalékot erősödött, a sor végén az Alteo állt 2,4 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 18,4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

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